Secondo incontro della nazionale italiana femminile per il Mondiale 2019. Si gioca anche Giappone – Scozia e Inghilterra – Argentina

Venerdì 14 giugno sotto il segno del calcio femminile. Prosegue il secondo turno di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale femminile. Oggi in campo la nazionale italiana che dopo il brillante successo al fotofinish con l’Australia (2-1) dovrà affrontare la Giamaica per staccare il pass degli ottavi con una giornata d’anticipo. Il quadro si completa con Giappone – Scozia e Inghilterra – Argentina. Passando ai match già disputati invece troviamo la Serie A brasiliana con ben 5 incontri. Successi casalinghi per Vasco (1-0 sul Ceara), Goias (2-1 sull’Athletico-PR) e Palmeiras (2-0 sull’Avai)ò. Terminano 1-1 Atletico-MG – San Paulo e Chapechoense-SC – Fluminense. Successo per 4-2 della Turchia under 18 contro i pari età della Russia al Valentin Granatkin Memorial. Di seguito i risultati aggiornati in tempo reale delle sfide selezionate per oggi.

