Proseguono gli incontri di qualificazione a Euro2020, in Italia tanti match di campionato. Nella notte si sono giocate delle sfide della CONCACAF Nations League

Domenica 13 ottobre con le nazionali in primo piano. Tra le varie sfide che seguiremo più da vicino troviamo Galles – Croazia accompagnata dalla nostra webcronaca. Con la Serie A e B ferme spazio alla C con ben tre gare che avranno il nostro supporto di cronaca diretta. Si partirà da Cesena – Sambenedettese per proseguire con Bari – Ternana e Piacenza – Vicenza. Si gioca la Liga2 in Spagna oltre al calcio femminile in Italia con la Serie A. Prima di seguire più da vicino tutti i risultati del giorno andiamo a vedere chi ha già giocato partendo dalle sfide dalla CONCACAF Nations League dove vincono in casa Giamaica (2-0 su Aruba), Repubblica Dominicana (3-0 sul Santa Lucia) e Barbados (1-0 sulle Isole Vergini Americane). In trasferta ci vincono invece El Salvador (2-0 su Montserrat) e Guatemala (5-0 su Anguilla). Altre partite disputate sono nella Serie A brasiliana Fluminense – Bahia terminata 2-0 e Palmeiras – Botafogo RJ 1-0. In Colombia senza reti tra Deportivo Cali e Santa Fe mentre il Tolima passa 1-0 nel campo del Petrolera e America De Cali 2-1 in quello del Millonarios. In Copa Mexico colpo esterno del Toluca, 1-0 sul Veracruz mentre in Perù in parità Carlos Mannucci – Huancayo (3-3) e U. de Deportes – Sporting Cristal (0-0). Infine nell’A-League australiana successo esterno per 1-0 del Western United sul Wellington Phoenix e 1-1 tra Perth Glory e Brisbane Roar.

