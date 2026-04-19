I risultati del 19 aprile 2026: Juventus-Bologna e Premier League

In Serie A trasferta a Verona per il Milan, Pisa-Genoa, lunch match Cremonese-Torino, City-Arsenal in Inghilterra. Successo per Independiente e Argentinos Juniors in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di questa domenica 19 aprile. Partiamo dalla Liga Profesional con due vittorie interne. La prima dell’Independiente sul Defensa y Justicia per 3-1: vantaggio ospite dopo otto minuti con Molinas su rigore ma al quarto d’ora Avalos sempre su rigore e Gutierrez al 29′ ribaltano il punteggio quindi Millan nel recupero chiude i giochi. Una rete di Molina al 16′ della ripresa ha deciso Argentinos Juniors-Atletico Tucuman. Nella Serie A Betano brasiliana senza reti tra Vitoria e Corinthians e 2-0 del Cruzeiro sul Gremo.
In Cile pareggio ricco di gol (3-3) tra Deportivo Conception e La Serena, in Colombia 2-0 interno sia per il Tolima sul Pereira che per il Fortaleza sull’Aguilas. In Costa Rica 1-0 del Guadalupe sullo Zeledon e dell’Herediano sul San Carlos mentre lo Sporting passa 2-0 in casa del Puntaneras. In Ecuador senza reti tra Orense e Delfin, in Paraguay 5-0 del Recoleta sul 2 de Mayo e in Perù 2-1 dello Huancayo sul Deportivo Garcilaso e 8-0 dell’Atletico Lima sul Cusco.
Nella MLS in USA colpo esterno del Nashville, Charlotte e Houston Dynamo mentre nella K League 1 vittoria per Ulsan HD e Anyang. In Messico per la Liga MX colpo esterno del Pachuca sul Monterrey 3-1, due succesi casalinghi per Leon e Club America rispettivamente 3-1 su Juarez e 2-1 sul Toluca, pareggi per 1-1 tra Cruz Azul e Tijuana e tra Necaxa e Tigres. Nella Liga de Expansion MX due segni X ovvero Tlaxcala-Venados 2-2 e Irapuato-Zacatecas Mineros 0-0. Nella J1 League vincono Mito, G-Osaka e Nagoya mentre in A-League il Central Coast Mariners passa 1-0 in casa dell’Auckland e 3-1 dell’Adelaide United a domicilio contro Macarthur.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A già i campo per il lunch match Cremonese e Torino quindi alle ore 15 c’è Verona-Milan, Pisa-Genoa alle ore 18 e Juventus-Bologna alle 20:45. Si giocano tre posticipi in Serie B e turno completo in Lega Pro girone A alle 14:30 e girone C alle 20:30. Spazio anche alla Serie D oltre che al Campionato Primavera 1. In Europa spicca Manchester City-Arsenal in Premier League, si gioca nei principali campionati tranne la Spagna dove c’è però la Liga 2.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 APRILE 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Partizani - Bylis 19:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Independiente - Defensa y Justicia 3-1 (Finale)
Argentinos Jrs - Atl. Tucuman 1-0 (Finale)
Aldosivi - Racing Club 18:30
River Plate - Boca Juniors 22:00
BRASILE: SERIE A BETANO
Vitoria - Corinthians 0-0 (Finale)
Cruzeiro - Gremio 2-0 (Finale)
Internacional - Mirassol 16:00
Coritiba - Atletico-MG 21:00
Santos - Fluminense 21:00
Bragantino - Remo 23:30
Palmeiras - Athletico-PR 23:30
CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:
Supra du Quebec - Atl. Ottawa 20:00
Inter Toronto - Vancouver FC 23:00
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Tolima - Pereira 2-0 (Finale)
Fortaleza - Aguilas 2-0 (Finale)
Santa Fe - Cucuta 21:00
Alianza - Ind. Medellin 23:10
EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
El Gounah - Ismaily 17:00
Haras El Hodood - Al Ittihad 17:00
Kahrabaa Ismailia - Ghazl El Mahallah 20:00
Modern Sport - ZED 20:00
FRANCIA: LIGUE 1
Monaco - Auxerre 15:00
Metz - Paris FC 17:15
Nantes - Brest 17:15
Strasburgo - Rennes 17:15
PSG - Lione 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Braunschweig - Hertha 0-1 (*)
Furth - Darmstadt 1-1 (*)
Schalke - Munster 1-0 (*)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Friburgo - Heidenheim 15:30
Bayern - Stoccarda 17:30
Monchengladbach - Magonza 19:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Chapelton - Portmore 22:30
Harbour View - Waterhouse 22:30
Molynes - Arnett Gardens 22:30
Montego Bay - Racing United 22:30
Tivoli - Dunbeholden 22:30
Treasure Beach - Mount Pleasant 22:30
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Ipswich - Middlesbrough 1-1 (*)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Aston Villa - Sunderland 15:00
Everton - Liverpool 15:00
Nottingham - Burnley 15:00
Manchester City - Arsenal 17:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE
Kiryat Shmona - Hapoel Jerusalem 18:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
B. Jerusalem - M. Haifa 19:00
M. Tel Aviv - H. Tel Aviv 19:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Inter U20 - Lecce U20 1-0 (Finale)
Cremonese U20 - Verona U20 13:00SRF
Lazio U20 - Roma U20 13:00SRF
ITALIA: SERIE A
Cremonese - Torino 0-0 (*)
Verona - Milan 15:00
Pisa - Genoa 18:00
Juventus - Bologna 20:45
ITALIA: SERIE B
Carrarese - Pescara 15:00
Padova - Reggiana 17:15
Empoli - Entella 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
AlbinoLeffe - Triestina 14:30
Brescia - Dolomiti Bellunesi 14:30
Giana Erminio - Inter U23 14:30
L.R. Vicenza - Pergolettese 14:30
Lecco - Lumezzane 14:30
Novara - Cittadella 14:30
Pro Patria - Arzignano 14:30
Pro Vercelli - Ospitaletto 14:30
Trento - Renate 14:30
Virtus Verona - Alcione Milano 14:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Audace Cerignola - Altamura 20:30
Casarano - Crotone 20:30
Catania - Potenza 20:30
Cosenza - Trapani 20:30
Giugliano - Benevento 20:30
Latina - Casertana 20:30
Monopoli - Foggia 20:30
Salernitana - Picerno 20:30
Siracusa - Cavese 20:30
Sorrento - Atalanta U23 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Club Milano - NovaRomentin 15:00
Gozzano - Chisola 15:00
Imperia - Sanremese 15:00
Ligorna - AS Biellese 15:00
Saluzzo - Celle Varazze 15:00
Sestri Levante - Asti 15:00
Vado - Cairese 15:00
Valenzana - Lavagnese 15:00
Varese FC - Derthona FbC 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Breno - Brusaporto 15:00
Caldiero Terme - Villa Valle 15:00
Chievo - Castellanzese 15:00
Ciserano-Bergamo - Vogherese 15:00
Folgore Caratese - Real Calepina 15:00
Milan U23 - Varesina 15:00
Oltrepo - Sondrio 15:00
Scanzorosciate - Leon 15:00
USD Casatese - Pavia 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Adriese - Campodarsego 15:00
Bassano - Cjarlins Muzane 15:00
Conegliano - Luparense 15:00
FC Obermais - Altavilla 15:00
Mestre - Legnago Salus 15:00
Portogruaro - Calvi Noale 15:00
San Luigi - Treviso 15:00
Vigasio - Brian Lignano 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Correggese - Trevigliese 15:00
Imolese - Desenzano 15:00
Lentigione - SCD Progresso 15:00
Piacenza - Pro Sesto 15:00
Pistoiese - Tropical Coriano 15:00
Pro Palazzolo - Crema 15:00
Sangiuliano City - Cittadella Vis Modena 15:00
Sasso Marconi - Rovato Vertovese 15:00
Tuttocuoio - Sant'Angelo 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Cannara - Scandicci 15:00
Follonica Gavorrano - Orvietana 15:00
Ghiviborgo - Seravezza Pozzi 15:00
Poggibonsi - Tau 15:00
Prato - Grosseto 15:00
San Donato - Foligno 15:00
Siena - Montevarchi 15:00
Terranuova Traiana - Camaiore 15:00
Vivi Altotevere - Trestina 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Ancona - Sammaurese 15:00
Atletico Ascoli - Fossombrone 15:00
Castelfidardo - Vigor Senigallia 15:00
Chieti - Giulianova 15:00
Ostiamare - L'Aquila 15:00
Recanatese - Sora 15:00
San Marino Calcio - Teramo 15:00
Termoli - Notaresco Calcio 15:00
Unipomezia - Maceratese 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Real Monterotondo - Sarrabus Ogliastra 14:30
Anzio Calcio 1924 - Scafatese 15:00
Budoni - Atl. Lodigiani 15:00
Cassino - Valmontone 15:00
Nocerina - Flaminia 15:00
Olbia - Trastevere Calcio 15:00
Palmese 1914 - Ischia 15:00
Montespaccato - Latte Dolce 16:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
A.C Nardò - Manfredonia 15:00
Acerrana - Pompei 15:00
Afragolese - Real Normanna 15:00
Citta di Fasano - Martina Calcio 15:00
Fidelis Andria - Sarnese 15:00
Gravina - Paganese 15:00
Heraclea - Barletta 15:00
SS Nola 1925 - Ferrandina 15:00
Virtus Francavilla - Francavilla 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
Castrumfavara - Gela 15:00
Gelbison - AS Acireale 15:00
Milazzo - Sambiase 15:00
Nissa - Enna 15:00
Reggina - Paternò 15:00
Savoia - Igea Virtus 15:00
USD Ragusa - Sancataldese 15:00
Vibonese - Athletic Palermo 15:00
Vigor Lamezia - ACR Messina 15:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Arouca - Estrela 16:30
Sporting - Benfica 19:00
Braga - Famalicao 21:30
FC Porto - Tondela 21:30
SPAGNA: LALIGA2
Andorra - Valladolid 0-0 (*)
Gijon - Cadice 16:15
Albacete - Granada 18:30
Eibar - Huesca 18:30
Almeria - Malaga 21:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
AIK Stockholm - Kalmar 0-0 (*)
Hacken - GAIS 16:30
SVIZZERA: CHALLENGE LEAGUE
Vaduz - Rapperswil-Jona 1-0 (*)
TURCHIA: SUPER LIG
Kasimpasa - Alanyaspor 0-0 (*)
Samsunspor - Besiktas 16:00
Trabzonspor - Basaksehir 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kryvbas - Rukh Lviv 3-0 (Finale)
Epitsentr - Karpaty Lviv 14:30
UNGHERIA: NB I.
Paks - Puskas Academy 14:15
Győr - Ferencvaros 19:30
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA
Estudiantes M. - Monagas 23:00