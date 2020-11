Rennes – Bordeaux: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Rennes – Bordeaux del 20 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’undicesima giornata di Ligue 1, calcio d’inizio alle ore 19:00

RENNES – Venerdì 20 novembre, alle ore 19:00 si giocherà Rennes-Bordeaux, match valevole per l’undicesima giornata di Ligue 1 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno hanno perso lontano dalle mura amiche contro il Paris Saint-Germain Siviglia per 3-0. Finora su dieci partite hanno ottenuto cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte, per un totale di diciotto punti che valgono l’attuale terzo posto in classifica insieme all’Olympique Marsiglia. Dall’altra parte la squadra ospite, che nello scorso turno ha perso in casa contro il Montpellier per 0-2. In campionato su dieci incontri hanno ottenuto tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, per un totale di dodici che punti che valgono il dodicesimo posto in classifica insieme al Brest.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

STADE RENNES:. A disposizione:. Allenatore: Julien Stéphane.



GIRONDINS BORDEAUX:. A disposizione:. Allenatore: Jean-Louis Gasset.



Reti: al ' pt . Julien Stéphane.Jean-Louis Gasset.al ' pt .

La presentazione del match

QUI RENNES – Stéphan dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3 con Gomis tra i pali, centrali di difesa Da Silva e Aguerd con Traoré e Truffert terzini, a centrocampo Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud, come ali Doku e Gboho e Guirassy punta centrale.

QUI BORDEAUX – La squadra dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Costil in porta, Pablo e Congré difensori centrali e Sabaly e Benito terzini, in mediana Otavio e Basic, come ali Oudin e de Préville con Ben Arfa rifinitore dietro Maja unica punta.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Rennes-Bordeaux del 20 novembre 2020, valido per l’undicesima giornata di Ligue 1 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile vedere la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Le probabili formazioni delle due squadre

RENNES (4-3-3): Gomis; Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert; Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud; Doku, Guirassy, Gboho. Allenatore: Stéphan.

BORDEAUX (4-2-3-1): Costil; Sabaly, Pablo, Congré, Benito; Otavio, Basic; Oudin, Ben Arfa, de Préville; Maja. Allenatore: Gasset.

STADIO: Roazhon Park