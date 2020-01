In campo il Barcellona e il Siviglia nelle gare degli ottavi, spazio anche a Nizza e Lyon giovedì 30 gennaio 2020

Giovedì 30 gennaio giornata di Coppe in Europa, in particolare per la Spagna con la Coppa del Re e in Francia con la Coupe de France. Spazio ai campionati minori di Germania e Portogallo oltre al calcio sud americano con diversi match già disputati. Prima di vedere tutti i risultati in tempo reale di oggi spazio dunque alle squadre che sono già scese in campo. Partiamo dalla Bolivia con il 2-0 esterno dell’Always Reaty sul Blooming mentre per la Copa Libertadores 3-1 del Barcellona SC sul Progreso. Qualificazione ai giochi olimpici in sud America con il Messico donne che batte 1-0 la Giamaica. In Messico successo ai rigori del Monarcas sul Cafetaleros de Chiapas per la Coppa. Vincono anche U.N.A.M 2-1 contro Santos Laguna, Juarez 3-1 contro Queretaro e Monterrey 3-0 contro Celaya. In Costa Rica successo esterno dello Zedelon 3-0 sul Caragines, pareggio per 1-1 tra San Carlos e Alajuelense mentre Saprisa batte 1-0 a domicilio Santos DG. In Guatemala senza reti tra Coban Imperial e Iztapa, altro pareggio ma per 1-1 tra Comunicaciones e Guastatoya mentre vincono in trasferta 1-0 Municipal su Deportivo Mixco e Antigua su Malacateco. Infine in Honduras successi tutti casalinghi dell’Olimpia (2-0 alla Platense), Real Sociedad (1-0 sull’UPNFM) e del Vida (3-1 sul Motagua).

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



08:00 Shakhtar Donetsk - 1. FC Slovácko 1-0



11:00



Marbella FC - Sparta Praga 2-1

Gloria Buzau - Unirea Slobozia 1-0

Chiangrai United - Port FC 2-1 dr *



11:30 Neman Grodno - FK Slutsk 1-0 *



13:00 Vålerenga IF - Ullensaker/Kisa IL 1-0 *



14:00



SCR Altach - MFK Ružomberok

Muangthong United - PT Prachuap FC



15:00 Wolfsberger AC - Jagiellonia Białystok



FIFA > U15 Amichevoli 2020 > Gennaio



13:00 Spagna - Irlanda



16:00 Olanda - Repubblica Ceca



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 1. Giornata



01:30 Barcelona - Progreso 3-1



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



14:00 Damac FC - Al Nassr



16:00 Al Ettifaq - Al Wehda



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



01:30 Blooming - Always Ready 0-2



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



00:30 Flamengo RJ - Fluminense RJ 0-1



Brasile > Campeonato Paulista 2020



01:30 Ferroviária - SP - São Paulo FC 1-2



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



01:30 Náutico - PE - Decisão - PE 4-0



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo A



00:00



Ypiranga - RS - Pelotas - RS 2-1

Juventude - RS - Novo Hamburgo - RS 0-0



01:30 São Luiz - RS - Internacional 3-4



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo B



00:00 Aimoré - RS - S.E.R. Caxias - RS 0-1



00:30 Brasil de Pelotas - Esportivo - RS 0-0



Brasile > Campeonato Mineiro 2020



00:00



Tupynambás - MG - América - MG 0-1

U.R.T. - MG - Caldense - MG 1-0

Uberlândia - MG - Patrocinense - MG 0-0



01:30 Coimbra - MG - Atlético Mineiro 0-0



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



00:15 Nacional - PB - Botafogo - PB 2-3



Colombia > Primera A 2020 Apertura



Deportivo Pasto - Deportes Tolima rinv.



00:10 Boyacá Chicó - Patriotas FC 1-0



02:15 La Equidad - Atlético Nacional 3-4



22:00 Alianza Petrolera - Deportivo Pereira



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



03:00



CS Cartaginés - Municipal Pérez Zeledón 0-3

AD San Carlos - LD Alajuelense 1-1

Deportivo Saprissa - Santos de Guápiles 1-0



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 Ismaily - El-Entag El-Harby



18:30 Ittihad El-Iskandary - Smouha Sporting Club



Francia > Coupe de France 2019/2020 > Ottavi di finale



20:55 OGC Nice - Olympique Lyon



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



20:30 Amburgo - 1. FC Nürnberg



Giamaica > National Premier League 2019/2020



21:00



Dunbeholden FC - Portmore United

Molynes United - Vere United

Tivoli Gardens - Mount Pleasant Academy

UWI Pelicans - Arnett Gardens



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Europa Point FC - Glacis United FC



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



02:00



Cobán Imperial - CD Puerto de Iztapa 0-0

Deportivo Mixco - CSD Municipal 0-1



03:00



Comunicaciones - Deportivo Guastatoya 1-1

Deportivo Malacateco - Antigua GFC 0-1



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Bengaluru FC - Hyderabad FC



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



18:00 Cimarrones de Sonora II - Atlético Saltillo



Messico > Copa MX 2019/2020 > Ottavi di finale



02:00



Monarcas Morelia - Cafetaleros de Chiapas 3-2

Pumas UNAM - Santos Laguna 2-1



04:10



CF Monterrey - Club Celaya 3-0

FC Juárez - Gallos Blancos 3-1



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



21:00 Académica de Coimbra - Académico de Viseu



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:35 Al Ahli Doha - Al Khor SC



16:45 Al Arabi - Umm-Salal



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Ottavi di finale



19:00 FC Barcelona - CD Leganés



21:00 CD Mirandés - Sevilla FC



Venezuela > Primera División 2020



22:00 Portuguesa FC - Mineros de Guayana