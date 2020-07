I bianconeri potrebbero festeggiare già a Udine il nono scudetto consecutivo. Si chiude la 35ma giornata con due posticipi in Italia

Giovedì 23 luglio spazio alla Serie A che propone i posticipi delle partite di Lazio e Juventus. Con il pari di ieri sera da parte dell’Inter i bianconeri potrebbero festeggiare lo scudetto già questa sera a Udine. I biancocelesti invece cercano riscatto e una ripresa in classifica nel turno casalingo contro il Cagliari. In corso di svolgimento Rukh Brest2 e Slavia Mozyr2 per la Vysshaya Liga Reserve in Bielorussia. Prima di consultare i link utili e vedere tutti i risultati in tempo reale sguardo alle partite già disputate.

Partiamo sempre dalla Bielorussia con il 3-3 tra Vitebsk2 e Slutsk2 mentre nel Campeonato Paraibano 7-0 del CSP sullo Sport PB. Nel Campeonato Paulista successi casalinghi per Ponte Preta e Corinthians mentre finisce in pareggio (1-1) tra Santos e Santo Andre. Nella Primera Divisione in Paraguay 2-2 tra Sporting Luqueno e Olimpia Asuncion mentre nella MLS in USA vittoria per Cincinnati, 2-0 sul New York Red Bulls e pareggi tra Colorado Rapids e Minnesota (2-2) e tra Chicago Fire e Vancouver Whitecaps (0-0). Nella V. League 1 infine tutti pareggi con quello senza reti tra Thanh Hoa e Gia Lai e quelli per 1-1 tra Nam Dinh e Binh Duong e tra The Cong e Da Nang.

Andorra > 1a Divisió 2019/2020 Playoff



20:30



Inter Club d'Escaldes - UE Sant Julià

FC Santa Coloma - UE Engordany



Brasile > Campeonato Paulista 2020



00:15



Ponte Preta - Grêmio Novorizontino - SP 2-0

Santos FC - Santo André - SP 1-1



02:30 Corinthians SP - Palmeiras 1-0



20:00 Água Santa - SP - Mirassol - SP



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Segundo turno > Gruppenphase



Pelotas - RS - Brasil de Pelotas - RS rinv.



02:30 Internacional - Grêmio Porto Alegre 0-1



16:00 Juventude - RS - S.E.R. Caxias - RS 2-0 *



20:00 Novo Hamburgo - RS - Aimoré - RS



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



01:15 CSP - PB - Sport - PB 7-0



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



Freipaulistano - SE - Imperatriz - MA non disputa



01:00



Sport - PE - Confiança - SE 1-1

ABC - RN - CSA - AL 0-2

CR Brasil - AL - Ceará - CE 1-2

Bahia - BA - Náutico - PE 4-1

Botafogo - PB - Vitória - BA 1-1

River - PI - Santa Cruz - PE 0-1



Danimarca > Superliga 2019/2020 Meisterschaft



20:00 Aalborg BK - FC Copenaghen



Danimarca > Superliga 2019/2020 Europa League > 2. Giornata



18:00 Odense BK - AC Horsens



Danimarca > 1. Division 2019/2020



18:00 FC Fredericia - Nykøbing FC



Georgia > Erovnuli Liga 2020



16:00 Chikhura Sachkhere - FC Merani Tbilisi 2-0 *



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



17:45



Machine Sazi - Gol Gohar FC 0-0 *

Shahr Khodro FC - Tractor Sazi 0-0 *



18:15 Sepahan FC - Sanat Naft FC



18:30



Esteghlal - Nassaji Mazandaran

Shahin Bushehr FC - Saipa FC

Foolad FC - FC Zob Ahan

Paykan FC - Pars Jonoubi Jam



Islanda > Úrvalsdeild 2020



20:00 ÍA Akranes - UMF Stjarnan



21:15



Grótta - Víkingur Reykjavík

Valur Reykjavík - Fylkir Reykjavík



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020



20:00 HB Tórshavn - B36 Tórshavn



Italia > Serie A 2019/2020



19:30 Udinese - Juventus



21:45 Lazio - Cagliari



Lituania > A Lyga 2020



17:00 Kauno Žalgiris - FK Panevėžys 0-0 *



18:00 FK Sūduva - FK Banga Gargzdai



19:00 FK Žalgiris - FK Riteriai



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



17:00 Dinamo Auto - FC Sfîntul Gheorghe 0-1 *



19:30 FC Milsami - FC Sheriff



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:30 Sportivo Luqueño - Club Olimpia 2-2



Repubblica Ceca > 1. fotbalová liga 2019/2020 Abstieg



18:00



FC FASTAV Zlín - MFK Karvina rinv.

1. FK Příbram - FK Teplice rinv.

SFC Opava - Sigma Olomouc rinv.



Spagna > Segunda B Playoff 2019/2020 Promoción > 2. Giornata



20:00



Atlético Baleares - UE Cornellà

FC Barcelona B - CD Badajoz



22:00



CD Castellón - Peña Deportiva

CD Leonesa - CE Sabadell



Svezia > Allsvenskan 2020



19:00



Helsingborgs IF - Örebro SK

IFK Göteborg - Falkenbergs FF

Kalmar FF - IK Sirius

Malmö FF - Hammarby IF

Mjällby AIF - IF Elfsborg



Svezia > Division 1 Norra 2020



19:00 Nyköpings BIS - Karlstad Fotboll



Svizzera > Super League 2019/2020



20:30 Neuchâtel Xamax FCS - BSC Young Boys



USA > Major League Soccer 2020 MLS is Back Tournament > Gruppo B



15:00 Chicago Fire - Vancouver Whitecaps 0-0 *



USA > Major League Soccer 2020 MLS is Back Tournament > Gruppo D



04:30 Colorado Rapids - Minnesota United FC 2-2



USA > Major League Soccer 2020 MLS is Back Tournament > Gruppo E



02:00 FC Cincinnati - New York RB 2-0



USA > USL Championship 2020



00:00 Pittsburgh Riverhounds - Indy Eleven 0-1



01:30 Philadelphia Union II - New York RB II 1-5



02:00 OKC Energy FC - Rio Grande Valley FC 1-1



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Challenge Cup > Semifinali



04:00 Chicago Red Stars - Sky Blue FC 3-2



Uzbekistan > Super League 2020







FK Qo’qon 1912 - Pakhtakor Tashkent rinv.

Bunyodkor PFK - Metallurg Bekobod rinv.

Qizilqum Zarafshon - Buxoro FK rinv.



Vietnam > V.League 1 2020



12:00 FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai 0-0



13:00 DPM Nam Dinh - Bình Dương FC 1-1



14:15 Thể Công FC - SHB Đà Nẵng FC 1-1