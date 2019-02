In campo Lazio, Inter e Napoli per i sedicesimi di finale. Nella notte si è giocata la Coppa in Brasile: i risultati del giorno

Giovedì 14 febbraio giornata di Europa League con le tre italiane Lazio, Inter e Napoli protagoniste. I biancocelesti saranno impegnati dalle 18:55 contro il Siviglia in casa mentre e seguire Inter in casa del Rapid Vienna e Napoli in caso con lo Zurigo. Ricordiamo che questi tre incontri avranno anche il supporto della nostra webcronaca. Il programma si è aperto questa notte con i risultati della Coppa in Brasile con otto incontri. Successi esterni per Botafogo RJ, Botafogo PB, Cuiba Esporte mentre in casa passa la Tombense e il Moto Club. Coppa anche in Colombia con il successo esterno del Petrolera in casa del Bucaramanga 2-1. Tra gli incontri in Sud America ricordiamo anche la Copa Libertadores che ha visto i due incontri terminare sullo 0-0: parliamo di Caracas – Delfin e di San Paulo – Talleres Cordoba. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

