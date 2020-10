Nel programma del 30 ottobre spazio a Schalke – Stoccarde e altre gare di campionato. Nella Coppa del Brasile successo per 1-0 del Gremio sulla Juventude

Venerdì 30 ottobre con il calcio europeo in primo piano. In particolare seguiremo da vicino i match di anticipo di campionato in Bundesliga, Premier League e Liga, tutti in programma questa sera. Il calcio italiano invece torna domani con tutte le principali categorie. Prima di consultare link utili e risultati in tempo reale, spazio alle squadre che hanno già giocato.

Partiamo dalla Coppa del Brasile con l’1-0 casalingo del Gremio sulla Juventude mentre in Colombia 4-0 del Petrolera sul Bucamaranga sempre in Coppa. Nel campionato Primavera colpo esterno della Lazio in casa della Fiorentina per 3-1: succede tutto nella ripresa con il vantaggio di Shehu al 18′ quindi una doppietta di Moro al 27′ e 35′. In pieno recupero gol della bandiera di Montiel.

In Costarica 1-0 del Gaudalupe sul Cartegines e nella Liga MX Mazathlan passa 5-0 in casa dell’Atletico San Luis. Nella Coppa di Polonia sorride Chojniczanka che supera Garbania ai supplementari mentre per la Copa Sudamericana vittoria per 1-0 dell’Independiente sull’Atletico Tucuman, del Melgar sul Bahia e del Junio su Plaza Coloniia. Chiudiamo con il successo per 1-0 del Deportivo Tachira sul Metropolitanos 1-0 per la Primera Division in Venezuela grazie a una rete di Angarita alla mezz’ora della ripresa.

PREMIER LEAGUE

*: partita in corso di svolgimento



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 2. Giornata



01:30



Independiente - Atlético Tucumán 1-0

Plaza Colonia - Atlético Junior 0-1

FBC Melgar - Bahia - BA 1-0



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



13:40 Al Ain - Al Fateh 2-4



17:50 Al Wehda - Al Faisaly



Armenia > Premier League 2020/2021



12:00



FC Ararat-Armenia - FC Alashkert

Shirak FC - FC Noah



Australia > NPL Queensland 2020



11:00



Brisbane Roar (Y) - Gold Coast Knights 0-3

Sunshine Coast Wanderers - Lions FC 0-2



Austria > 2. Liga 2020/2021



18:30



Austria Wien (A) - FC Liefering

FC Wacker Innsbruck - SV Horn

Vorwärts Steyr - Floridsdorfer AC

SV Lafnitz - Kapfenberger SV 1919

FC Juniors OÖ - Grazer AK



Austria > Regionalliga Salzburg 2020/2021 Herbst







Salzburger AK 1914 - SV Seekirchen rinv.

SV Grödig - TSV St. Johann rinv.



Austria > Regionalliga Tirol 2020/2021 Herbst



19:30 SV Wörgl - SVG Reichenau



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



20:45 KRC Genk - AS Eupen



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021



20:00 Lierse Kempenzonen - Lommel SK



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



17:00 FK Sarajevo - FK Mladost Doboj-Kakanj 0-0 *



Brasile > Copa do Brasil 2020 > Ottavi di finale



01:30 Grêmio Porto Alegre - Juventude - RS 1-0



Brasile > Série C 2020 Gruppe B



00:00 Ituano - SP - Brusque - SC 3-1



Brasile > U20 Copa do Brasil 2020 > Ottavi di finale



00:00 Palmeiras - Londrina - PR 2-1



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



16:00 Cherno More Varna - FC CSKA 1948 Sofia 1-2 *



18:15 Lokomotiv Plovdiv - PFC Montana



Cile > Primera División 2020



15:00 Antofagasta - Unión La Calera 3-1



Cipro > First Division 2020/2021



AEK Larnaca - Paphos FC rinv.



17:00 Enosis Neon Paralimni - Doxa Katokopias FC 0-0 *



Colombia > Copa Colombia 2020 > 3. Giornata



02:10 Alianza Petrolera - Atlético Bucaramanga 4-0



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura



02:00 Guadalupe - CS Cartaginés 1-0



Croazia > 1. HNL 2020/2021



HNK Gorica - NK Varaždin ŠN rinv.



Croazia > 2. HNL 2020/2021



14:00



Hrvatski Dragovoljac - NK Sesvete 3-2

NK Dubrava - NK Rudeš 0-0



17:00 NK Inter Zaprešić - NK Kustošija



18:00 NK Međimurje - NK Opatija



Danimarca > Superliga 2020/2021



19:00 Vejle BK - Randers FC



Danimarca > 1. Division 2020/2021



18:00 Viborg FF - FC Helsingør



19:00 Kolding IF - Hvidovre IF



EAU > UAE Arabian Gulf League 2020/2021



15:15



Ajman Club - Hatta Club 0-0

Al Wahda - Shabab Al Ahli Club 1-1



18:00



Baniyas SC - Khor Fakkan Club

Al Ain FC - Sharjah FC



Ecuador > Serie B 2020



01:00 Independiente Juniors - América de Quito 0-3



Egitto > Premiership 2019/2020



14:00 ENPPI - Tanta 1-2



16:30 El Gouna - Haras El Hodood 1-1 *



19:00 Al-Masry Club - Wadi Degla FC



Finlandia > Veikkausliiga 2020



TPS Turku - SJK Seinäjoki rinv.



Francia > Ligue 1 2020/2021



Olympique Marseille - RC Lens rinv.



Galles > Premier League 2020/2021







Aberystwyth Town - Penybont FC rinv.

Flint Town United - Caernarfon Town rinv.



Germania > Bundesliga 2020/2021



20:30 Schalke 04 - Stoccarda



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



18:30



Fortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim 1846

Amburgo - FC St. Pauli



Germania > 3. Liga 2020/2021



19:00 Viktoria Köln - VfB Lübeck



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



18:00 1899 Hoffenheim II - VfB Stuttgart II



18:30 TSG Balingen - FC Gießen



19:30 Kickers Offenbach - TSV Schott Mainz



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



Hannover 96 - 1. FC Magdeburg rinv.



Giappone > J3 League 2020



11:00 Kamatamare Sanuki - Fujieda MyFC 1-0



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021



20:30 St. Joseph's FC - Lions Gibraltar



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona B



22:00 Sacachispas - CSD Municipal



Inghilterra > Premier League 2020/2021



21:00 Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace



Inghilterra > Championship 2020/2021



20:45 Coventry City - Reading FC



Inghilterra > League Two 2020/2021



Scunthorpe United - Colchester United rinv.



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021



20:00 Arsenal FC U23 - Liverpool FC U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2020/2021



14:00



Norwich City U23 - Middlesbrough FC U23

Reading FC U23 - Newcastle United U23



20:00 Aston Villa U23 - Sunderland AFC U23



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021



15:00 Birmingham City U23 - Watford FC U23



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021



20:45 Linfield FC - Crusaders FC



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021



14:30 Fiorentina - Lazio



Kazakhstan > Premier Liga 2020



09:00 FK Ordabasy - Tobyl Kostanay 0-3



12:00 FK Astana - FK Kairat 0-1



14:00 Kaysar Kyzylorda - Kaspiy Aktau 0-1



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura



04:00 Atlético San Luis - Mazatlán FC 0-5



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura



02:00 Atlante - Dorados de Sinaloa 4-1



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00 Club Necaxa - Deportivo Toluca



17:00 FC Juárez - Gallos Blancos



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



18:15 Club Necaxa - Deportivo Toluca



19:30 FC Juárez - Gallos Blancos



20:45 Club Tijuana - CF Pachuca



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



14:00 FC Codru Lozova - FC Sfîntul Gheorghe 2-2



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Apertura



02:00 Real Madriz - Deportivo Ocotal 0-1



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



18:45



Helmond Sport - MVV

Jong Ajax - Almere City FC



21:00



TOP Oss - De Graafschap

NAC Breda - NEC Nijmegen



Peru > Primera División 2020 Clausura Grupo A



17:00 Academia Cantolao - Atlético Grau 0-0 *



21:30 Sporting Cristal - Carlos Stein



Peru > Primera División 2020 Clausura Grupo B



17:00 Sport Boys - Sport Huancayo 0-0 *



19:15 Alianza Lima - Deportivo Municipal



21:30 Universidad Cesar Vallejo - Llacuabamba



Polonia > I Liga 2020/2021







Puszcza Niepołomice - Górnik Łęczna rinv.

Chrobry Głogów - Odra Opole rinv.



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > 2. Giornata



Widzew Łódź - Legia Warszawa rinv.



12:30 Garbarnia Krakow - Chojniczanka Chojnice 1-3



18:00



KSZO Ostrowiec - Górnik Zabrze

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Raków Częstochowa

Sokół Ostróda - Warta Poznań



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



19:30 GD Estoril - CD Cova Piedade



Portogallo > U23 Liga Revelação 2020/2021



12:00 FC Famalicão - Leixões SC



16:00 Os Belenenses - GD Estoril



Romania > Liga 1 2020/2021



17:00 Argeș Pitești - FC Voluntari 0-0 *



20:00 Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu rinv.



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A



12:00 Akhmat Grozny - FK Krasnodar



Serbia > Super Liga 2020/2021



18:00 Vojvodina - OFK Bačka



Spagna > Primera División 2020/2021



21:00 SD Eibar - Cádiz CF



Svezia > Division 1 Södra 2020



19:30 Landskrona BoIS - FK Karlskrona



Turchia > SüperLig 2020/2021



18:00



Fatih Karagümrük SK - BB Erzurumspor

Trabzonspor - Kasımpaşa SK



Turchia > 1. Lig 2020/2021



Tuzlaspor - Altay Izmir rinv.



17:00 Balıkesirspor - Adanaspor 0-2 *



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021



18:00 Shakhtar Donetsk - FK Mariupol



Uruguay > Segunda División 2020



13:45 Villa Española - Central Español



16:00 Albion - Villa Teresa



18:15 Atenas - Sud América



20:30 Cerrito - Racing



Venezuela > Primera División 2020 Grupo B



01:00 Deportivo Táchira - Metropolitanos FC 1-0



22:00 GV Maracay - Caracas FC



Vietnam > V.League 1 2020 Meisterrunde



11:00 Bình Dương FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1



13:15 Hồ Chí Minh City - Hoàng Anh Gia Lai 2-1