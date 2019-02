I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta dedicata a Champions League, Europa League, Ligue 1 e Serie C

I pronostici di mercoledì 20 febbraio riguardano le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League e il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Siviglia e Lazio, oltre a Ligue 1 e Serie C. Complessivamente sei partite che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno

Atletico Madrid – Juventus over 2,5 (ore 21)

Il Celtic si è classificato secondo nel Girone B dietro il Salisburgo metre il Valencia è stato retrocesso dalla Champions League.

Schalke 04 – Manchester City 2 (1,30)

Lo Schalke 04, arrivata seconda nel Girone D alle spalle del Porto, ospita il Manchester City, che nel Gruppo F ha sbaragliato Lione, Shakthar e Hoffenheim.

Siviglia – Lazio 1 (ore 18)

Nella fase a girone la Lazio è arrivata seconda nel Girone H, alle spalle del Francoforte mentre gli spagnoli hanno vinto il Gruppo J. All’andata il Siviglia ha vinto 0-1.

Bordeaux – Guingamp 1 (ore 19)

Gara valida per la ventitreesima giornata del massimo campionato francese. Il Bordeaux proviene dalla vittoria casalinga contro il Tolosa e in classifica è tredicesimo con 31 punti. Diciassette lunghezze in meno per il Guingamp, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta rimediata sul campo del Lione.

PSG Montpellier 1 (ore 21)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata del massimo campionato francese. Il Bordeaux proviene dalla vittoria casalinga contro il Tolosa e in classifica è tredicesimo con 31 punti. Diciassette lunghezze in meno per il Guingamp, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta rimediata sul campo del Lione.

Cuneo – Lucchese 1 (2,00)

Match valido per la ventiquattresima giornata del Girone A della Serie C. Il Cuneo proviene dal 20-0 rifilato al Pro Piacenze, che è costato l’esclusione dal torneo della squadra emiliana e in classifica è quattrodicesimo con 23 punti. Cinque lunghezze in meno per la Lucchese, terzultima e reduce dal pareggio casalingo contro l’Entella.

