I consigli del giorno 3 maggio 2025 sono dedicati alle gare della trentacinquesima giornata di Serie B e di Premier League

Sabato 3 maggio si giocano le gare della trentacinquesima giornata di Serie A. e di Premier League I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Cagliari-Udinese 1 (ore 15)

Gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I sardi arrivano dal successo esterno per 0-2 contro il Verona e sono quattordicesimi con 33 punti, frutto di otto vittorie, nove pareggi e diciassette sconfitte, trentacinque gol fatti e quarantanove subiti. I friulani sono reduci dal pari casalingo a reti bianche contro il Bologna e sono tredicesimi a quota 35. Il loro percorso racconta di undici partite vinte, otto pareggiate e quindici perse, trentaseireti realizzate e quarantotto incassate.

Parma-Como 2 (ore 15)

Match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. I Ducali sono in cerca di punti per ottenere al più presto la matematica salvezza. Dopo il 2-2 all’Olimpico contro la Lazio, sono sedicesimi a quota 32. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, quattordici pareggiate e quattordici perse, quaranta reti realizzate e cinquantatré incassate. I lariani, invece, sono già artimeticamente salvi e puntano alla parte sinistra della classifica. Sono reduci da quattro successi di fila, ultimo dei quali quello casalingo di misura contro il Genoa e sono undicesimi con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte, quarantaquattro gol fatti e quarantotto subiti.

Lecce-Napoli 2 (ore 18)

Gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I salentini sono reduci dall’1-1 ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta e sono diciassettesimi a quota 27, con un margine di vantaggio di due lunghezze sulla zona retrocessione. Il loro percorso raconta di sei partite vinte, nove pareggiate e diicannove perse, ventiquattro reti realizzate e trentasei incassate. I partenopei arrivano dal successo casalingo per 2-0 contro il Torino e sono t primi, a +3 sull’Inter, con 74 punti, frutto di ventidue vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte, cinquantaquattro gol fatti e venticinque subiti.

Inter-Hellas Verona 1 (ore 20.45)

Match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. In settimana i nerazzurri hanno pareggiato 3-3 sul campo del Barcellona nella semifinale di andata di Champions League e ora sono attesi dalla decisiva gara di ritorno. Prima però occhio al campionato dove, la squadra di Inzaghi, dopo due stop di fila (1-0 a Bologna e 0-1 contro la Roma), sono secondi a -3 dal Napoli. I loro 71 punti sono frutto di diciannove vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, sessantasei gol fatti e ventotto subiti.

Aston-Villa-Fulham 1 (ore 13.30)

Incontro valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League. L’Aston Villa viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Manchester City ed é settimo con 57 punti. Il Fulham é reduce dal successo esterno per 2-1 contro il Southampton ed é ottavo a quota 51.

Arsenal-Bournemouth 1 (ore 18.30)

Incontro valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League. L’Arsenal viene dal pareggio caalingo per 2-2 contro il Crystal Palace ed é secondo con 67 punti. Il Bournemouth é reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il manchester United ed é decimo a quota 50.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 3 maggio 2025