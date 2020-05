In primo piano la Bundesliga con il Bayern Monaco impegnato a Berlino, tre gare per la Vysshaya Liga. Il 17 maggio si gioca anche nelle Isole Far Oer, Corea del Sud e Taiwan

Domenica 17 maggio ricca di incontri considerando il periodo con la Bundesliga che dopo la ripartenza di ieri vedrà in campo anche il Bayern Monaco nella trasferta contro l’Union Berlino. Assieme alla Vysshaya Liga saranno i campionati principali da seguire nelle nostre dirette in tempo reale. In campo anche nelle Isole Far Oer con quattro match di Premier League sempre nel pomeriggio. Chi invece ha giocato è la Corea del Sud con due campionati e Taiwan. Nella K League 1 successo esterno per 3-2 dell’Ulsan Hyndai sul Suwon mentre sono fermi sullo 0-0 Seongnam – Incheon e Seoul – Grangju. Nella K League 2 finisce 2-2 tra Seoul E. e Gyeongnam mentre sta per terminare Daejon – Asan al momento sull’1-2. Nella Premier League in Taiwan Ntus supera 2-1 Taipoweb così come il Taichun 4-0 sul Red Lions mentre vincono in trasferta Taipei Tatung, 4-1 sul Ming Chuan University e Hang Yuen, 1-0 sul Taiwan Steel. Il quadro odierno dei risultati si completa con 4 amichevoli per club tra squadre cecoslovacche, armene e ungheresi.

Australia > A-League 2019/2020 Finals > Finale



Vincente SF1 - Vincente SF2 rinv.



Bielorussia > Cempionat 2020



14:00 Belshina Bobruisk - FK Vitebsk 0-0 *



16:00 Dinamo Minsk - FK Isloch Minsk



18:00 Rukh Brest - FK Smolevichy-STI



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura







Club Aurora - San José rinv.

Blooming - CD Guabirá rinv.

The Strongest - Nacional Potosí rinv.

Real Santa Cruz - Royal Pari rinv.

Real Potosí - Bolívar rinv.

Always Ready - Atlético Palmaflor rinv.

Jorge Wilstermann - Oriente Petrolero rinv.



Brasile > Série A 2020







Fluminense RJ - Internacional rinv.

Vasco da Gama - São Paulo FC rinv.

Palmeiras - Goiás rinv.

Santos FC - Athletico Paranaense rinv.

Atlético Mineiro - Ceará - CE rinv.

Grêmio Porto Alegre - Corinthians SP rinv.

Bahia - BA - Red Bull Bragantino rinv.

Coritiba FC - Flamengo RJ rinv.

Fortaleza - Botafogo - RJ rinv.

Atlético Goianiense - Sport - PE rinv.



Cile > Primera División 2020







Iquique - La Serena rinv.

Palestino - Universidad Católica rinv.

Universidad de Chile - Audax Italiano rinv.

Unión La Calera - Huachipato rinv.

Unión Española - Cobresal rinv.

Santiago Wanderers - Antofagasta rinv.

O'Higgins - Curicó Unido rinv.

Everton - Colo-Colo rinv.

Coquimbo Unido - Universidad de Concepción rinv.



Cina > Super League 2020







Dalian Pro - Henan Jianye rinv.

Shenzhen FC - Shijiazhuang Ever Bright rinv.

Shanghai SIPG - Guangzhou R&F rinv.

Chongqing Lifan - Jiāngsū Sūníng rinv.



Croazia > 1. HNL 2019/2020







Dinamo Zagabria - NK Varaždin ŠN rinv.

HNK Gorica - Slaven Belupo rinv.

NK Osijek - Lokomotiva Zagreb rinv.

HNK Rijeka - NK Istra 1961 rinv.

NK Inter Zaprešić - Hajduk Split rinv.



Danimarca > 1. Division 2019/2020







FC Fredericia - Kolding IF rinv.

Hvidovre IF - Skive IK rinv.

HB Køge - Fremad Amager rinv.

Næstved BK - FC Roskilde rinv.

Vejle BK - Nykøbing FC rinv.

Viborg FF - Vendsyssel FF rinv.



Ecuador > Serie A 2020 Primera Etapa







Técnico Universitario - Emelec rinv.

Mushuc Runa - Guayaquil City rinv.

Aucas - LDU Quito rinv.

Barcelona - El Nacional rinv.

Liga de Portoviejo - Independiente del Valle rinv.

Orense SC - Macará rinv.

Delfín SC - Deportivo Cuenca rinv.

Universidad Catolica - Olmedo rinv.



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020







SM Caen - C' Chartres Football non disputa

Le Havre AC - Valenciennes FC non disputa

US Boulogne - RC Lens non disputa

US Orléans - Amiens SC non disputa

Lille OSC - Évreux FC 27 non disputa

Entente Feignies Aulnoye - Paris Saint-Germain non disputa

US Quevilly-Rouen - JA Drancy non disputa



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020







ESTAC Troyes - AJ Auxerre non disputa

FC Bourg-Péronnas - ASPTT Dijon non disputa

Dijon FCO - US Torcy non disputa

Paris FC - FC Sochaux non disputa

RC Strasbourg - FC Montceau non disputa

FC Metz - Le Puy Foot 43 non disputa

Olympique Lyon - SAS Épinal non disputa



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020







Aviron Bayonnais - EA Guingamp non disputa

LB Châteauroux - Tours FC non disputa

Vannes OC - Le Mans FC non disputa

Girondins Bordeaux - US Concarneau non disputa

Trélissac FC - Stade Rennes non disputa

Stade Laval - FC Nantes non disputa

Angers SCO - Chamois Niortais non disputa



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020







Nîmes Olympique - OGC Nice non disputa

AC Ajaccio - Castelnau Le Crès FC non disputa

FC Istres - AS Monaco non disputa

AS Porto Vecchio - SC Bastia non disputa

AS Cannes - Toulouse FC non disputa

US Colomiers - AS Saint-Étienne non disputa

Montpellier HSC - Sporting Club de Toulon non disputa



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Colonia - Mainz 05



18:00 1. FC Union Berlin - Bayern Monaco



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



Hannover 96 - Dynamo Dresden rinv.



13:30



SV Wehen Wiesbaden - Stoccarda 1-0 *

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 0-0 *

SpVgg Greuther Fürth - Amburgo 1-2 *

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück 1-0 *



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020







HSC Hannover - VfL Wolfsburg II rinv.

Holstein Kiel II - Weiche Flensburg 08 rinv.

Schwarz-Weiß Rehden - FC St. Pauli II rinv.

VfB Oldenburg - Heider SV rinv.

Lüneburger SK Hansa - Hamburger SV II rinv.

Werder Bremen II - Altona 93 rinv.

Eintracht Norderstedt - SSV Jeddeloh rinv.

VfB Lübeck - SV Drochtersen/Assel rinv.

TSV Havelse - Hannover 96 II rinv.



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020







Turbine Potsdam - 1899 Hoffenheim rinv.

FF USV Jena - MSV Duisburg rinv.

1. FC Köln - SC Sand rinv.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen rinv.

SGS Essen - Bayern München rinv.

1. FFC Frankfurt - SC Freiburg rinv.



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020







BV Cloppenburg - SG 99 Andernach rinv.

FC Ingolstadt 04 - Bayern München II rinv.

SV Meppen - Bor. Mönchengladbach rinv.

1. FFC Frankfurt II - 1. FC Saarbrücken rinv.

Arminia Bielefeld - FSV Gütersloh 2009 rinv.

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim II rinv.

Turbine Potsdam II - VfL Wolfsburg II rinv.



Giappone > J1 League 2020







Consadole Sapporo - Yokohama F. Marinos rinv.

Kashima Antlers - Kawasaki Frontale rinv.

Oita Trinita - Vissel Kobe rinv.

Yokohama FC - Cerezo Osaka rinv.



Indonesia > Liga 1 2020



PSS Sleman - Persipura Jayapura rinv.



Inghilterra > Premier League 2019/2020







Arsenal FC - Watford FC rinv.

Burnley FC - Brighton & Hove Albion rinv.

Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers rinv.

Crystal Palace - Tottenham Hotspur rinv.

Everton FC - AFC Bournemouth rinv.

Leicester City - Manchester United rinv.

Manchester City - Norwich City rinv.

Newcastle United - Liverpool FC rinv.

Southampton FC - Sheffield United rinv.

West Ham United - Aston Villa rinv.



Italia > Serie A 2019/2020







Parma - Atalanta rinv.

Fiorentina - Bologna rinv.

Lazio - Brescia rinv.

Sassuolo - Genoa rinv.

Cagliari - Juventus rinv.

Udinese - Lecce rinv.

Sampdoria - Milan rinv.

Inter - Napoli rinv.

Torino - Roma rinv.

Verona - SPAL rinv.



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020







US Mondorf - US Hostert non disputa

FC Differdange 03 - CS FOLA Esch non disputa

UNA Strassen - FC Rodange 91 non disputa

Etzella Ettelbruck - Victoria Rosport non disputa

Blue Boys Muhlenbach - F91 Dudelange non disputa

Jeunesse Esch - Progrès Niedercorn non disputa

Union Titus Pétange - RFCU Luxemburg non disputa



Macedonia del Nord > 1. MFL 2019/2020







Sileks Kratovo - Akademija Pandev rinv.

Vardar Skopje - KF Shkëndija 79 rinv.

KF Shkupi - Makedonija GP rinv.

FC Struga - FK Borec rinv.

FK Renova - FK Rabotnički rinv.



Nigeria > Professional League 2019/2020







Abia Warriors FC - Enugu Rangers rinv.

Enyimba Aba - Ifeanyi Uba rinv.

Katsina United - Heartland FC rinv.

Akwa United - Kano Pillars rinv.

Sunshine Stars - Kwara United rinv.

Adamawa United FC - Plateau United rinv.

MFM FC - Wikki Tourists rinv.

Rivers United FC - Jigawa Golden Stars rinv.

Dakkada FC - Lobi Stars rinv.

Warri Wolves - Nasarawa United FC rinv.



Paraguay > Primera División 2020 Apertura







General Díaz - Cerro Porteño rinv.

Libertad - Guaireña FC rinv.

San Lorenzo - Sol de América rinv.

Guaraní - Sportivo Luqueño rinv.

12 de Octubre de Itauguá - River Plate rinv.

Club Olimpia - Club Nacional rinv.



Peru > Primera División 2020 Apertura







Llacuabamba - Sport Huancayo rinv.

Ayacucho FC - Universidad Técnica rinv.

Mannucci - FBC Melgar rinv.

Atlético Grau - Cusco FC rinv.

Deportivo Municipal - Sporting Cristal rinv.

Universitario de Deportes - Deportivo Binacional rinv.

Academia Cantolao - Alianza Lima rinv.

Universidad San Martín - Sport Boys rinv.

Cienciano - Carlos Stein rinv.

Alianza Universidad - Universidad Cesar Vallejo rinv.



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020







CS Marítimo - FC Famalicão rinv.

Portimonense SC - CD Aves rinv.

Vitória Setúbal - Os Belenenses rinv.

Gil Vicente - Paços de Ferreira rinv.

SL Benfica - Sporting CP rinv.

Boavista - Rio Ave FC rinv.

Sporting Braga - FC Porto rinv.

CD Santa Clara - Vitória Guimarães rinv.

Moreirense FC - CD Tondela rinv.



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020







Académica de Coimbra - GD Estoril rinv.

SL Benfica B - FC Porto B rinv.

GD Chaves - Académico de Viseu rinv.

Sporting Covilhã - SC Farense rinv.

CD Feirense - UD Oliveirense rinv.

CD Mafra - Leixões SC rinv.

CD Nacional - CD Cova Piedade rinv.

FC Penafiel - UD Vilafranquense rinv.

Varzim SC - Casa Pia rinv.



Spagna > Primera División 2019/2020







Athletic Bilbao - CD Leganés rinv.

FC Barcelona - CA Osasuna rinv.

Real Betis - CD Alavés rinv.

Celta Vigo - Levante UD rinv.

SD Eibar - Real Valladolid rinv.

Getafe CF - Atlético Madrid rinv.

RCD Mallorca - Granada CF rinv.

Real Madrid - Villarreal CF rinv.

Real Sociedad - Sevilla FC rinv.

Valencia CF - Espanyol Barcelona rinv.



Spagna > Segunda División 2019/2020







Albacete - Real Zaragoza rinv.

Extremadura UD - Sporting Gijón rinv.

CF Fuenlabrada - Elche CF rinv.

Girona FC - Cádiz CF rinv.

SD Huesca - CD Numancia rinv.

CD Mirandés - Deportivo La Coruña rinv.

Málaga CF - AD Alcorcón rinv.

SD Ponferradina - UD Almería rinv.

Real Oviedo - Racing Santander rinv.

Rayo Vallecano - UD Las Palmas rinv.

CD Tenerife - CD Lugo rinv.



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020







Celta Vigo B - Getafe CF B rinv.

UD Melilla - Real Madrid Castilla rinv.

Las Rozas CF - Atlético Madrid B rinv.

Marino de Luanco - Real Oviedo B rinv.

Peña Deportiva - Atlético Baleares rinv.

UP Langreo - UD Ibiza rinv.

UD Las Palmas B - Sporting Gijón B rinv.

Rayo Majadahonda - Racing Ferrol rinv.

UD SS Reyes - Coruxo FC rinv.

CF Internacional - Pontevedra CF rinv.



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020







CD Izarra - CD Guijuelo rinv.

SD Leioa - Unionistas CF rinv.

Barakaldo CF - Burgos CF rinv.

Real Sociedad B - UD Logroñés rinv.

CD Alavés B - Athletic Bilbao B rinv.

Haro Deportivo - Real Unión rinv.

CD Calahorra - SD Amorebieta rinv.

CD Leonesa - Arenas de Getxo rinv.

Salamanca CF UDS - CA Osasuna B rinv.

Real Valladolid B - CD Tudelano rinv.



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020







CD Castellón - Lleida Esportiu rinv.

Valencia CF B - UE Cornellà rinv.

CF La Nucía - CD Ebro rinv.

UE Olot - FC Andorra rinv.

Espanyol Barcelona B - FC Barcelona B rinv.

CF Badalona - UE Llagostera rinv.

Gimnàstic - Orihuela CF rinv.

SD Ejea - Hércules CF rinv.

AE Prat - Levante UD B rinv.

CE Sabadell - Villarreal CF B rinv.



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020







CD Badajoz - Yeclano Deportivo rinv.

Sevilla Atlético - Real Murcia rinv.

Cádiz CF B - Villarrubia CF rinv.

Algeciras CF - Recreativo Granada rinv.

Córdoba CF - Recreativo Huelva rinv.

San Fernando CD - Marbella FC rinv.

Talavera CF - RB Linense rinv.

CP Villarrobledo - Atlético Sanluqueño CF rinv.

UCAM Murcia CF - Don Benito rinv.

FC Cartagena - Mérida AD rinv.



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020







Atlético Madrid - Rayo Vallecano non disputa

Sevilla FC - CD Tacón non disputa

EDF Logroño - Espanyol Barcelona non disputa

FC Barcelona - Athletic Bilbao non disputa

Madrid CFF - Real Sociedad non disputa

Deportivo de La Coruña - Valencia CF non disputa

Levante UD - Real Betis non disputa

Sporting de Huelva - UDG Tenerife Sur non disputa



Svizzera > Super League 2019/2020







FC Lugano - Servette Genève rinv.

FC Luzern - FC Zurigo rinv.

FC Sion - BSC Young Boys rinv.

FC St.Gallen - Neuchâtel Xamax FCS rinv.

FC Thun - FC Basilea rinv.



Uruguay > Primera División 2020 Apertura







Liverpool - Nacional rinv.

Danubio - Boston River rinv.

Defensor Sporting - Deportivo Maldonado rinv.

Cerro - Rentistas rinv.

Fénix - Cerro Largo rinv.

Progreso - Montevideo Wanderers rinv.

Plaza Colonia - Peñarol rinv.

Torque - River Plate rinv.



USA > USL Championship 2020



Sporting Kansas City II - New York RB II rinv.



Venezuela > Primera División 2020







Estudiantes de Mérida - Aragua FC rinv.

Monagas - Deportivo Táchira rinv.

Mineros de Guayana - Zamora FC rinv.

GV Maracay - Deportivo Lara rinv.

Yaracuyanos FC - Caracas FC rinv.

Carabobo FC - LALA rinv.

Portuguesa FC - Metropolitanos FC rinv.

Zulia FC - Trujillanos FC rinv.

Deportivo La Guaira - Academia Puerto Cabello rinv.