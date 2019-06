Due sfide per l’Under21, per la femminile gare nel pomeriggio e sera mentre in Sud America nella notte poker dell’Uruguay sull’Ecuador

Lunedì 17 giugno sotto il segno ancora della nazionali. Per gli Europei Under 21 due gare ovvero Serbia – Austria e Germania – Danimarca. Nel Mondiale femminile due match alle 18 e due 21 Nella notte per la Copa America poker dell’Uruguay sull’Ecuador. In vantaggio dopo appena sei minuti con Sodeiro la nazionale di Tabarez raddoppia con Cavani al 33′ e ipoteca il match prima dello scadere con la rete di Suarez. Nella ripresa arriva anche l’autorete di Mina Meza fissare il punteggio sul 4-0. Prima di passare al riepilogo con i risultati aggiornati dei principali del giorno vediamo gli altri match già disputati. Nella Gold Cup Haiti batte 2-1 Bermuda mentre Costa Rica supera 4-0 il Nicarague. Nella Primeva Divisione in Venezuela successo ai rigori del Mineros sulla Zulia.

