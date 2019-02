In primo piano le due competizioni con due interessanti match in serata nella prima e un programma molto ricco nella seconda

Martedì 19 febbraio nuovo appuntamento con la Champions League che per gli ottavi di finale d’andata proporrà due match molto avvincenti: Lione-Barcellona e Liverpool-Bayern Monaco. Entrambi gli incontri potranno essere seguiti con il prezioso supporto della nostra webcronaca. Ma anche dall’Asia arriveranno tanti risultati di Coppa a partire da questa mattina con Shandong Luneng (Chn) – Ha Noi FC (Vie). Tra le altre partite del giorno troviamo una sfida della Championship inglese la Uefa Youth League e il completamento in C di Rimini – Ternana che riparte dallo 0-0. Prima di vedere il quadro completo dei risultati da seguire oggi in tempo reale, sguardo alle partite già disputate. Nella Superliga argentina netto successo per 3-0 del Racing Club sul Godoy Cruz con gara decisa dalle reti di Lopez e Zaracho nel primo tempo e nella ripresa doppietta per il centrocampista della squadra di casa. Questo risultato consente di restare in vetta a 45 punti assieme a Defensa y Justicia per un testa a testa emozionante. Stesso punteggio tra Santos e Guarani nel Campeonato Paulista in Brasile mentre in Perù finisce senza reti Alianza Huanuco contro AD Cantolao. Successo esterno del Sol De America sul National Asuncion nella Primera Division paraguaiana mentre in Eduardo 1-0 dell’Ind. del Valle sul Waterhouse.

