La sfida al Meazza con il Bologna chiude il primo weekend di Serie A, due gare in Premier League. In Brasile 1-0 casalingo dello Sport Recife sulla Fluminense

Lunedì 21 settembre con due campionati europei in evidenza. In Italia si gioca il posticipo tra Milan e Bologna (cronaca) per la Serie A mentre in Premier League inglese due incontri con Wolves – City che seguiremo in diretta. Prima di andare a vedere i link utili del giorno e i risultati in tempo reale, spazio a chi ha già giocato.

Nella Serie A brasiliana successo di misura dello Sport Recife sulla Fluminense: decide una rete di Hernane su rigore dopo appena 11 minuti. Nella Super League cinese 2-1 per il Guangzhous Evergrande sull’Henan Jianye e dello Shandong Luneng sullo Shenzhen, senza reti tra Shanghai Shenhua e Jiangsu Suning. In Ecuador poker del Delfin contro il Mushuc Runa mentre per il campionato italiano Primavera 1 successo esterno per 3-2 della Lazio sul Torino: appena 3 minuti e Moro risponde a Celesia, quindi ospiti che si vedono nella ripresa rimontare la rete di Franco su rigore da Guerrini ma a 3 minuti della fine un altro rigore viene trasformato questa volta da Moro (doppietta personale).

Nella Liga MX 2-1 esterno del Monterrey sull’Atletico San Luis mentre in Paraguay senza reti tra Libertad e Cerro Porteno. Chiudiamo con l’Uruguay e gli USA: nel primo campionato 1-0 del Montevideo City sul River Plate, nel secondo 4-1 fuori casa del Philadelphia Union sul Montreal Impact.

UEFA > U17 (F) EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo G







Repubblica Ceca - Norvegia non disputa

Ucraina - Polonia non disputa



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



20:45 Cercle Brugge - Sint-Truidense VV



Belgio > Reserve Pro League 2020/2021 Group 1



RSC Anderlecht II - KRC Genk II rinv.



19:30 Standard Liège II - AS Eupen II



20:00



Oud-Heverlee Leuven II - Waasland-Beveren II

KV Mechelen II - KAA Gent II



Belgio > Reserve Pro League 2020/2021 Group 2



Lierse Kempenzonen II - Royal Excel Mouscron II rinv.



19:30 SV Zulte Waregem II - Union St. Gilloise II



20:00



SK Deinze II - RFC Seraing II

RWDM Brussels FC II - KV Kortrijk II

K Beerschot VA II - Sporting Charleroi II



20:30 KVC Westerlo II - KV Oostende II



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



Zrinjski Mostar - Široki Brijeg rinv.



18:00 Borac Banja Luka - FK Tuzla City



Brasile > Série A 2020



01:30 Sport - PE - Fluminense RJ 1-0



Brasile > Série C 2020 Gruppe A



01:00 Ferroviário - CE - Paysandu - PA 0-2



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



19:30 Arda Kardzhali - Slavia Sofia



Cina > Super League 2020



09:30 Guangzhou Evergrande - Henan Jianye 2-1



12:00 Shenzhen FC - Shandong Luneng 1-2



13:35 Shanghai Shenhua - Jiāngsū Sūníng 0-0



14:00 Guangzhou R&F - Dalian Pro 1-0



Cipro > First Division 2020/2021



Doxa Katokopias FC - Nea Salamina rinv.



Colombia > Primera A 2020



00:30 América de Cali - Atlético Bucaramanga 2-1



02:45 Atlético Junior - Rionegro Águilas Doradas 2-1



Corea del Sud > K League 2 2020



12:00 Chungnam Asan FC - Suwon FC 0-2



Danimarca > Superliga 2020/2021



19:00 Aalborg BK - AC Horsens



Ecuador > Serie A 2020



01:00 Delfín SC - Mushuc Runa 4-1



Ecuador > Serie B 2020



22:00



Santa Rita - Manta

Independiente Juniors - Fuerza Amarilla



Egitto > Premiership 2019/2020



15:00 ENPPI - Ismaily 0-0 *



17:30



Tala'ea El-Gaish SC - Wadi Degla FC

Smouha Sporting Club - Al-Masry Club



20:00 Pyramids FC - Haras El Hodood



Francia > Ligue 2 2020/2021



20:45 AJ Auxerre - ESTAC Troyes



Francia > National 2020/2021



20:45 Stade Laval - FC Annecy



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



20:30 VfL Bochum - FC St. Pauli



Germania > 3. Liga 2020/2021



19:00 Waldhof Mannheim - Viktoria Köln



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona B



00:00 Sacachispas - Deportivo Guastatoya 2-1



Inghilterra > Premier League 2020/2021



19:00 Aston Villa - Sheffield United



21:00 Wolverhampton Wanderers - Manchester City



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021



20:00 Everton FC U23 - Leicester City U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2020/2021



15:00



Burnley FC U23 - Sunderland AFC U23

Crystal Palace U23 - West Bromwich Albion U23



16:00 Middlesbrough FC U23 - Stoke City U23



Irlanda > Premier Division 2020



20:00 Shamrock Rovers - Waterford FC



Irlanda > First Division 2020



20:45



Cabinteely FC - Galway United

Wexford FC - Athlone Town

Cobh Ramblers - Bray Wanderers

Longford Town - UC Dublin



Islanda > Úrvalsdeild 2020



18:30 ÍA Akranes - Grótta



21:15



UMF Stjarnan - Valur Reykjavík

Fylkir Reykjavík - FH Hafnarfjörður

Breiðablik - KR Reykjavík



22:00 Víkingur Reykjavík - HK Kópavogur



Islanda > 1. deild 2020



18:30



Keflavík ÍF - Þróttur Reykjavík

ÍB Vestmannaeyja - Þór Akureyri



21:15



Afturelding - Víkingur Ólafsvík

Fram Reykjavík - UMF Grindavík



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021



18:00 FC Ashdod - Maccabi Petach-Tikva



19:00 Hapoel Kfar Saba - Bnei Yehuda Tel Aviv



20:00 Beitar Jerusalem - Ironi Kiryat Shmona



Italia > Serie A 2020/2021



20:45 Milan - Bologna



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021



11:00 Torino - Lazio 2-3



Kazakhstan > Premier Liga 2020



12:00 FK Kyzylzhar - FK Kairat 0-1



Kuwait > Emir Cup 2019/2020 > Finale



18:30 Al Kuwait SC - Al Arabi SC



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



20:15 Rapide Oued Zem - Hassania US Agadir



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura



Club Tijuana - FC Juárez rinv.



02:00 Atlético San Luis - CF Monterrey 1-2



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura



04:00 Tapatío - Alebrijes de Oaxaca 3-0



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A



02:00 Cimarrones de Sonora II - Mazorqueros 1-2



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Apertura



17:00 Atlas Guadalajara - CF América



19:00 Deportivo Toluca - Club Tijuana



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:45 Club León - Pumas UNAM



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00 Club León - Pumas UNAM



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Apertura



01:00 Real Madriz - ART Municipal 3-0



Norvegia > 1. Divisjon 2020



17:00



Grorud IL - Ranheim IL

KFUM Oslo - Strømmen IF

Åsane Fotball - Øygarden FK



18:00



Hamarkameratene - FK Jerv rinv.

Lillestrøm SK - Kongsvinger IL

Sogndal IL - IL Stjørdals-Blink

Ullensaker/Kisa IL - Raufoss IL



20:00 Sandnes Ulf - Tromsø IL



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020



17:00 Fram Larvik - Odds BK II



17:30 Egersunds IK - Rosenborg BK II



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



18:45 AZ Alkmaar (J) - De Graafschap



21:00 FC Utrecht (J) - NAC Breda



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



01:30 Libertad - Cerro Porteño 0-0



Peru > Primera División 2020 Apertura



18:00 Sport Boys - Carlos Stein



Romania > Liga 1 2020/2021



20:00 Gaz Metan Mediaş - Dinamo Bucureşti



Russia > Premier Liga 2020/2021



18:00 Dinamo Mosca - Akhmat Grozny



Serbia > Super Liga 2020/2021



17:30 FK Mačva Šabac - TSC Bačka Topola



Svezia > Allsvenskan 2020



19:00



IF Elfsborg - BK Häcken

IK Sirius - Falkenbergs FF

Mjällby AIF - Örebro SK

Varbergs BoIS - Helsingborgs IF



Svezia > Superettan 2020



19:00



AFC Eskilstuna - Ljungskile SK

GAIS Göteborg - Västerås SK

Umeå FC - Degerfors IF



Turchia > SüperLig 2020/2021



19:00 Fenerbahçe - Hatayspor



Turchia > 1. Lig 2020/2021



18:00



Adana Demirspor - Boluspor

Samsunspor - Ümraniyespor



Uruguay > Primera División 2020 Apertura



00:45 Torque - River Plate 1-0



Uruguay > Segunda División 2020



17:15 Cerrito - Rocha



19:30 Tacuarembó - Albion



21:45 Racing - Villa Española



USA > Major League Soccer 2020



01:00 Impact de Montréal - Philadelphia Union 1-4



USA > USL Championship 2020



00:00 Charleston Battery - Miami FC 2-0



03:00 Portland Timbers 2 - Reno 1868 FC 2-5



04:30 Sacramento Republic - Tacoma Defiance 3-3



Uzbekistan > Super League 2020



14:00 So’g’diyona Jizzax - FK Qo’qon 1912 3-0



15:00 Nasaf Qarshi - Termez Surkhon