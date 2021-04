Reggiana – Empoli: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Reggiana – Empoli del 9 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentatreesima giornata di Serie B

REGGIO EMILIA – Venerdì 9 aprile alle ore 21 andrà in scena Reggiana – Empoli, incontro valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte c’è la squadra emiliana che viene dal pari casalingo contro il Brescia ed in classifica occupa la terzultima posizione, in coabitazione con l’Ascoli, a quota 31 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra toscana che deve recuperare ben due gare contro Cremonese e Chievo ma in classifica occupa sempre il primo posto con 59 punti, +1 sul Lecce e +4 sulla Salernitana.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI REGGIANA – Alvini dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-1-2 con Venturi tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ajeti, Rozzio e Yao. A centrocampo Del Pinto e Rossi in cabina di regia con Libutti e Zampano sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Laribi alle spalle del tandem offensivo composto da Kargbo e Ardemagni.

QUI EMPOLI – I toscani dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Brignoli in porta, reparto arretrato formato da Fiamozzi e Parisi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Romagnoli e Casale. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Zurkowski e Ricci mezze ali mentre davanti spazio a Bajrami a supporto della coppia d’attacco formata da Mancuso e La Mantia.

Le probabili formazioni di Reggiana – Empoli

REGGIANA (3-4-1-2): Venturi; Ajeti, Rozzio, Yao; Libutti, Del Pinto, Rossi, Zampano; Laribi, Kargbo, Ardemagni. Allenatore: Alvini

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi; Zurkowski, Stulac, Ricci; Bajrami, Mancuso, La Mantia. Allenatore: Dionisi

STADIO: Mapei Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Reggiana – Empoli, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.