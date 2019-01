Risultati calcio live 12 gennaio 2019

Torna il calcio italiano con tre partite di Coppa Italia. In campo anche nei principali campionati europei dalla Francia alla Spagna

Si torna a fare sul serio in Italia. Dopo la pausa a fine 2018 e in attesa della ripresa del campionato si apre un weekend dedicato alla Coppa Italia con tre gare in programma valide per gli ottavi di finale (partita secca). La più attesa nel pomeriggio è Sampdoria – Milan dalle 18. Ricordiamo che questi incontri si potranno seguire anche con la cronaca diretta minuto per minuto. Gara molto aperta con Giampaolo che alla vigilia ha sottolineato come la sua squadra abbia le carte in regola per giocarsi il match e se la giocherà mettendo in campo la migliore formazione che potrà avere a disposizione. Su Gabbiadini ha sottolineato come abbia le caratteristiche giuste per il suo modulo e che potrà essere utile, una volta integrato con il gruppo, per apportare il suo contributo. Per Gattuso sarà un buon test prima della Supercoppa contro la Juventus: “Non andiamo a Genova in vacanza ma a disputare una competizione a cui teniamo. L’anno scorso la Coppa Italia ci ha dato una delusione pazzesca ma anche delle gioie”.

Si gioca il campionato nel resto d’Europa. Fari puntati sulla Ligue 1 con quattro anticipi ma anche sul ricco programma della Premier League che si aprirà alle ore 13 con West Ham – Arsenal. Non da meno LaLiga che propone 4 sfide mentre 2 in Primeira Liga portoghese. Prosegue la Coppa d’Asia mentre in Italia da ricordare anche che si gioca il campionato Primavera con Juventus – Roma e altri interessanti match e il turno di Serie A femminile dove in classifica conduce la Juventus con 31 punti seguita da Milan 30 e Fiorentina 28.

Diversi gli incontri che si sono disputati nella notte e in prima mattina. Partiamo dall’Argentina con il successo esterno (1-2) del Talleres Cordoba sul San Martin Tucuman per il Torneos De Verano. Quindi in Messico colpi esterni per Lobos BUAP e Club America rispettivamente 0-1 con il Veracruz e 1-2 con l’Atlas. In Nuova Zelanda poker esterno dell’Eastern Suburbs contro il Wellington Phoenix Rex 2 per la Football Championship mentre in A-League australiana il Wellington Phoenix supera 3-2 il Central Coast Mariners.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale delle partite del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

