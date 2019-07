Proseguono gli incontri preliminari per queste due competizioni. Nella notte si è giocata la Coppa Libertadores e quella Sudamericana

Mercoledì 31 luglio si è aperto con il calcio sud americano. Partiamo dalla Coppa Ecuador con il successo ai rigori dell’Aucas sul Guayaquil City dopo lo 0-0 del tempi regolamentari. In Messico per la Coppa 1-1 tra Santos Laguna e Correcaminos e tra Atlas e Pachuca mentre successi casalinghi per Venados e Tijuana rispettivamente 4-1 su Atlante e 2-0 sul Queretaro. Nella Copa Libertadores successo ai rigori del River Plate sul Cruzeiro, poker casalingo del Palmeiras sul Godoy Cruz e 1-1 tra Olimpia Asuncion e LDU Quito. Nella Copa Sudamericana 3-2 dello Sporting Cristal sullo Zulia e 3-1 della Fluminense sul Penarol. Completano il quadro della giornata gli incontri preliminari per Champions ed Europa League. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

