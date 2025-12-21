Risultati calcio live, domenica 21 dicembre 2025: Serie A e Aston Villa-United

Quattro incontri nel massimo campionato italiano con Fiorentina-Udinese e Genoa-Atalanta in primo piano, trasferta per il Barça in Liga. Successo del Wellington Phoenix in Australia

Calcio australiano in apertura del programma di questa domenica 21 dicembre. Nel primo tempo botta e risposta tra Piper al 36′ e James Ngor nel recupero. Nel secondo tempo decisive le reti al 4′ di James su rigore e al 7′ di Armiento. In Costa Rica successo casalingo dell’Alajuelense sul Saprissa per 3-1 che vale la conquista del titolo in virtù del 2-2 nel match d’andata. In corso di svolgimento le gare del Campionato Primavera 1, Frosinone-Sassuolo e Roma-Verona.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Partiamo dalla Serie A con Cagliari-Pisa già in campo quindi alle ore 15 Sassuolo-Torino e a seguire Fiorentina-Udinese delle ore 18 e Genoa-Atalanta delle 20:45. Si giocano due posticipi in Serie B oltre ai match di Lega Pro e Serie D. Per il calcio femminile turno di Coppa Italia a partire da Lumezzane-Roma delle 13:30. Nel resto d’Europa segnaliamo per la Premier League il match Aston Villa-Manchester United delle 17:30 e in Liga trasferta del Barcellona alle ore 16:15 con il Villarreal.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 21 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Central Coast Mariners 3-1 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Gabala – Qarabag 1-2 (Finale)

Araz – Shamakhi 2-0 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Gent 2-1 (Finale)

St. Truiden – KV Mechelen 1-0 (Finale)

Anversa – Anderlecht 2-2 (Finale)

Leuven – Cercle Brugge 0-2 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL – SPAREGGIO

San Juan FC – Academia del Balompie 3-1 (Finale)

BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL

Vasco – Corinthians 1-2 (Finale)

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Alajuelense [Vincitore] – Saprissa 3-1 (Finale)

CROAZIA: HNL

Hajduk Split2 – Vukovar 1991 2-1 (Finale)

Rijeka – Gorica 1-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ind. del Valle – Barcellona SC 1-0 (Finale)

LDU Quito – U. Catolica 2-0 (Finale)

Orense – Libertad 3-2 (Finale)

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Auxerre – Monaco [Qualificato] 1-2 (Finale)

Bourg en Bresse – Marsiglia [Qualificato] 0-6 (Finale)

Concarneau – Nantes [Qualificato] 3-5 (Finale)

Nizza [Qualificato] – St. Etienne 2-1 (Finale)

Strasburgo [Qualificato] – Dunkerque 2-1 (Finale)

Bassin d’Arcachon – Hauts Lyonnais [Qualificato] 0-1 (Finale)

Le Havre – Amiens [Qualificato] 0-2 (Finale)

Le Puy-en-Velay [Qualificato] – Bordeaux2 1-0 (Finale)

Montreuil [Qualificato] – Chauvigny 2-1 (Finale)

Orleans [Qualificato] – Dieppe 3-0 (Finale)

Rennes [Qualificato] – Les Sables 3-0 (Finale)

Lione [Qualificato] – Saint-Cyr Collonges 3-0 (Finale)

GALLES: CYMRU PREMIER

Connah’s Q. – Briton Ferry 4-2 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Schalke 2-1 (Finale)

Munster – Elversberg 1-1 (Finale)

Norimberga – Hannover 2-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Magonza – St. Pauli 0-0 (Finale)

Heidenheim – Bayern 0-4 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Freiburg D – Brema D 3-0 (Finale)

RB Lipsia D – Colonia D 0-1 (Finale)

Wolfsburg D – Hamburger SV D 3-1 (Finale)

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Chapelton – Cavalier 0-3 (Finale)

Dunbeholden – Tivoli 1-0 (Finale)

Montego Bay – Waterhouse 0-1 (Finale)

Mount Pleasant – Spanish Town Police2 5-0 (Finale)

Racing United – Harbour View 0-0 (Finale)

Treasure Beach – Portmore 2-0 (Finale)

Molynes – Arnett Gardens 3-1 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

AEL Larissa – Atromitos 0-0 (Finale)

PAOK – Panathinaikos 2-0 (Finale)

AEK – OFI Crete 2-1 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Manchester Utd 2-1 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Netanya – M. Tel Aviv 1-1 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE

Lumezzane D – Roma D [Qualificato] 1-4 (Finale)

Bologna D – Fiorentina D [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Cesena D – Juventus D [Qualificato] 1-7 (Finale)

Como D – Inter D [Qualificato] 1-2 (Finale)

Genoa D – Milan D [Qualificato] 2-3 (Finale)

Parma D – Lazio D [Qualificato] 0-1 (Dopo Suppl.)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Frosinone U20 – Sassuolo U20 0-0 (Finale)

Roma U20 – Verona U20 1-0 (Finale)

Fiorentina U20 – Cagliari U20 0-1 (Finale)

Bologna U20 – Cremonese U20 1-0 (Finale)

Napoli U20 – Milan U20 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Cagliari – Pisa 2-2 (Finale)

Sassuolo – Torino 0-1 (Finale)

Fiorentina – Udinese 5-1 (Finale)

Genoa – Atalanta 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Entella – Südtirol 1-1 (Finale)

Mantova – Empoli 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

L.R. Vicenza – Triestina 1-0 (Finale)

Pro Vercelli – Arzignano 0-5 (Finale)

Giana Erminio – Cittadella 0-2 (Finale)

Lecco – Pergolettese 1-0 (Finale)

Novara – Ospitaletto 0-3 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Ascoli – Campobasso 0-0 (Finale)

Bra – Juventus U23 1-1 (Finale)

Pianese – Ternana 0-0 (Finale)

Perugia – Forlì 4-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Catania – Atalanta U23 2-0 (Finale)

Latina – Crotone 1-1 (Finale)

Monopoli – Potenza 2-1 (Finale)

Casarano – Altamura 1-0 (Finale)

Siracusa – Trapani 3-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Asti – Club Milano 1-2 (Finale)

Cairese – Gozzano 1-1 (Finale)

Celle Varazze – Imperia 2-2 (Finale)

Chisola – Valenzana 1-0 (Finale)

Derthona FbC – Saluzzo 1-3 (Finale)

Varese FC – Lavagnese 1-0 (Finale)

AS Biellese – Vado 2-3 (Finale)

NovaRomentin – Ligorna 0-0 (Finale)

Sanremese – Sestri Levante 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Oltrepo 0-1 (Finale)

Castellanzese – Ciserano-Bergamo 3-1 (Finale)

Leon – USD Casatese 0-0 (Finale)

Pavia – Chievo 0-2 (Finale)

Scanzorosciate – Real Calepina 1-2 (Finale)

Sondrio – Folgore Caratese 1-1 (Finale)

Varesina – Caldiero Terme 1-2 (Finale)

Villa Valle – Breno 4-0 (Finale)

Vogherese – Milan U23 2-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Altavilla – Conegliano 1-1 (Finale)

Calvi Noale – Bassano 0-0 (Finale)

Cjarlins Muzane – Campodarsego 2-0 (Finale)

FC Obermais – San Luigi 1-2 (Finale)

Legnago Salus – Vigasio 1-3 (Finale)

Luparense – Este 1-1 (Finale)

Treviso – Mestre 1-0 (Finale)

Union Clodiense – Portogruaro 3-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Pistoiese 0-0 (Finale)

Desenzano – Sangiuliano City 0-1 (Finale)

Pro Sesto – Correggese 1-0 (Finale)

Rovato Vertovese – Imolese 2-0 (Finale)

Sant’Angelo – Lentigione 1-4 (Finale)

Sasso Marconi – SCD Progresso 2-3 (Finale)

Trevigliese – Tuttocuoio 1-1 (Finale)

Tropical Coriano – Pro Palazzolo 2-3 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Camaiore – Vivi Altotevere 1-1 (Finale)

Cannara – Foligno 2-4 (Finale)

Grosseto – Ghiviborgo 1-0 (Finale)

Montevarchi – Prato 0-0 (Finale)

Orvietana – Terranuova Traiana 2-0 (Finale)

Scandicci – Poggibonsi 1-1 (Finale)

Seravezza Pozzi – San Donato 2-0 (Finale)

Tau – Follonica Gavorrano 6-1 (Finale)

Trestina – Siena 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Fossombrone – Recanatese 1-0 (Finale)

L’Aquila – Termoli 1-0 (Finale)

Notaresco Calcio – Ancona 1-1 (Finale)

Ostiamare – Giulianova 1-1 (Finale)

Sammaurese – San Marino Calcio 0-0 (Finale)

Sora – Castelfidardo 2-1 (Finale)

Teramo – Atletico Ascoli 1-2 (Finale)

Maceratese – Chieti 4-0 (Finale)

Vigor Senigallia – Unipomezia 3-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Atl. Lodigiani – Cassino 2-2 (Finale)

Flaminia – Montespaccato 3-1 (Finale)

Ischia – Nocerina 2-1 (Finale)

Latte Dolce – Budoni 4-1 (Finale)

Monastir – Palmese 1914 1-2 (Finale)

Scafatese – Albalonga 3-0 (Finale)

Trastevere Calcio – Anzio Calcio 1924 3-3 (Finale)

Valmontone – Real Monterotondo 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Afragolese – Francavilla 1-2 (Finale)

Pompei – Fidelis Andria 0-1 (Finale)

Sarnese – Virtus Francavilla 0-0 (Finale)

Ferrandina – Heraclea 2-1 (Finale)

Manfredonia – Acerrana 1-0 (Finale)

Martina Calcio – SS Nola 1925 3-0 (Finale)

Paganese – Citta di Fasano 0-0 (Finale)

Real Normanna – Gravina 3-2 (Finale)

Barletta – A.C Nardò 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Vibonese 2-2 (Finale)

Athletic Palermo – USD Ragusa 2-1 (Finale)

Enna – Castrumfavara Posticipata

Milazzo – ACR Messina 0-0 (Finale)

Paternò – Nissa 0-3 (Finale)

Sancataldese – Savoia 3-1 (Finale)

Gela – Gelbison 0-2 (Finale)

Igea Virtus – Vigor Lamezia 1-1 (Finale)

Sambiase – Reggina 0-1 (Finale)

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Perù – Bolivia 2-0 (Finale)

NICARAGUA: LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI

Diriangen [Vincitore] – Managua FC 1-0 (Finale)

NIGERIA: NPFL

El Kanemi – Enyimba 3-2 (Finale)

Kano – Plateau 2-1 (Finale)

Abia Warriors – Warri Wolves 1-0 (Finale)

Kwara – Bayelsa United 2-0 (Finale)

Rangers Int’l – Ikorodu City 2-1 (Finale)

Remo Stars – Bendel 2-3 (Finale)

Shooting Stars – Niger 2-1 (Finale)

Wikki Tourist – Kun Khalifa 0-0 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Utrecht – PSV 1-2 (Finale)

Feyenoord – Twente 1-1 (Finale)

G.A. Eagles – Groningen 1-1 (Finale)

FC Volendam – Sparta Rotterdam 0-1 (Finale)

Sittard – Alkmaar 4-3 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

AFS – Nacional 2-2 (Finale)

Tondela – Casa Pia 1-2 (Finale)

Santa Clara – Arouca 0-0 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

FC Hermannstadt – Petrolul 1-1 (Finale)

U. Cluj – Farul Constanta 1-0 (Finale)

FCSB – Rapid Bucarest 2-1 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – La Fiorita 0-1 (Finale)

Juvenes/Dogana – Pennarossa 2-1 (Finale)

Tre Penne – Libertas 5-0 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Hearts – Rangers 2-1 (Finale)

Celtic – Aberdeen 3-1 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

OFK Belgrado – TSC 0-1 (Finale)

Sp. Subotica – Cukaricki 1-3 (Finale)

Radnik – Novi Pazar 1-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Girona – Atl. Madrid 0-3 (Finale)

Villarreal – Barcellona 0-2 (Finale)

Elche – Vallecano 4-0 (Finale)

Betis – Getafe 4-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Malaga – Almeria 2-1 (Finale)

Mirandes – Cordoba 1-2 (Finale)

Real Sociedad B – Ceuta 1-3 (Finale)

Burgos CF – Saragozza 1-1 (Finale)

Granada – Albacete 1-1 (Finale)

Cadice – Castellon 2-0 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lausanne – Luzern 0-4 (Finale)

Grasshoppers – St. Gallen 1-2 (Finale)

Lugano – Young Boys 3-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Alanyaspor – Karagumruk 2-0 (Finale)

Galatasaray – Kasimpasa 3-0 (Finale)

Goztepe – Samsunspor 2-0 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Ujpest – Kazincbarcika 2-1 (Finale)

Debrecen – Kisvarda 0-1 (Finale)