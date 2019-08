Programma odierno aperto dal calcio brasiliano con il successo del Vasco. Tra le italiane di A in campo l’Udinese, amichevole contro il San Luigi

Dopo la scorpacciata di partite nel weekend tra Coppa Italia e principali campionato europei, giornata relativamente tranquilla quella di lunedì 12 agosto aperta dal calcio sud americano. Nella Serie A brasiliana successo esterno per 1-0 del Vasco sul Goias mentre in Ecuador El Nacional supera 1-0 l’Emelec. In Colombia 1-1 tra Huila e Millonarios mentre vincono a domicilio Aguilas (1-0 sul Junior) e Bucamaranga (2-0 sul Cucuta). Nella Liga MX messicana 4-1 del Santos Laguna sul Puebla mentre in Paraguay il Guarani supera 2-1 il Deportivo Santani. Nella MLS in USA vittorie tutte casalinghe per Philadelphia Union, DC United e Los Angeles rispettivamente su Houston Dynamo 2-1, Los Angeles Galaxy 2-1 e New York Red Bulls 4-2. Completano oggi il quadro Setubal – Tondela per la Primeira Liga e amichevoli tra nazionali e squadre di club. In particolare l’Udinese affronta il San Luigi. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati in tempo reale del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

