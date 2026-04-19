I risultati del 19 aprile 2026: Juventus-Bologna e Premier League

In Serie A trasferta a Verona per il Milan, Pisa-Genoa, lunch match Cremonese-Torino, City-Arsenal in Inghilterra. Successo per Independiente e Argentinos Juniors in Argentina

Calcio argentino in apertura del programma di questa domenica 19 aprile. Partiamo dalla Liga Profesional con due vittorie interne. La prima dell’Independiente sul Defensa y Justicia per 3-1: vantaggio ospite dopo otto minuti con Molinas su rigore ma al quarto d’ora Avalos sempre su rigore e Gutierrez al 29′ ribaltano il punteggio quindi Millan nel recupero chiude i giochi. Una rete di Molina al 16′ della ripresa ha deciso Argentinos Juniors-Atletico Tucuman. Nella Serie A Betano brasiliana senza reti tra Vitoria e Corinthians e 2-0 del Cruzeiro sul Gremo.

In Cile pareggio ricco di gol (3-3) tra Deportivo Conception e La Serena, in Colombia 2-0 interno sia per il Tolima sul Pereira che per il Fortaleza sull’Aguilas. In Costa Rica 1-0 del Guadalupe sullo Zeledon e dell’Herediano sul San Carlos mentre lo Sporting passa 2-0 in casa del Puntaneras. In Ecuador senza reti tra Orense e Delfin, in Paraguay 5-0 del Recoleta sul 2 de Mayo e in Perù 2-1 dello Huancayo sul Deportivo Garcilaso e 8-0 dell’Atletico Lima sul Cusco.

Nella MLS in USA colpo esterno del Nashville, Charlotte e Houston Dynamo mentre nella K League 1 vittoria per Ulsan HD e Anyang. In Messico per la Liga MX colpo esterno del Pachuca sul Monterrey 3-1, due succesi casalinghi per Leon e Club America rispettivamente 3-1 su Juarez e 2-1 sul Toluca, pareggi per 1-1 tra Cruz Azul e Tijuana e tra Necaxa e Tigres. Nella Liga de Expansion MX due segni X ovvero Tlaxcala-Venados 2-2 e Irapuato-Zacatecas Mineros 0-0. Nella J1 League vincono Mito, G-Osaka e Nagoya mentre in A-League il Central Coast Mariners passa 1-0 in casa dell’Auckland e 3-1 dell’Adelaide United a domicilio contro Macarthur.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A già i campo per il lunch match Cremonese e Torino quindi alle ore 15 c’è Verona-Milan, Pisa-Genoa alle ore 18 e Juventus-Bologna alle 20:45. Si giocano tre posticipi in Serie B e turno completo in Lega Pro girone A alle 14:30 e girone C alle 20:30. Spazio anche alla Serie D oltre che al Campionato Primavera 1. In Europa spicca Manchester City-Arsenal in Premier League, si gioca nei principali campionati tranne la Spagna dove c’è però la Liga 2.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 APRILE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Partizani - Bylis 19:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Independiente - Defensa y Justicia 3-1 (Finale)

Argentinos Jrs - Atl. Tucuman 1-0 (Finale)

Aldosivi - Racing Club 18:30

River Plate - Boca Juniors 22:00



BRASILE: SERIE A BETANO

Vitoria - Corinthians 0-0 (Finale)

Cruzeiro - Gremio 2-0 (Finale)

Internacional - Mirassol 16:00

Coritiba - Atletico-MG 21:00

Santos - Fluminense 21:00

Bragantino - Remo 23:30

Palmeiras - Athletico-PR 23:30



CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:

Supra du Quebec - Atl. Ottawa 20:00

Inter Toronto - Vancouver FC 23:00



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Tolima - Pereira 2-0 (Finale)

Fortaleza - Aguilas 2-0 (Finale)

Santa Fe - Cucuta 21:00

Alianza - Ind. Medellin 23:10



EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

El Gounah - Ismaily 17:00

Haras El Hodood - Al Ittihad 17:00

Kahrabaa Ismailia - Ghazl El Mahallah 20:00

Modern Sport - ZED 20:00



FRANCIA: LIGUE 1

Monaco - Auxerre 15:00

Metz - Paris FC 17:15

Nantes - Brest 17:15

Strasburgo - Rennes 17:15

PSG - Lione 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Hertha 0-1 (*)

Furth - Darmstadt 1-1 (*)

Schalke - Munster 1-0 (*)



GERMANIA: BUNDESLIGA

Friburgo - Heidenheim 15:30

Bayern - Stoccarda 17:30

Monchengladbach - Magonza 19:30



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Chapelton - Portmore 22:30

Harbour View - Waterhouse 22:30

Molynes - Arnett Gardens 22:30

Montego Bay - Racing United 22:30

Tivoli - Dunbeholden 22:30

Treasure Beach - Mount Pleasant 22:30



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Ipswich - Middlesbrough 1-1 (*)



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Aston Villa - Sunderland 15:00

Everton - Liverpool 15:00

Nottingham - Burnley 15:00

Manchester City - Arsenal 17:30



ISRAELE: LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

Kiryat Shmona - Hapoel Jerusalem 18:00



ISRAELE: LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

B. Jerusalem - M. Haifa 19:00

M. Tel Aviv - H. Tel Aviv 19:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Inter U20 - Lecce U20 1-0 (Finale)

Cremonese U20 - Verona U20 13:00SRF

Lazio U20 - Roma U20 13:00SRF



ITALIA: SERIE A

Cremonese - Torino 0-0 (*)

Verona - Milan 15:00

Pisa - Genoa 18:00

Juventus - Bologna 20:45



ITALIA: SERIE B

Carrarese - Pescara 15:00

Padova - Reggiana 17:15

Empoli - Entella 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

AlbinoLeffe - Triestina 14:30

Brescia - Dolomiti Bellunesi 14:30

Giana Erminio - Inter U23 14:30

L.R. Vicenza - Pergolettese 14:30

Lecco - Lumezzane 14:30

Novara - Cittadella 14:30

Pro Patria - Arzignano 14:30

Pro Vercelli - Ospitaletto 14:30

Trento - Renate 14:30

Virtus Verona - Alcione Milano 14:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Audace Cerignola - Altamura 20:30

Casarano - Crotone 20:30

Catania - Potenza 20:30

Cosenza - Trapani 20:30

Giugliano - Benevento 20:30

Latina - Casertana 20:30

Monopoli - Foggia 20:30

Salernitana - Picerno 20:30

Siracusa - Cavese 20:30

Sorrento - Atalanta U23 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Club Milano - NovaRomentin 15:00

Gozzano - Chisola 15:00

Imperia - Sanremese 15:00

Ligorna - AS Biellese 15:00

Saluzzo - Celle Varazze 15:00

Sestri Levante - Asti 15:00

Vado - Cairese 15:00

Valenzana - Lavagnese 15:00

Varese FC - Derthona FbC 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Breno - Brusaporto 15:00

Caldiero Terme - Villa Valle 15:00

Chievo - Castellanzese 15:00

Ciserano-Bergamo - Vogherese 15:00

Folgore Caratese - Real Calepina 15:00

Milan U23 - Varesina 15:00

Oltrepo - Sondrio 15:00

Scanzorosciate - Leon 15:00

USD Casatese - Pavia 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Adriese - Campodarsego 15:00

Bassano - Cjarlins Muzane 15:00

Conegliano - Luparense 15:00

FC Obermais - Altavilla 15:00

Mestre - Legnago Salus 15:00

Portogruaro - Calvi Noale 15:00

San Luigi - Treviso 15:00

Vigasio - Brian Lignano 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Correggese - Trevigliese 15:00

Imolese - Desenzano 15:00

Lentigione - SCD Progresso 15:00

Piacenza - Pro Sesto 15:00

Pistoiese - Tropical Coriano 15:00

Pro Palazzolo - Crema 15:00

Sangiuliano City - Cittadella Vis Modena 15:00

Sasso Marconi - Rovato Vertovese 15:00

Tuttocuoio - Sant'Angelo 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Cannara - Scandicci 15:00

Follonica Gavorrano - Orvietana 15:00

Ghiviborgo - Seravezza Pozzi 15:00

Poggibonsi - Tau 15:00

Prato - Grosseto 15:00

San Donato - Foligno 15:00

Siena - Montevarchi 15:00

Terranuova Traiana - Camaiore 15:00

Vivi Altotevere - Trestina 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Ancona - Sammaurese 15:00

Atletico Ascoli - Fossombrone 15:00

Castelfidardo - Vigor Senigallia 15:00

Chieti - Giulianova 15:00

Ostiamare - L'Aquila 15:00

Recanatese - Sora 15:00

San Marino Calcio - Teramo 15:00

Termoli - Notaresco Calcio 15:00

Unipomezia - Maceratese 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Real Monterotondo - Sarrabus Ogliastra 14:30

Anzio Calcio 1924 - Scafatese 15:00

Budoni - Atl. Lodigiani 15:00

Cassino - Valmontone 15:00

Nocerina - Flaminia 15:00

Olbia - Trastevere Calcio 15:00

Palmese 1914 - Ischia 15:00

Montespaccato - Latte Dolce 16:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - Manfredonia 15:00

Acerrana - Pompei 15:00

Afragolese - Real Normanna 15:00

Citta di Fasano - Martina Calcio 15:00

Fidelis Andria - Sarnese 15:00

Gravina - Paganese 15:00

Heraclea - Barletta 15:00

SS Nola 1925 - Ferrandina 15:00

Virtus Francavilla - Francavilla 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Castrumfavara - Gela 15:00

Gelbison - AS Acireale 15:00

Milazzo - Sambiase 15:00

Nissa - Enna 15:00

Reggina - Paternò 15:00

Savoia - Igea Virtus 15:00

USD Ragusa - Sancataldese 15:00

Vibonese - Athletic Palermo 15:00

Vigor Lamezia - ACR Messina 15:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Arouca - Estrela 16:30

Sporting - Benfica 19:00

Braga - Famalicao 21:30

FC Porto - Tondela 21:30



SPAGNA: LALIGA2

Andorra - Valladolid 0-0 (*)

Gijon - Cadice 16:15

Albacete - Granada 18:30

Eibar - Huesca 18:30

Almeria - Malaga 21:00



SVEZIA: ALLSVENSKAN

AIK Stockholm - Kalmar 0-0 (*)

Hacken - GAIS 16:30



SVIZZERA: CHALLENGE LEAGUE

Vaduz - Rapperswil-Jona 1-0 (*)



TURCHIA: SUPER LIG

Kasimpasa - Alanyaspor 0-0 (*)

Samsunspor - Besiktas 16:00

Trabzonspor - Basaksehir 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas - Rukh Lviv 3-0 (Finale)

Epitsentr - Karpaty Lviv 14:30



UNGHERIA: NB I.

Paks - Puskas Academy 14:15

Győr - Ferencvaros 19:30



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Estudiantes M. - Monagas 23:00

