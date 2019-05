Verona e Pescara questa sera si sfidano per la gara di andata. Spareggi anche in Olanda, in C e D oltre che in Primavera 1

Seconda serata di playoff per la Serie B. Dopo il colpo esterno del Benevento con il Cittadella che consente ai campani di mettere solide basi sulla finale si disputa l’incerta sfida di andata tra Hellas Verona e Pescara. Per non perdere nemmeno un istante di questo match ci sarà il supporto della nostra webcronaca. Si giocano spareggi anche in Serie C e D oltre che nel campionato olandese. Prima di vedere nel dettaglio il quadro con tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere tutti gli incontri che si sono disputati. In primo piano la Copa Sudamericana con i successi casalinghi per Royal Pari (1-0 sul Macara), Catolica (6-0 su Melgar), Aguilas (3-2 sull’Independiente) e Calera (1-0 dell’Atletico-MG). Si conclude senza reti tra River Plate e Colon mentre lo Sporting Cristal passa 3-0 in casa dell’Espanola.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]