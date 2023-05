I consigli del giorno 8 maggio 2023 sono dedicati alle gare valide come posticipi dei campionati di Serie A e Premier League

Lunedì 8 maggio si giocano i posticipi di Serie A e Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Empoli – Salernitana 1 (ore 18.30)

Posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A.

Udinese – Sampdoria 1 (ore 18.30)

Posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. I friulani, invece, non hanno problemi di classifica ma vogliono chiudere al meglio una stagione che era iniziata in modo scoppiettante. Dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Napoli, sono tredicesimi con 42 punti, con un percorso di dieci partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantatré reti realizzate e quarantuno incassate. Per i blucerchiati le speranze di non retrocedere sono ormai ridotte al lumicino e la matematica potrebbe presto condannare la squadra di Stankovic. Dopo lo 0-2 interno contro il Torino, sono ultimi, a -10 da Spezia (che però ha una partita in più) e Verona, con 17 punti, frutto di cinque vittorie, undici pareggi e diciassette sconfitte, ventisette reti realizzate e cinquantasette incassate.

Sassuolo – Bologna 1 (ore 20.45)

Gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. I neroverdi nel turno infrasettimanale hanno perso per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio. Sono tredicesimi con 40 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte, quaranta reti realizzate e quarantanove incassate. I felsinei, dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro l’Empoli, sono noni con 45 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e quarantatrè subiti.

Fulham – Leicester 2 (ore 16)

Match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League. Il Fulham viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Liverpool ed é decimo con 45 punti; a quota 30 il Leicester, sedicesimo e reduce dal pari casalingo per 2-2 contro l’Everton.

Brighton – Everton 1 (ore 18.30)

Match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League. Il Brighton viene dal successo casalingo di misura contro il Manchester United ed é settimo con 55 punti; a quota 29 l’Everton, penultimo e reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro il Leicester.

Nottingham – Southampton 1 (ore 21)

Match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League. Il Nottingham viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Brentford ed é diciottesimo con 30 punti; a quota 24 il Southampton, ultimo e reduce dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Newcastle.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per l’8 maggio 2023