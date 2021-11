Spicca la sfida tra Napoli e Lazio, in Premier il Chelsea – United e City – West Ham. Successo casalingo dell’Estudiantes in Liga Profesional e del Sao Paulo nella Serie A brasiliana

Domenica 28 novembre si è aperto con il calcio in Sud America. Nella Liga Profesional argentina successo di misura dell’Estudiantes sul Velez Sarsdield grazie a una rete di Diaz su rigore al 35′ del primo tempo. Nella Serie A brasiliana il Sao Paulo batte a domicilio lo Sport Recife 2-0 con reti tutte nella ripresa di Calleri e Sara. Passiamo alla Bolivia dove l’Independiente Petroleros ha avuto la meglio sul Santa Cruz per 2-1: padroni di casa avanti dopo appena 12 minuti con Cristaldo quindi nel finale prima Gonzales Mejia trova il pariquindi in pieno recupero ci pesa Ali a regalare i tre punti alla squadra di Robledo. In Costa Rica colpo esterno per 3-1 della Grecia sul San Carlos mentre nella in Venezuela vittoria per 2-1 del Puerto Cabello in casa del Metropolitanos: allo scadere di primo tempo ospiti avanti con Rivas quindi nella ripresa prima il pari di Mancin al 9′ quindi la rete di Hernandez al 28′ che fissa il punteggio.

Nella Liga Pro in Ecuador colpo esterno dell’Orense in casa dell’Olmedo e vittorie casalinghe per Delfin, Emelec e Guayaquil City; pareggio tra Deportivo Cuenca e Ind. del Valle. Nella Liga MX disputate due gare. Nella prima l’U.N.A.M. passa in casa del Club America 3-1 grazie a una doppietta di Corozo e Meritao in risposta all’iniziale vantaggio di Aguilera su rigore. Nel secondo fanno 1-1 Atlas e Monterrey con Gonzalez che nella ripresa risponde al penalty trasformato da Furch. Si è giocato anche nell’A-League australiana con il 3-0 casalingo del Melbourne Victory sul Brisbane Road e il 2-2 tra WS Wanderers e Newcastle Jets. Nella K-League 2-0 del Jeonbuk in casa del Daegu e senza reti tra Suwon e Ulsan Hyundai. Prima di vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale delle partite di oggi ricordiamo che in Italia spiccano le 5 gare di Serie A con il big match tra Napoli e Lazio a chiudere un programma che si aprirà con Udinese – Genoa mentre ci saranno le gare casalinghe per Milan e Roma. Nella Serie cadetta si chiude la giornata con il posticipo tra Como e Parma mentre in Lega Pro fari puntati in particolare sul girone B dove gioca Reggiana, Modena e Cesena mentre nel C spicca Monopoli – Avellino. Nei principali campionati esteri troviamo due sfide avvincenti in Premier League come City – West Ham e Chelsea United e nella Liga da non perdere il posticipo serale tra Real Madrid e Siviglia.

