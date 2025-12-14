Risultati calcio live, domenica 14 dicembre 2025: Bologna-Juventus in evidenza

In Serie A si parte con il lunch match Milan-Sassuolo, trasferta per il Napoli, in Premier League trasferta per City e Tottenham. L’Estudiantes vince la Liga Profesional
Il programma di questa domenica 14 dicembre si è aperto con il trionfo dell’Estudiantes nella Liga Profesional de Fútbol argentina. Nella gara finale disputata nella notte è arrivato il successo contro il Racing Club ai calci di rigore: botta e risposta nel secondo tempo con Adrian Martinez a portare avanti i suoi al 36′ e pareggio di Carillo in pieno recupero. Il punteggio resta invariato nei tempi supplementari e ai rigori decisivi gli erroti di Martinerena Torres e Pardo dopo quello iniziale dall’altra parte di Cetre.
In Costa Rica tris casalingo dell’Alajuelense sulla Liberia mentre in Nicaragua termina sullo 0-0 di partenza Managua-Diriangen. Nella A-League tris esterno del Newcastle Jets sul Wellington Phoenix: succede tutto nel secondo tempo con le reti di Adams al 5′, quindi Rose al 9′ e Taylor al 12′ mentre accorcia Eze al 24′.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle sfida in programma per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte dalle ore 12:30 con il lunch match tra Milan e Sassuolo mentre alle 15 troviamo sia Fiorentina-Verona che Udinese-Napoli quindi Genoa-Inter delle ore 18 e Bologna-Juventus della 20:45. Si giocano anche due posticipi in Serie B oltre agli incontri di Lega Pro, Serie D e Campionato Primavera. Per la Serie A femminile alle ore 12:30 troviamo Genoa-Sassuolo e alle 15 Lazio-Parma. In Europa troviamo alle ore 21 Alaves-Real Madrid per la Liga. Si gioca anche in Bundesliga il turno casalingo del Bayern Monaco contro il Mainz 05 alle 17:30 e in Premier League trasferta alle ore 15 per Manchester City e Tottenham rispettivamente contro Crystal Palace e Nottingham.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 14 DICEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Vllaznia – Bylis 1-1 (Finale)
Din. Tirana – Egnatia 1-2 (Finale)
ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS
Racing Club – EstudiantesVincitore 1-2 (Dopo Rigori)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Wellington Phoenix – Newcastle Jets 1-3 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
BW Linz – SK Rapid 1-1 (Finale)
Salzburg – Wolfsberger 2-1 (Finale)
Austria Vienna – Sturm Graz 3-1 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Kapaz – Gabala 1-0 (Finale)
Qarabag – Araz 5-1 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Gent – Anversa 0-2 (Finale)
Dender – Club Brugge 1-5 (Finale)
Charleroi – Royale Union SG 1-1 (Finale)
Genk – Westerlo 1-1 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Independiente – Always Ready 5-2 (Finale)
Oriente Petrolero – Bolivar 1-3 (Finale)
The Strongest – Wilstermann 6-0 (Finale)
Guabira – Blooming 1-0 (Finale)
Nacional Potosi – Tomayapo 1-0 (Finale)
BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL
Corinthians [Qualificato] – Cruzeiro 2-2 (Dopo Rigori)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS
Alajuelense [Qualificato] – Liberia 3-0 (Finale)
Saprissa – Cartagines 2-1 (Finale)
CROAZIA: HNL
Slaven Belupo – Din. Zagabria 2-5 (Finale)
Istra 1961 – Rijeka 1-1 (Abbandonata)
DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA
Aarhus [Qualificato] – Odense 3-1 (Finale)
Nordsjaelland – Midtjylland [Qualificato] 2-1 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Barcellona SC – Orense 2-1 (Finale)
Libertad – LDU Quito 2-1 (Finale)
U. Catolica – Ind. del Valle 0-1 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Lione – Le Havre 1-0 (Finale)
Auxerre2 – Lilla2 3-4 (Finale)
Lens – Nizza 2-0 (Finale)
Strasburgo – Lorient 0-0 (Finale)
Marsiglia – Monaco 1-0 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Darmstadt – Munster 1-0 (Finale)
Elversberg – Dusseldorf 1-0 (Finale)
Schalke – Norimberga 1-0 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Friburgo – Dortmund 1-1 (Finale)
Bayern – Magonza 2-2 (Finale)
Brema – Stoccarda 0-4 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE
Bayern D – Hamburger SV D 6-0 (Finale)
Colonia D – Jena D 0-1 (Finale)
RB Lipsia D – Hoffenheim D 2-3 (Finale)
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Dunbeholden – Chapelton 0-0 (Finale)
Harbour View – Molynes 0-0 (Finale)
Portmore – Mount Pleasant 0-2 (Finale)
Cavalier – Racing United 1-4 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Panetolikos – AEK 0-5 (Finale)
Atromitos – PAOK 2-0 (Finale)
Aris – Olympiakos 0-0 (Finale)
Panathinaikos – Volos 2-1 (Finale)
GUATEMALA: LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS
Aurora F.C. – Antigua 0-1 (Finale)
Deportivo Achuapa – Municipal 1-1 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Crystal Palace – Manchester City 0-3 (Finale)
Nottingham – Tottenham 3-0 (Finale)
Sunderland – Newcastle 1-0 (Finale)
West Ham – Aston Villa 2-3 (Finale)
Brentford – Leeds 1-1 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Tractor – Peykan 2-1 (Finale)
Persepolis – Aluminium Arak 1-0 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
Maccabi Bnei Raina – M. Haifa 0-4 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Verona U20 – Juventus U20 1-1 (Finale)
Sassuolo U20 – Napoli U20 1-1 (Finale)
Fiorentina U20 – Cesena U20 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Milan – Sassuolo 2-2 (Finale)
Fiorentina – Verona 1-2 (Finale)
Udinese – Napoli 1-0 (Finale)
Genoa – Inter 1-2 (Finale)
Bologna – Juventus 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Genoa D – Sassuolo D 0-1 (Finale)
Lazio D – Parma D 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Carrarese – Entella 3-1 (Finale)
Pescara – Frosinone 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Inter U23 – Giana Erminio 0-1 (Finale)
Cittadella – Novara 2-2 (Finale)
Dolomiti Bellunesi – Brescia 0-1 (Finale)
Pergolettese2 – L.R. Vicenza 0-1 (Finale)
Ospitaletto – Pro Vercelli 2-0 (Finale)
Triestina – AlbinoLeffe 5-2 (Finale)
Arzignano – Pro Patria 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Pontedera – Sambenedettese 1-1 (Finale)
Ternana – Bra 2-0 (Finale)
Guidonia – Ascoli 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Atalanta U23 – Sorrento 1-2 (Finale)
Potenza – Catania 1-1 (Finale)
Benevento – Giugliano 4-0 (Finale)
Casertana – Latina 3-1 (Finale)
Altamura – Audace Cerignola 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE A
Club Milano – Sanremese 0-0 (Finale)
Gozzano – AS Biellese 0-4 (Finale)
Lavagnese – Chisola 0-1 (Finale)
Ligorna – Asti 3-1 (Finale)
Saluzzo – Varese FC 1-1 (Finale)
Sestri Levante – Celle Varazze 3-1 (Finale)
Valenzana – Cairese 0-0 (Finale)
Imperia – Derthona FbC 0-1 (Finale)
Vado – NovaRomentin 6-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE B
Breno – Varesina 2-0 (Finale)
Caldiero Terme – Vogherese 2-2 (Finale)
Ciserano-Bergamo – Pavia 1-1 (Finale)
Folgore Caratese – Brusaporto 1-1 (Finale)
Milan U23 – Castellanzese 3-1 (Finale)
Oltrepo – Villa Valle 1-2 (Finale)
Real Calepina – Sondrio 1-1 (Finale)
USD Casatese – Scanzorosciate 1-1 (Finale)
Chievo – Leon 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE C
Adriese – Union Clodiense 1-2 (Finale)
Bassano – Brian Lignano 1-1 (Finale)
Campodarsego – Calvi Noale 1-3 (Finale)
Conegliano – FC Obermais 0-0 (Finale)
Este – Treviso 0-1 (Finale)
Mestre – Altavilla 1-1 (Finale)
Portogruaro – Legnago Salus 0-2 (Finale)
San Luigi – Cjarlins Muzane 1-1 (Finale)
Vigasio – Luparense 5-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE D
Correggese – Crema 1-1 (Finale)
Imolese – Sasso Marconi 1-3 (Finale)
Lentigione – Trevigliese 4-0 (Finale)
Piacenza – Tropical Coriano 4-1 (Finale)
Pistoiese – Desenzano 0-2 (Finale)
Pro Palazzolo – Cittadella Vis Modena 2-1 (Finale)
SCD Progresso – Sant’Angelo 1-0 (Finale)
Tuttocuoio – Pro Sesto 0-3 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE E
Foligno – Seravezza Pozzi 1-1 (Finale)
Follonica Gavorrano – Scandicci 1-0 (Finale)
Ghiviborgo – Montevarchi 0-2 (Finale)
Poggibonsi – Cannara 3-2 (Finale)
Prato – Trestina 2-1 (Finale)
San Donato – Grosseto 0-1 (Finale)
Terranuova Traiana – Tau 1-0 (Finale)
Vivi Altotevere – Orvietana 2-2 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE F
Ancona – L’Aquila 2-0 (Finale)
Atletico Ascoli – Sammaurese 3-2 (Finale)
Castelfidardo – Fossombrone 1-0 (Finale)
Chieti – Vigor Senigallia 0-1 (Finale)
Giulianova – Maceratese 2-1 (Finale)
Recanatese – Teramo 1-2 (Finale)
San Marino Calcio – Notaresco Calcio 0-1 (Finale)
Termoli – Ostiamare 0-1 (Finale)
Unipomezia – Sora 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Nocerina – Monastir 2-2 (Finale)
Albalonga – Trastevere Calcio 2-2 (Finale)
Anzio Calcio 1924 – Olbia 2-0 (Finale)
Budoni – Flaminia 0-0 (Finale)
Montespaccato – Ischia 2-0 (Finale)
Palmese 1914 – Scafatese 1-1 (Finale)
Real Monterotondo – Atl. Lodigiani 1-1 (Finale)
Sarrabus Ogliastra – Valmontone 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE H
Francavilla – Sarnese 0-4 (Finale)
Gravina – Afragolese 1-0 (Finale)
SS Nola 1925 – Paganese 0-1 (Finale)
A.C Nardò – Ferrandina 1-0 (Finale)
Acerrana – Barletta 0-4 (Finale)
Citta di Fasano – Real Normanna 0-2 (Finale)
Heraclea – Martina Calcio 0-1 (Finale)
Virtus Francavilla – Pompei 1-1 (Finale)
Fidelis Andria – Manfredonia 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE I
Castrumfavara – Paternò 1-1 (Finale)
Gelbison – Enna 2-1 (Finale)
Reggina – Milazzo 2-0 (Finale)
Savoia – Athletic Palermo 3-1 (Finale)
Vibonese – Gela 1-2 (Finale)
ACR Messina – Igea Virtus 1-0 (Finale)
Nissa – Sambiase 0-0 (Finale)
USD Ragusa – AS Acireale 2-0 (Finale)
Vigor Lamezia – Sancataldese 2-1 (Finale)
MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA
Decic – Buducnost 1-0 (Finale)
NICARAGUA: LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI
Managua FC – Diriangen 0-0 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Barau – Shooting Stars 0-1 (Finale)
Bayelsa United – Remo Stars 2-1 (Finale)
Enyimba – Kwara 3-1 (Finale)
Kun Khalifa – Abia Warriors 0-1 (Finale)
Niger – El Kanemi 3-0 (Finale)
Plateau – Nasarawa 0-0 (Finale)
Warri Wolves – Kano 0-0 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Sparta Rotterdam – Heerenveen 0-3 (Finale)
Ajax – Feyenoord 2-0 (Finale)
Twente – G.A. Eagles 2-0 (Finale)
Alkmaar – Excelsior Posticipata
Breda – Utrecht 1-1 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Famalicao – Estoril 4-0 (Finale)
Moreirense – Benfica 0-4 (Finale)
Arouca – Alverca 1-0 (Finale)
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Bohemians – Karvina 0-3 (Finale)
Plzen – Dukla Praga 2-0 (Finale)
Zlin – Sigma Olomouc 5-0 (Finale)
Sparta Praga – Liberec 2-2 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
Petrolul – U. Cluj 0-1 (Finale)
Din. Bucuresti – Metaloglobus Bucharest 4-0 (Finale)
FC Hermannstadt – Univ. Craiova 0-2 (Finale)
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Cailungo – Tre Penne 0-2 (Finale)
Folgore – Juvenes/Dogana 1-1 (Finale)
La Fiorita – Domagnano 1-1 (Finale)
Pennarossa – Cosmos 1-1 (Finale)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Aberdeen – Kilmarnock 2-1 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Mladost – Sp. Subotica 0-0 (Finale)
Novi Pazar – Radnicki Nis 1-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Siviglia – Oviedo 4-0 (Finale)
Celta Vigo – Ath. Bilbao 2-0 (Finale)
Levante – Villarreal Posticipata
Alaves – Real Madrid 1-2 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Albacete – Malaga 1-3 (Finale)
Almeria – Burgos CF 1-2 (Finale)
Ceuta – Las Palmas 1-1 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Young Boys – Luzern 2-0 (Finale)
Basilea – Lausanne2 0-0 (Finale)
Lugano – Servette 4-2 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Gaziantep – Goztepe 0-1 (Finale)
Karagumruk – Kocaelispor 1-1 (Finale)
Samsunspor – Basaksehir 0-2 (Finale)
Trabzonspor – Besiktas 3-3 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
SC Poltava – Rukh Lviv 1-2 (Finale)
Dyn. Kyiv – Veres-Rivne 3-0 (Finale)
Shakhtar – Epitsentr 5-0 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Kazincbarcika – Paks 0-2 (Finale)
Ferencvaros – Debrecen 0-1 (Finale)
Kisvarda – Zalaegerszeg2 3-3 (Finale)