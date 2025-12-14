Risultati calcio live, domenica 14 dicembre 2025: Bologna-Juventus in evidenza

In Serie A si parte con il lunch match Milan-Sassuolo, trasferta per il Napoli, in Premier League trasferta per City e Tottenham. L’Estudiantes vince la Liga Profesional

Il programma di questa domenica 14 dicembre si è aperto con il trionfo dell’Estudiantes nella Liga Profesional de Fútbol argentina. Nella gara finale disputata nella notte è arrivato il successo contro il Racing Club ai calci di rigore: botta e risposta nel secondo tempo con Adrian Martinez a portare avanti i suoi al 36′ e pareggio di Carillo in pieno recupero. Il punteggio resta invariato nei tempi supplementari e ai rigori decisivi gli erroti di Martinerena Torres e Pardo dopo quello iniziale dall’altra parte di Cetre.

In Costa Rica tris casalingo dell’Alajuelense sulla Liberia mentre in Nicaragua termina sullo 0-0 di partenza Managua-Diriangen. Nella A-League tris esterno del Newcastle Jets sul Wellington Phoenix: succede tutto nel secondo tempo con le reti di Adams al 5′, quindi Rose al 9′ e Taylor al 12′ mentre accorcia Eze al 24′.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle sfida in programma per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte dalle ore 12:30 con il lunch match tra Milan e Sassuolo mentre alle 15 troviamo sia Fiorentina-Verona che Udinese-Napoli quindi Genoa-Inter delle ore 18 e Bologna-Juventus della 20:45. Si giocano anche due posticipi in Serie B oltre agli incontri di Lega Pro, Serie D e Campionato Primavera. Per la Serie A femminile alle ore 12:30 troviamo Genoa-Sassuolo e alle 15 Lazio-Parma. In Europa troviamo alle ore 21 Alaves-Real Madrid per la Liga. Si gioca anche in Bundesliga il turno casalingo del Bayern Monaco contro il Mainz 05 alle 17:30 e in Premier League trasferta alle ore 15 per Manchester City e Tottenham rispettivamente contro Crystal Palace e Nottingham.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 14 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Vllaznia – Bylis 1-1 (Finale)

Din. Tirana – Egnatia 1-2 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS

Racing Club – EstudiantesVincitore 1-2 (Dopo Rigori)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Newcastle Jets 1-3 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

BW Linz – SK Rapid 1-1 (Finale)

Salzburg – Wolfsberger 2-1 (Finale)

Austria Vienna – Sturm Graz 3-1 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Kapaz – Gabala 1-0 (Finale)

Qarabag – Araz 5-1 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Gent – Anversa 0-2 (Finale)

Dender – Club Brugge 1-5 (Finale)

Charleroi – Royale Union SG 1-1 (Finale)

Genk – Westerlo 1-1 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Independiente – Always Ready 5-2 (Finale)

Oriente Petrolero – Bolivar 1-3 (Finale)

The Strongest – Wilstermann 6-0 (Finale)

Guabira – Blooming 1-0 (Finale)

Nacional Potosi – Tomayapo 1-0 (Finale)

BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL

Corinthians [Qualificato] – Cruzeiro 2-2 (Dopo Rigori)

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Alajuelense [Qualificato] – Liberia 3-0 (Finale)

Saprissa – Cartagines 2-1 (Finale)

CROAZIA: HNL

Slaven Belupo – Din. Zagabria 2-5 (Finale)

Istra 1961 – Rijeka 1-1 (Abbandonata)

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Aarhus [Qualificato] – Odense 3-1 (Finale)

Nordsjaelland – Midtjylland [Qualificato] 2-1 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Barcellona SC – Orense 2-1 (Finale)

Libertad – LDU Quito 2-1 (Finale)

U. Catolica – Ind. del Valle 0-1 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Lione – Le Havre 1-0 (Finale)

Auxerre2 – Lilla2 3-4 (Finale)

Lens – Nizza 2-0 (Finale)

Strasburgo – Lorient 0-0 (Finale)

Marsiglia – Monaco 1-0 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Darmstadt – Munster 1-0 (Finale)

Elversberg – Dusseldorf 1-0 (Finale)

Schalke – Norimberga 1-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Friburgo – Dortmund 1-1 (Finale)

Bayern – Magonza 2-2 (Finale)

Brema – Stoccarda 0-4 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Bayern D – Hamburger SV D 6-0 (Finale)

Colonia D – Jena D 0-1 (Finale)

RB Lipsia D – Hoffenheim D 2-3 (Finale)

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Dunbeholden – Chapelton 0-0 (Finale)

Harbour View – Molynes 0-0 (Finale)

Portmore – Mount Pleasant 0-2 (Finale)

Cavalier – Racing United 1-4 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Panetolikos – AEK 0-5 (Finale)

Atromitos – PAOK 2-0 (Finale)

Aris – Olympiakos 0-0 (Finale)

Panathinaikos – Volos 2-1 (Finale)

GUATEMALA: LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Aurora F.C. – Antigua 0-1 (Finale)

Deportivo Achuapa – Municipal 1-1 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Crystal Palace – Manchester City 0-3 (Finale)

Nottingham – Tottenham 3-0 (Finale)

Sunderland – Newcastle 1-0 (Finale)

West Ham – Aston Villa 2-3 (Finale)

Brentford – Leeds 1-1 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor – Peykan 2-1 (Finale)

Persepolis – Aluminium Arak 1-0 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Maccabi Bnei Raina – M. Haifa 0-4 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Verona U20 – Juventus U20 1-1 (Finale)

Sassuolo U20 – Napoli U20 1-1 (Finale)

Fiorentina U20 – Cesena U20 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Milan – Sassuolo 2-2 (Finale)

Fiorentina – Verona 1-2 (Finale)

Udinese – Napoli 1-0 (Finale)

Genoa – Inter 1-2 (Finale)

Bologna – Juventus 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Genoa D – Sassuolo D 0-1 (Finale)

Lazio D – Parma D 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Carrarese – Entella 3-1 (Finale)

Pescara – Frosinone 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Inter U23 – Giana Erminio 0-1 (Finale)

Cittadella – Novara 2-2 (Finale)

Dolomiti Bellunesi – Brescia 0-1 (Finale)

Pergolettese2 – L.R. Vicenza 0-1 (Finale)

Ospitaletto – Pro Vercelli 2-0 (Finale)

Triestina – AlbinoLeffe 5-2 (Finale)

Arzignano – Pro Patria 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Pontedera – Sambenedettese 1-1 (Finale)

Ternana – Bra 2-0 (Finale)

Guidonia – Ascoli 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Atalanta U23 – Sorrento 1-2 (Finale)

Potenza – Catania 1-1 (Finale)

Benevento – Giugliano 4-0 (Finale)

Casertana – Latina 3-1 (Finale)

Altamura – Audace Cerignola 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Club Milano – Sanremese 0-0 (Finale)

Gozzano – AS Biellese 0-4 (Finale)

Lavagnese – Chisola 0-1 (Finale)

Ligorna – Asti 3-1 (Finale)

Saluzzo – Varese FC 1-1 (Finale)

Sestri Levante – Celle Varazze 3-1 (Finale)

Valenzana – Cairese 0-0 (Finale)

Imperia – Derthona FbC 0-1 (Finale)

Vado – NovaRomentin 6-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Breno – Varesina 2-0 (Finale)

Caldiero Terme – Vogherese 2-2 (Finale)

Ciserano-Bergamo – Pavia 1-1 (Finale)

Folgore Caratese – Brusaporto 1-1 (Finale)

Milan U23 – Castellanzese 3-1 (Finale)

Oltrepo – Villa Valle 1-2 (Finale)

Real Calepina – Sondrio 1-1 (Finale)

USD Casatese – Scanzorosciate 1-1 (Finale)

Chievo – Leon 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Adriese – Union Clodiense 1-2 (Finale)

Bassano – Brian Lignano 1-1 (Finale)

Campodarsego – Calvi Noale 1-3 (Finale)

Conegliano – FC Obermais 0-0 (Finale)

Este – Treviso 0-1 (Finale)

Mestre – Altavilla 1-1 (Finale)

Portogruaro – Legnago Salus 0-2 (Finale)

San Luigi – Cjarlins Muzane 1-1 (Finale)

Vigasio – Luparense 5-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Correggese – Crema 1-1 (Finale)

Imolese – Sasso Marconi 1-3 (Finale)

Lentigione – Trevigliese 4-0 (Finale)

Piacenza – Tropical Coriano 4-1 (Finale)

Pistoiese – Desenzano 0-2 (Finale)

Pro Palazzolo – Cittadella Vis Modena 2-1 (Finale)

SCD Progresso – Sant’Angelo 1-0 (Finale)

Tuttocuoio – Pro Sesto 0-3 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Foligno – Seravezza Pozzi 1-1 (Finale)

Follonica Gavorrano – Scandicci 1-0 (Finale)

Ghiviborgo – Montevarchi 0-2 (Finale)

Poggibonsi – Cannara 3-2 (Finale)

Prato – Trestina 2-1 (Finale)

San Donato – Grosseto 0-1 (Finale)

Terranuova Traiana – Tau 1-0 (Finale)

Vivi Altotevere – Orvietana 2-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Ancona – L’Aquila 2-0 (Finale)

Atletico Ascoli – Sammaurese 3-2 (Finale)

Castelfidardo – Fossombrone 1-0 (Finale)

Chieti – Vigor Senigallia 0-1 (Finale)

Giulianova – Maceratese 2-1 (Finale)

Recanatese – Teramo 1-2 (Finale)

San Marino Calcio – Notaresco Calcio 0-1 (Finale)

Termoli – Ostiamare 0-1 (Finale)

Unipomezia – Sora 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Nocerina – Monastir 2-2 (Finale)

Albalonga – Trastevere Calcio 2-2 (Finale)

Anzio Calcio 1924 – Olbia 2-0 (Finale)

Budoni – Flaminia 0-0 (Finale)

Montespaccato – Ischia 2-0 (Finale)

Palmese 1914 – Scafatese 1-1 (Finale)

Real Monterotondo – Atl. Lodigiani 1-1 (Finale)

Sarrabus Ogliastra – Valmontone 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Francavilla – Sarnese 0-4 (Finale)

Gravina – Afragolese 1-0 (Finale)

SS Nola 1925 – Paganese 0-1 (Finale)

A.C Nardò – Ferrandina 1-0 (Finale)

Acerrana – Barletta 0-4 (Finale)

Citta di Fasano – Real Normanna 0-2 (Finale)

Heraclea – Martina Calcio 0-1 (Finale)

Virtus Francavilla – Pompei 1-1 (Finale)

Fidelis Andria – Manfredonia 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Castrumfavara – Paternò 1-1 (Finale)

Gelbison – Enna 2-1 (Finale)

Reggina – Milazzo 2-0 (Finale)

Savoia – Athletic Palermo 3-1 (Finale)

Vibonese – Gela 1-2 (Finale)

ACR Messina – Igea Virtus 1-0 (Finale)

Nissa – Sambiase 0-0 (Finale)

USD Ragusa – AS Acireale 2-0 (Finale)

Vigor Lamezia – Sancataldese 2-1 (Finale)

MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA

Decic – Buducnost 1-0 (Finale)

NICARAGUA: LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI

Managua FC – Diriangen 0-0 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Barau – Shooting Stars 0-1 (Finale)

Bayelsa United – Remo Stars 2-1 (Finale)

Enyimba – Kwara 3-1 (Finale)

Kun Khalifa – Abia Warriors 0-1 (Finale)

Niger – El Kanemi 3-0 (Finale)

Plateau – Nasarawa 0-0 (Finale)

Warri Wolves – Kano 0-0 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Sparta Rotterdam – Heerenveen 0-3 (Finale)

Ajax – Feyenoord 2-0 (Finale)

Twente – G.A. Eagles 2-0 (Finale)

Alkmaar – Excelsior Posticipata

Breda – Utrecht 1-1 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Famalicao – Estoril 4-0 (Finale)

Moreirense – Benfica 0-4 (Finale)

Arouca – Alverca 1-0 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Bohemians – Karvina 0-3 (Finale)

Plzen – Dukla Praga 2-0 (Finale)

Zlin – Sigma Olomouc 5-0 (Finale)

Sparta Praga – Liberec 2-2 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

Petrolul – U. Cluj 0-1 (Finale)

Din. Bucuresti – Metaloglobus Bucharest 4-0 (Finale)

FC Hermannstadt – Univ. Craiova 0-2 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Tre Penne 0-2 (Finale)

Folgore – Juvenes/Dogana 1-1 (Finale)

La Fiorita – Domagnano 1-1 (Finale)

Pennarossa – Cosmos 1-1 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Aberdeen – Kilmarnock 2-1 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Mladost – Sp. Subotica 0-0 (Finale)

Novi Pazar – Radnicki Nis 1-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Siviglia – Oviedo 4-0 (Finale)

Celta Vigo – Ath. Bilbao 2-0 (Finale)

Levante – Villarreal Posticipata

Alaves – Real Madrid 1-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Albacete – Malaga 1-3 (Finale)

Almeria – Burgos CF 1-2 (Finale)

Ceuta – Las Palmas 1-1 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Young Boys – Luzern 2-0 (Finale)

Basilea – Lausanne2 0-0 (Finale)

Lugano – Servette 4-2 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Gaziantep – Goztepe 0-1 (Finale)

Karagumruk – Kocaelispor 1-1 (Finale)

Samsunspor – Basaksehir 0-2 (Finale)

Trabzonspor – Besiktas 3-3 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

SC Poltava – Rukh Lviv 1-2 (Finale)

Dyn. Kyiv – Veres-Rivne 3-0 (Finale)

Shakhtar – Epitsentr 5-0 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Kazincbarcika – Paks 0-2 (Finale)

Ferencvaros – Debrecen 0-1 (Finale)

Kisvarda – Zalaegerszeg2 3-3 (Finale)