Prima grande sfida tutta italiane del precampionato. In evidenza anche le gare di qualificazione per la prossima Champions ed Europa League

Mercoledì 24 luglio che si accende con la sfida tra Juventus e Inter valida per l’International Champions Cup. Ricordiamo che per questa competizione si è già giocato Real Madrid contro l’Arsenal. Successo degli spagnoli ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. In gol Lacazette e Aubameyang nel primo tempo e Blancos che riequilibrano il match con Bale e Asensio. Sconfitto il Milan 1-0 contro il Bayern grazie a una rete allo scadere di primo tempo di Goretzka mentre l’Atletico Madrid supera ai rigori il Guadalajara dopo che nei tempi regolamentari non c’erano stati gol. Nella Copa Sudamericana successo esterno della Fluminense 2-1 contro il Penarol. Mentre nelle Copa Libertadores LDU Quito supera 3-1 l’Olimpia Asuncion e pareggi per River Plate – Cruzeiro 0-0 e Godoy Cruz – Palmeiras 2-2. Completano il quadro della giornata i match validi per le qualificazioni alla prossima Champions ed Europa League oltre agli Europei Under 19. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

