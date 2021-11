Elenco delle partite previste per oggi domenica 28 novembre 2021: il Milan ospita il Sassuolo, la Roma il Torino. In Premier League due big match, in Liga Real Madrid – Siviglia

Ricca giornata domenica 28 novembre a partire dal calcio italiano. Con il turno infrasettimanale alle porte infatti la Serie A conclude la 14esima con ben cinque incontri a partire dal lunch match tra Udinese e Genoa della 12.30. Cinque lunghezze tra le due squadre che sono reduci entrambe da una sconfitta e con i bianconeri che possono prendere un margine di ben 8 punti dalla terz’ultima in caso di successo. Alle 15 spazio al Milan che ospita il Sassuolo. Voglia di immediato riscatto per i rossoneri dopo il ko di Firenze contro un avversario che non attraversa certo il suo momento migliore. Il successo in Champions ha dato una nuova carica al gruppo e Pioli ha la ricetta per la partita: “Il Sassuolo è un avversario di qualità e per batterlo ci vorrà una bella prestazione. In queste cinque partite nei ruoli in cui siamo un po’ in difficoltà dovrò cercare di gestire le situazioni per avere la squadra sempre in modo performante. Chi è subentrato mercoledì ha fatto benissimo, con l’atteggiamento giusto“. Stesso orario per Spezia – Bologna per due squadre a caccia di un pronto riscatto anche se ad oggi la classifica pesa di più ai bianconeri. Alle 18 la Roma ospita un Torino che pare in crescita dopo il successo casalingo con l’Udinese. Con il successo dell’Atalanta e la Lazio che morde per i giallorossi un incontro da non fallire. Alle 20.45 il match clou ovvero Napoli – Lazio. La capolista dopo lo scivolone con l’Inter e la batosta in Europa League non può più permettersi passi falsi contro un avversario che se la batte per avvicinarsi a un posto in Champions League. Spalletti parla così di Sarri e la sua squadra: “É un allenatore che dà grande organizzazione alla propria squadra, che sa sempre dove deve andare a colpire. Oltretutto la Lazio ha una rosa di alto livello e sarà un avversario davvero impegnativo. Bisognerà tenere le linee strette e avere una squadra corta perchè non bisogna lasciare spazi ed avanzare compatti”. Potrebbe pesare e non poco l’assenza in avanti di un punto di riferimento come Osimhen di contro alla Lazio che può fare affidamento sul suo Immobile. “Napoli-Lazio è una gara che ha un valore importante, i partenopei sono la squadra che, insieme al Milan, ha totalizzato il maggior numero di punti. Noi stiamo crescendo, ma siamo ancora al 50-60% di ciò che possiamo diventare. Speriamo di compiere un alto passo in avanti domani” ha sottolineato il centrocampista laziali in conferenza stampa.

Ultimo incontro della 14esima giornata in Serie B è Como – Parma delle 20.30. Una situazione di classifica difficilmente preventivabile a inizio stagione dai ducali che hanno bisogno di una svolta per lo meno per allontanarsi in fretta dalle zone calde della classifica. In Lega Pro andiamo a vedere la situazione nei tre gironi. Nel girone A trasferta a Lecco per la capolista Sudtirol mentre il Renate andrà in casa del Mantova e il Padova ospita la Pro Vercelli nel big match del girone. Le gare si giocheranno tutte alle 17.30. Nel girone B gare tutte alle 14.30 invece con la capolista Reggiana in casa con la Viterbese mentre Modena e Cesena se la vedranno rispettivamente in casa con la Pistoiese e a Chiavari con l’Entella. Nel girone C gare in programma alle 14.30 con il Palermo impegnato in trasferta contro il Picerno e big match tra Turris e Avellino. Si gioca in Italia anche la Serie D oltre a quattro incontri del campionato Primavera 1 e una del 2.

I BIG MATCH IN EUROPA

Partiamo dalla Liga dove il programma si apre alle 14 con Betis – Levante ma fari puntati sulle trasferte con Espanyol e Cadice rispettivamente del Real Sociedad e Atletico Madrid e del turno casalingo con il Siviglia della capolista Real Madrid nel big match di giornata. Viaggiano forte i blancos con 3 successi consecutivi mentre gli avversari dopo due buoni successi hanno impattato 2-2 con l’Alaves in casa. Due soli incontri in Bundesliga con il Leverkusen impegnato in trasferta a Lipsia mentre nella Ligue 1 trasferte con St. Etiene e Lorient per PSG e Rennes, quest’ultima può raggiungere il secondo posto complice la sconfitta del Nizza. In Premier League la capolista Chelsea ospita l’ostico Manchester United che dopo due sconfitte consecutive cerca una svolta in campionato. Molto interessante anche la sfida tra Manchester City e West Ham divisi solo da tre lunghezze in classifica.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 28 NOVEMBRE 2021

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – QUALIFICAZIONE

Tusker (Ken) – Sfaxien (Tun) 13:00

APR (Rwa) – Berkane (Mar) 14:00

Royal Leopards (Esw) – JS Kabylie (Alg) 14:00

Simba (Tan) – Red Arrows (Zam) 14:00

Zanaco (Zam) – Binga (Mli) 14:00

Mazembe (Drc) – Marumo Gallants (Rsa) 15:00

Otoho d’Oyo (Con) – Gor Mahia (Ken) 15:30

Hearts Of Oak (Gha) – Saoura (Alg) 16:00

Maniema (Drc) – Pyramids (Egy) 16:00

Rivers United (Nga) – Al Masry (Egy) 16:00

US Gendarmerie (Nig) – Motema Pembe (Drc) 16:30

ASEC Mimosas (Ivo) – Interclube (Ang) 17:00

LPRC Oiler (Lbr) – Orlando (Rsa) 17:00

Nouadhibou (Mrt) – Cotonsport (Cmr) 17:00

Stade Malien (Mli) – Al Ahly Tripoli (Lby) 17:00

Al Ittihad (Lby) – Enyimba (Nga) 19:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Din. Tirana – Kastrioti 13:45

Kukesi – Egnatia 13:45

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Velez Sarsfield 01:30

Rosario – River Plate 21:00

Argentinos Jrs – Gimnasia L.P. 23:15

Defensa y Justicia – Colon 23:15

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia – Van 12:00

BKMA – Sevan 12:00

Pyunik – Urartu 15:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne Victory – Brisbane Roar 06:05

WS Wanderers – Newcastle Jets 08:15

AUSTRIA BUNDESLIGA

Austria Vienna – Sturm Graz 14:30

Hartberg – LASK 14:30

Ried – Rapid Vienna 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Sumqayit – Zira 13:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk – Club Brugge 13:30

Waregem – Beerschot VA 16:00

Gent – St. Liege 18:30

Antwerp – Oostende 21:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Independiente Petroleros – Santa Cruz 00:30

Royal Pari – Real Potosi 20:00

J. Wilstermann – Bolivar 22:15

BOSNIA & HERZEGOVINA PREMIER LEAGUE

Prijedor – Tuzla City 13:00

Radnik Bijeljina – Borac Banja Luka 15:00

Siroki Brijeg – Sarajevo 15:00

BRASILE SERIE A

Sao Paulo – Sport Recife 01:30

Atletico-MG – Fluminense 20:00

Corinthians – Athletico-PR 20:00

Internacional – Santos 23:00

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia – CSKA 1948 Sofia 14:15

CILE PRIMERA DIVISIÓN

S. Wanderers – A. Italiano 16:00

Colo Colo – U. Espanola 22:00

Curico Unido – Palestino 22:00

U. Calera – La Serena 22:00

U. Catolica – Huachipato 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Dep. Cali – Pereira 0-0 (*)

Atl. Nacional – Junior 02:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

San Carlos – Grecia 01:00

Alajuelense – Zeledon 18:00

Cartagines – ADR Jicaral 22:00

Guadalupe – Santos DG 22:00

Guanacasteca – Saprissa 22:00

Sporting San Jose – Herediano 22:00

CROAZIA 1. HNL

Sibenik – Din. Zagabria 15:00

DANIMARCA 1ST DIVISION

Esbjerg – Nykobing 14:00

Horsens – Hobro 15:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Odense – Nordsjaelland 14:00

Viborg – Sonderjyske 14:00

Brondby – Randers 16:00

Aalborg – FC Copenhagen 18:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Delfin – Mushuc Runa 02:00

Dep. Cuenca – Ind. del Valle 02:00

Emelec – Manta 02:00

Guayaquil City – Aucas 02:00

Olmedo – Orense 02:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Misr Elmaqasah Posticipata

Enppi – Pyramids Posticipata

ESTONIA MEISTRILIIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Narva – Levadia 12:00

Flora – Paide 14:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Dire Dawa – Wolkite Kenema 13:00

Adama City – Addis Ababa Ketema 16:00

FRANCIA LIGUE 1

St. Etienne – Paris SG 13:00

Bordeaux – Brest 15:00

Lorient – Rennes 15:00

Monaco – Strasburgo 15:00

Reims – Clermont 15:00

Montpellier – Lione 17:00

Marsiglia – Troyes 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Ingolstadt 13:30

Norimberga – St. Pauli 13:30

Paderborn – Rostock 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Francoforte – Union Berlino 15:30

RB Lipsia – Leverkusen 17:30

GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete – Ionikos 14:00

Olympiakos – Volos 14:00

Panathinaikos – Panetolikos 18:30

PAOK – Aris 18:30

INDONESIA LIGA 1

Persita – PSS Sleman 09:15

Barito Putera – Madura United 12:00

Persik Kediri – Persebaya 12:15

Persib – Arema 14:45

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Utd – Bristol City 13:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brentford – Everton 15:00

Burnley – Tottenham 15:00

Leicester – Watford 15:00

Manchester City – West Ham 15:00

Chelsea – Manchester Utd 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Haifa – M. Tel Aviv 19:15

H. Tel Aviv – M. Haifa 19:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Inter U19 – Pescara U19 10:45

Sampdoria U19 – Empoli U19 11:00

Cagliari U19 – Milan U19 13:00

Fiorentina U19 – Genoa U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Cesena U19 – Cosenza U19 11:00SRF

ITALIA SERIE A

Udinese – Genoa 12:30

Milan – Sassuolo 15:00

Spezia – Bologna 15:00

Roma – Torino 18:00

Napoli – Lazio 20:45

ITALIA SERIE B

Como – Parma 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Fiorenzuola – Legnago Salus 17:30

Juventus U23 – Virtus Verona 17:30

Lecco – Südtirol 17:30

Mantova – Renate 17:30

Padova – Pro Vercelli 17:30

Pro Sesto – Trento 17:30

Seregno – Giana Erminio 17:30

Triestina – Pro Patria 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Carrarese – Teramo 14:30

Entella – Cesena 14:30

Fermana – Imolese 14:30

Gubbio – Ancona-Matelica 14:30

Modena – Pistoiese 14:30

Montevarchi – Vis Pesaro 14:30

Pescara – Lucchese 14:30

Reggiana – Viterbese 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Fidelis Andria 14:30

Foggia – Vibonese 14:30

Monterosi Tuscia – Catanzaro 14:30

Picerno – Palermo 14:30

Turris – Avellino 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Caronnese 14:30

Borgosesia – Casale 14:30

Bra – Sestri Levante 14:30

Chieri – PDHA 14:30

Citta di Varese – Sanremese 14:30

Gozzano – Fossano 14:30

Lavagnese – HSL Derthona 14:30

Ligorna – Ticino 14:30

Novara – Saluzzo 14:30

Imperia – Vado 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Sona 14:30

Breno – Castellanzese 14:30

Caravaggio – Ciserano-Bergamo 14:30

Crema – Legnano 14:30

Desenzano Calvina – Brusaporto 14:30

Folgore Caratese – Vis Nova Giussano 14:30

Franciacorta – Villa Valle 14:30

Olginatese – SG City Nova 14:30

Real Calepina – Leon 14:30

USD Casatese – Ponte San Pietro 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Caldiero Terme – Cartigliano 14:30

Cattolica Calcio – ArzignanoChiampo 14:30

Cjarlins Muzane – Montebelluna 14:30

Dolomiti Bellunesi – Adriese 14:30

Levico Terme – San Martino Speme 14:30

Luparense – Este 14:30

Mestre – Campodarsego 14:30

Spinea – Union Clodiense 14:30

Delta Porto Tolle – Ambrosiana 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Ath. Carpi – Alcione Milano 14:30

Forlì – SCD Progresso 14:30

G.S. Bagnolese – Real Forte Querceta 14:30

Ghivizzano Borgo – Aglianese Calcio 14:30

Lentigione – Correggese 14:30

Prato – San Donnino 14:30

Rimini – Ravenna 14:30

Sasso Marconi – Mezzolara 14:30

Seravezza Pozzi – Fanfulla 14:30

Tritium – Sammaurese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Cannara – Follonica Gavorrano 14:30

Flaminia – Montespaccato 14:30

Lornano Badesse – Rieti 14:30

Pianese – Sangiovannese 14:30

Poggibonsi – Arezzo 14:30

Pro Livorno – San Donato 14:30

Scandicci – Foligno 14:30

Tiferno Lerchi – ASD Cascina 14:30

Unipomezia – Trestina 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – ASD Pineto Calcio 14:30

Castelfidardo – US Tolentino 14:30

Castelnuovo Vomano – Fiuggi Posticipata

Chieti – S. N. Notaresco 14:30

Matese – Sambenedettese 14:30

Nereto – Trastevere Calcio 14:30

Porto D’Ascoli – Recanatese 14:30

Vastese – Montegiorgio Posticipata

Vastogirardi – Alto Casertano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Afragolese – Cassino 14:30

Aprilia – Ostia Mare 14:30

Atletico Uri – Calcio Giugliano 14:30

Gladiator – Torres 14:30

Insieme Formia – Lanusei Calcio 14:30

Latte Dolce – Cynthialbalonga 14:30

Muravera – R. Monterotondo 14:30

Vis Artena – Arzachena 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – A.C Nardò 14:30

Brindisi – Bisceglie 14:30

Francavilla – Gravina 14:30

Mariglianese – Casertana 14:30

Nocerina – Lavello 14:30

Rotonda – Casarano 14:30

San Giorgio – SS Nola 1925 14:30

Sorrento – Altamura 14:30

Virtus Matino – Audace Cerignola 14:30

Molfetta Calcio – Citta di Fasano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Portici 1906 14:30

Cavese – Real Aversa 14:30

Cittanovese – Gelbison Cilento 14:30

Paternò – FC Messina 14:30

Rende – Licata 14:30

Sancataldese – Biancavilla 14:30

Santa Maria Cilento – Castrovillari 14:30

Trapani – San Luca 14:30

Troina – Giarre 14:30

S. Agata – Lamezia Terme 15:00

KOSOVO SUPERLIGA

Feronikeli – FC Ballkani 13:00

Malisheva – Drenica 13:00

KF Llapi – Gjilani 13:30

MESSICO LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Club America – U.N.A.M. 02:00

Atlas – Monterrey 04:05

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI

Managua FC – Diriangen 02:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Haugesund – Sandefjord 17:00

Kristiansund – Viking 17:00

Mjondalen – Sarpsborg 08 17:00

Rosenborg – Bodo/Glimt 17:00

Tromsø – Stabaek 17:00

Brann – Molde 19:00

OLANDA EREDIVISIE

Sparta Rotterdam – Ajax 12:15

Twente – Feyenoord 14:30

Utrecht – Heracles 14:30

Heerenveen – PSV 16:45

Vitesse – Alkmaar 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Cerro Porteno – 12 de Octubre 23:00

Guairena FC – Guarani 23:00

PERU LIGA 1 – PLAY OFF

Sporting Cristal – A. Lima 21:00

POLONIA DIVISION 1

Tychy – R. Rzeszow 12:40

Sandecja – Polkowice 15:00

Widzew Lodz – Sosnowiec 18:00

Stomil Olsztyn – GKS Jastrzebie 18:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Maritimo – Ferreira 16:30

Sporting – Tondela 19:00

FC Porto – Guimaraes 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Hradec Kralove – Karvina 15:00

Jablonec – Mlada Boleslav 15:00

Slavia Praga – Teplice 15:00

Sparta Praga – Liberec 18:00

RUANDA PREMIER LEAGUE

Espoir – Etincelles 14:00

Marines – Rutsiro 14:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Nizhny Novgorod – Samara 12:00

Kazan – Din. Mosca 14:30

CSKA Mosca – Zenit 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Fiorentino – Libertas 15:00

Juvenes/Dogana – Virtus 15:00

San Giovanni – Cosmos 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Livingston – Rangers 13:00

Celtic – Aberdeen 16:00

SERBIA PRVA LIGA

Zeleznicar Pancevo – Zlatibor Cajetina 13:00

Javor – Zarkovo 15:00

SERBIA SUPER LIGA

Kolubara – TSC Backa Topola 13:00

Radnicki Nis – Radnik 13:00

Stella Rossa – Sp. Subotica 14:25

FK Vozdovac – Partizan 16:30

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

Trnava – Ruzomberok 17:00

SPAGNA LALIGA

Betis – Levante 14:00

Espanyol – Real Sociedad 16:15

Cadice – Atl. Madrid 18:30

Real Madrid – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Leganes – Las Palmas 14:00

Amorebieta – Saragozza 16:00

UD Ibiza – Ponferradina 16:00

Tenerife – R. Sociedad B 18:15

SUD COREA K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Incheon – Pohang 08:30

Seoul – Gangwon 08:30

SUD COREA K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Daegu – Jeonbuk 06:00

Suwon – Ulsan Hyundai 06:40

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows – Baroka 14:30

Royal AM – Stellenbosch 14:30

Swallows – Kaizer 14:30

Maritzburg Utd – AmaZulu 16:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Degerfors – Norrkoping 15:00

Djurgarden – Varbergs 15:00

Göteborg – Östersunds 15:00

Halmstad – Hammarby 17:30

Kalmar – Malmo FF 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Zurigo – Young Boys 14:15

Lausanne – Servette 16:30

Luzern – Basilea 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Gaziantep – Konyaspor 11:30

Karagumruk – Trabzonspor 14:00

Sivasspor – Hatayspor 14:00

Yeni Malatyaspor – Galatasaray 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets – Shakhtar 13:00

Rukh Lviv – Metalist 1925 16:00

Kolos Kovalivka – Veres-Rivne 18:30

UGANDA PREMIER LEAGUE

BUL – Gadaffi 13:00

USA MLS – PLAY OFF

Sporting Kansas City – Real Salt Lake 21:00

Philadelphia Union – Nashville SC 23:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – SECONDA FASE

Metropolitanos – Puerto Cabello 00:30

Dep. Tachira – Caracas 20:00

La Guaira – Lara 22:30