In programma gli ultimi tre ottavi di finale della Coppa Italia, in Premier League recuperano Manchester City e Tottenham. Colpo esterno di Tapatitlan de Morelos e Cimarrones de Sonora in Liga de Expansion MX

Il calcio messicano ha aperto il programma di giovedì 19 gennaio 2023. Si sono già disputati tre incontri di Liga de Expansion MX. Successo esterno per 2-0 del Tepatitlan de Morelos sull’Alacranes: le reti tutte nel finale al 41′ della ripresa e al 45′ di Martinez e Mungaray. Vittoria fuori casa anche per i Cimarrones de Sonora contro Leones Negros per 2-1: prima dell’intervallo Lopez apre la marcature quindi alla mezz’ora della ripresa arriva il raddoppio di Jimenez e al 42′ accorcia Vallejo. Nel terzo incontro successo a domicilio del Venados contro l’Alabrijes Oaxaca. Decisiva una doppietta di Lopez al 27′ del primo tempo e al 2′ della ripresa e al 40′ dimezza lo svantaggio Canozales. Per le amichevoli tra squadre di club segnaliamo il successo per 2-0 del Belgrano sull’Union Santa Fe mentre il Koge ha vinto 5-4 contro il B.93. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi ricordiamo che sono in corso si svolgimento due gare per la Pro League Golfo Persico mentre con Al Adalh – Al Batin si è appena aperto il mini programma della Saudi Professional League. Tra i principali appuntamenti ricordiamo gli ultimi tre ottavi di finale di Coppa Italia con Atalanta – Spezia alle ore 15 quindi Lazio – Bologna alle 18 e Juventus – Monza alle 21. In Premier League spicca il recupero della settima giornata tra Manchester City e Tottenham mentre in Spagna tengono banco le partite di Barcellona e Real Madrid per gli ottavi della Copa del Rey. Si gioca la Coppa in Turchia mentre turno di campionato in Marocco, Egitto e Belgio. In African Nations Championship alle ore 20 in campo Ghana e Sudan per la 2° giornata della fase a gironi.

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP

Ghana - Sudan 20:00



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Adalh - Al Batin 1-1 (*)

Al-Ittihad FC - Al Feiha 16:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Gent - Charleroi 18:30

St. Truiden - Club Brugge 20:45



EGITTO PREMIER LEAGUE

Arab Contractors - Aswan SC 1-0 (*)

National Bank Egypt - Al Ittihad 15:45

Pyramids - Pharco 18:00



INGHILTERRA FA CUP

Accrington - Boreham Wood 20:45



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester City - Tottenham 21:00



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Malavan - Peykan 1-0 (Finale)

Mes Rafsanjan - Nassaji Mazandaran 1-1 (Finale)

Sepahan - Esteghlal F.C. 1-0 (*)



ITALIA COPPA ITALIA

Atalanta - Spezia 2-1 (*)

Lazio - Bologna 18:00

Juventus - Monza 21:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Safi - Wydad 16:00

Moghreb Tetouan - Khouribga 18:15

Chabab Mohammedia - FUS Rabat 20:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Alacranes - Tepatitlan de Morelos 0-2 (Finale)

Leones Negros - Cimarrones de Sonora 1-2 (Finale)

Venados - Alebrijes Oaxaca 2-1 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Giordania U20 - Iran U20 0-0 (*)



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Union Santa Fe (Arg) - Belgrano (Arg) 0-2 (Finale)

B.93 (Den) - Koge (Den) 4-5 (Finale)

Akhmat Grozny (Rus) - Partizan (Srb) 0-1 (*)

Stella Rossa (Srb) - Neftci Baku (Aze) 1-0 (*)

Viking (Nor) - Bodo/Glimt (Nor) 16:00

Zaglebie (Pol) - Ludogorets (Bul) 16:00



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Comoros D - Mauritius D 2-0 (*)

Arabia Saudita D - Pakistan D 18:30



SPAGNA COPA DEL REY

Ceuta - Barcellona 20:00

Villarreal - Real Madrid 21:00



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Club Africain - Metlaoui 2-0 (*)

Monastir - Olympique Beja 0-1 (*)

Sidi Bouzid - Ben Guerdane 0-0 (*)

Slimane - Rejiche 0-0 (*)



TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Gaziantep - Konyaspor 15:30

Fenerbahce - Rizespor 18:30