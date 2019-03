Protagonisti saranno il Barcellona che ospita il Lione e il Bayern con il Liverpool. Si gioca il ritorno degli ottavi di finale

Dopo il grande successo della Juventus che ha ribaltato il verdetto dell’andata sull’Atletico Madrid e la goleada nel City sul malcapitato Schalke una nuova notte di Champions ci farà vivere grandi emozioni. Due le sfide che seguiremo da vicino con la nostra webcronaca ovvero Barcellona – Lione e Bayern Monaco – Liverpool. Ma nel programma odierno anche una nuova giornata del torneo di Viareggio, la UEFA Youth League e la Champions League in Asia. Prima di leggere tutti i risultati in tempo reale andiamo a vedere chi a già giocato. Partiamo dalla Copa Libertadores con il successo esterno 1-0 de la Libertad sul Gremio. Stesso punteggio per il National in casa contro l’Atletico-MG mentre finisce 1-1 la partita Sporting Cristal – Godoy Cruz. Nella CONCACAF Champions League 4-2 del Santos Laguna su New York Red Bulls mentre Tigres supera di misura lo Houston Dynamo. In mattinata i primi risultati della AFC Champions League in Asia mentre nella Youth League 2-0 del Porto sul Tottenham.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]