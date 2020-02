Due gare valide per gli ottavi di finale della Champions League. Il 25 febbraio c’è anche Chelsea – Bayern Monaco il calcio sud americano

Martedì 25 febbraio torna la Champions League con due gare valide per gli ottavi di finale ovvero Napoli – Barcellona e Chelsea – Bayern Monaco. Entrambi gli incontri avranno il supporto della nostra webcronaca in tempo reale. Altri campionati minori completano in quadro dei risultati ma prima di seguirli tutti, sguardo alle gare che si sono già disputate. Partiamo dalla Superliga in Argentina dove Tallares Cordoba ha superato 4-2 Huracan mentre finisce senza reti tra Union Santa Fe e Central Cordoba. In Cile 3-1 esterno dell’U. Espagnola contro O’Higgins mentre con lo stesso punteggio in Colombia Petrolera ha superato Jaguares de Cordoba. In Giamaica 2-0 dell’Harbour View ha superato Vere United mentre con lo stesso risultato in Messico Nayarit ha avuto la meglio su UA Chihuahua. Passiamo al Perù, 1-0 dell’Alianza Huanuco su Cienciano mentre in AFC Cup vittorie casalinghe per Yangon United su Lao Toyota e Svay Rieng su Bali United, 2-2 tra Ceres e Than Quang Ninh mentre Ho Chi Minh passa 3-2 in casa di Houhgang.

FIFA > U19 Amichevoli 2020 > febbraio



18:30 Portogallo - Francia



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > febbraio



16:00 Francia - Danimarca



UEFA > Champions League 2019/2020 > Ottavi di finale



21:00



Chelsea FC - Bayern Monaco

Napoli - FC Barcelona



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo C



16:00 Al Jazeera - Riffa SC



17:30 Qadsia SC - Dhofar SCSC



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo F



10:00 Yangon United - Lao Toyota FC 3-2



12:30 Hougang United - Hồ Chí Minh City 2-3



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo G



12:00 Svay Rieng FC - Bali United 2-1



12:30 Ceres–Negros FC - Than Quảng Ninh FC 2-2



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Unión de Santa Fe - Central Córdoba SdE 0-0



01:50 Talleres de Córdoba - Huracán 4-2



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



00:30 Ramón Santamarina - Chacarita Juniors 2-1



01:50 San Martín de Tucumán - Sarmiento de Junín 2-0



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00 Acassuso - Flandria



21:35 Almirante Brown - Armenio



Cile > Primera División 2020



00:30 O'Higgins - Unión Española 1-3



Colombia > Primera A 2020 Apertura



02:05 Jaguares de Córdoba - Alianza Petrolera 1-3



Colombia > Primera B 2020 Apertura



00:00 Orsomarso SC - Unión Magdalena 2-2



Ecuador > Serie A 2020 Primera Etapa



01:15 Técnico Universitario - Aucas 2-0



Egitto > Premiership 2019/2020







Ismaily - Ittihad El-Iskandary rinv.

Zamalek - ENPPI rinv.

Aswan - Pyramids FC rinv.

El Gouna - Al-Mokawloon rinv.

Al-Masry Club - Al-Ahly rinv.

El-Entag El-Harby - Tala'ea El-Gaish SC rinv.

Haras El Hodood - Misr lel-Maqasah SC rinv.

Smouha Sporting Club - Tanta rinv.

Wadi Degla FC - FC Masr rinv.



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



SV Lichtenberg 47 - ZFC Meuselwitz rinv.



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Harbour View - Vere United 2-0



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Europa Point FC - Boca Gibraltar



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 NorthEast United FC - Chennaiyin FC 0-0 *



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Cardiff City - Nottingham Forest

Huddersfield Town - Bristol City

Luton Town - Brentford FC

Queens Park Rangers - Derby County



21:00 West Bromwich Albion - Preston North End



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45



Sunderland AFC - Fleetwood Town

Blackpool FC - Bolton Wanderers

Coventry City - Rotherham United

Oxford United - Accrington Stanley

Shrewsbury Town - Tranmere Rovers

Portsmouth FC - Milton Keynes Dons



Inghilterra > League Two 2019/2020



20:45



Grimsby Town - Newport County

Cheltenham Town - Northampton Town



Inghilterra > National League 2019/2020



20:45



AFC Fylde - Notts County

Barnet FC - Dagenham & Redbridge

Maidenhead United - Ebbsfleet United

Aldershot Town - Boreham Wood



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Olympique de Safi - FAR de Rabat



19:00 Moghreb de Tétouan - Raja Beni Mellal



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



02:00



CF Pachuca - Gallos Blancos 5-0

Deportivo Guadalajara - Atlas Guadalajara 0-2



03:00 Atlético San Luis - UANL Tigres 1-6



04:00 Santos Laguna - Club León 1-2



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 San Lorenzo - Sportivo Luqueño 0-0



Peru > Primera División 2020 Apertura



02:00 Alianza Universidad - Cienciano 1-0



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Sul



16:30 CD Tondela - União Leiria



Scozia > Premiership 2019/2020



20:45 Motherwell FC - St. Mirren FC



Scozia > Championship 2019/2020



20:45



Ayr United - Greenock Morton FC

Dunfermline Athletic - Inverness CT



Scozia > League One 2019/2020



20:45



Dumbarton FC - Clyde FC

Stranraer FC - Montrose FC

Peterhead FC - Forfar Athletic



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020



16:00 Olimpija Ljubljana - NK Triglav



18:00 NK Aluminij - Rudar Velenje



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00 Hatayspor - Osmanlıspor FK 1-0



14:30 Menemen Belediyespor - Adana Demirspor 2-1 *



17:00 Fatih Karagümrük SK - Eskişehirspor