Tre gare di Coppa Italia il 3 dicembre 2019 valide per il 4° turno. Si gioca anche in Premier League, Ligue1 e calcio sudamericano

Martedì 3 dicembre all’insegna della Coppa Italia con tre gare in programma per il quarto turno ovvero Cremonese – Empoli, Genoa – Ascoli e Fiorentina – Cittadella. Tutti i match si potranno seguire anche con il supporto della nostra webcronaca a partire dalle ore 15. Si gioca anche in altri campionati europei come in Inghilterra e Francia. Prima di entrare nel dettaglio e sfogliare il cartellone odierno con tutti i risultati in tempo reale andiamo a dare uno sguardo agli incontri che si sono già disputati. Partiamo dalla Superliga argentina con il successo casalingo per 1-0 dell’Union Santa Fe sull’Huracan. Decisiva una rete di Bou dopo appena 6 minuti di gioco. In Honduras 5-2 del Motagua sul Vida mentre per la Southest Asian Game 2-0 della Thailandia sul Laos.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00 Laos - Tailandia 0-2



13:00



Indonesia - Brunei

Singapore - Vietnam



FIFA > U17 Amichevoli 2019 > Dicembre



15:00 Francia - Italia



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Dicembre



11:00 Russia - Messico



16:00 Spagna - Giappone



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B



00:30 Argentina - Paraguay 0-0



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10 Unión de Santa Fe - Huracán 1-0



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



00:30 Ramón Santamarina - Villa Dálmine 2-1



01:00



Atlético Rafaela - Chacarita Juniors 2-0

Quilmes - Brown de Adrogué 1-1



01:30 Gimnasia de Mendoza - San Martín de Tucumán 0-3



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



01:10 Platense - Atlanta 2-1



01:30



Mitre de Santiago del Estero - Independiente Rivadavia 0-0

San Martín de San Juan - Alvarado 1-1



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



01:00 Douglas Haig - Central Norte 3-1



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



00:30 Royal Pari - San José 0-1



Brasile > Série A 2019



00:00 Vasco da Gama - Cruzeiro 1-0



Francia > Ligue 1 2019/2020



19:00



Girondins Bordeaux - Nîmes Olympique

Angers SCO - Olympique Marseille

Stade Brest - RC Strasbourg



21:05 Olympique Lyon - Lille OSC



Francia > Ligue 2 2019/2020



21:00



Le Havre AC - Le Mans FC

AJ Auxerre - Valenciennes FC

ESTAC Troyes - Rodez AF

Chamois Niortais - AC Ajaccio

Paris FC - EA Guingamp

Grenoble Foot 38 - Clermont Foot

LB Châteauroux - FC Sochaux

RC Lens - FC Chambly

US Orléans - FC Lorient



Galles > Premier League 2019/2020



20:45



Cefn Druids - Cardiff Metropolitan

The New Saints - Carmarthen Town



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 PSS Sleman - Badak Lampung FC 5-1



12:30 Persib Bandung - Persela Lamongan



Inghilterra > National League 2019/2020



20:45 Eastleigh FC - Wrexham AFC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Ra'anana



18:45 Maccabi Netanya - Ironi Kiryat Shmona



19:15 Hapoel Kfar Saba - Hapoel Be'er Sheva



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > 4. Giornata



15:00 Cremonese - Empoli



18:00 Genoa - Ascoli



21:00 Fiorentina - Cittadella



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo B



21:15 Sporting Covilhã - SL Benfica



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



16:00



CD Feirense - SL Benfica

Rio Ave FC - CD Cova Piedade

CD Aves - CS Marítimo

Vitória Setúbal - Portimonense SC



12:00



Académica de Coimbra - Leixões SC

Sporting CP - Vitória Guimarães



12:45 GD Estoril - Os Belenenses



Romania > Liga 1 2019/2020



17:00 Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari



19:30 FC Politehnica Iași - Steaua Bucureşti



Scozia > Championship 2019/2020



20:45 Ayr United - Dunfermline Athletic



Scozia > FA Cup 2019/2020 > 3. Giornata



20:45 Brora Rangers FC - Greenock Morton FC



Ungheria > Magyar Kupa 2019/2020 > 8. Giornata



17:00 MTK Budapest - Diósgyöri VTK



20:00 Szeged 2011 FC - Fehérvár FC