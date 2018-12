Giornata di anticipi per la Serie A italiana con Fiorentina – Juventus nel pomeriggio. In campo anche Real, Dortmund e Bayern

Sabato 1° dicembre con un consueto programma ricco di partite. Nella notte ha aperto Newells Old Boys – Patronato con il successo di disura della squadra di casa grazie a una rete di Fertoli nella ripresa. Per il calcio italiano tre anticipi di Serie A a partire dalle 15 con Spal – Empoli. Nel corso del pomeriggio interessante sfida dal Franchi tra i viola e la Juventus mentre in serata Samp e Bologna si daranno battaglia. Ben 4 invece le sfide nel campionato di Serie B con Cittadella e Salernitana che sognano in grande nello scontro diretto. Si gioca un pò in tutta Europa con diversi anticipi dalla Ligue 1 alla Bundesliga con Bayern e Dormund in campo. La sera di gioca anche il suggestivo Real Madrid – Valencia mentre il quadro si completerà con il calcio argentino. Ma andiamo a vedere tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale ricordando che dove troverete la scritta LIVE vuol dire che è disponibile il link alla cronaca diretta del match.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

