Sotto i riflettori il match del Benevento a Livorno e la sfida tra Leganes e Levante. Nella notte successo del Gimnasia sull’Indipendiente

Inizia una nuova settimana di calcio, andiamo a vedere cosa ci riserva questo lunedi 4 marzo. Partiamo da chi ha gia giocato ovvero dalla Superliga argentina dove il Gimnasia ha vinto in casa di misura contro l’Indipendiente. Ben più corposo (4-1) quello dell’Evingado contro l’America De Cali nel campionato colombiano. Vince 2-0 in trasferta il Macara contro l’Olmedo in Eduador mentre in Paraguay Libertad di misura, 2-1, sul San Lorenzo. In Uruguay 2-0 del Fenix in casa del Wanderers.

Nel corso della giornata spazio all’AFC Champions League in Asia con quattro incontri mentre in serata fari puntati sul posticipo di Serie B, Livorno – Benevento e su quello di Liga tra Leganes e Levante. Il primo match sarà accompagnato anche dalla nostra webcronaca in tempo reale. Una sfida che mette in palio pubti molti pesanti per la lotta salvezza della squadra toscana ma anche promozione per la lanciatissima campana. Lo sa bene mister Bucchi, oggi fermo per squalifica che ha parlato così alla vigilia: “Il Livorno gioca spesso con un 3-4-1-2. Hanno tante opzioni, quindi danno poco riferimento. Da quando hanno cambiato allenatore hanno osato di più. In questo momento stanno attraversando un buon momento. Affronteremo una squadra grintosa che se la giocherà, dobbiamo essere bravi a portare in avanti le nostre idee dominando il gioco cercando di eliminare le loro fonti”.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]