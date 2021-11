Napoli impegnato a Varsavia, Lazio a Marsiglia mentre la Roma ospita il Bodo/Glimt. Successo del Boca Juniors in Copa Argentina, bene l’Atletico-MG nella Serie A brasiliana

Giovedì 4 novembre all’insegna di Europa e Conference League. In primo piano le sfide delle italiane, quasi tutte decisive per il proseguo nella competizione. Nel pomeriggio il Napoli impegnato a Varsavia per bissare al successo dell’andata anche avrà diversi assenti. Più impegnativa la trasferta di questa sera della Lazio con il Marsiglia che all’Olimpico l’ha inchiodata sullo 0-0. Sarri spera di recuperare in extremis Immobile che stamattina proverà ad allenarsi ma accusa un problema al legamento collaterale. La Roma sempre in serata affronta in casa il Godo/Glimt che all’andata ha dato una severa lezione. Prima di andare a vedere l’elenco dei risultati in tempo reale di oggi diamo spazio a chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Copa Argentina dove il Boca Juniors ha superato 1-0 in casa l’Argentinos Jrs grazie a una rete di Vazquez al 12′ della ripresa. Vittoria casalinga anche per l’Atletico-MG 2-1 contro il Gremio: padroni di casa in vantaggio dal 12′ grazie a Zaracho quindi nella ripresa prima il pareggio di Campaz all’11’ quindi il rigore trasformato da Vargas al 30esimo. Nella Primera Division in Cile colpo esterno per 2-0 di O’Higgins contro Curico Unido mentre in Canada per la Championship 2-1 del Toronto sul Pacific. Passiamo alla Liga MX dove il Leon passa in casa del Cruz Azul grazie a un autogol di Rivero al 31′ del primo tempo mentre fermati sullo 0-0 Pachuca e Atletico San Luis. Nella CONCACAF League 2-1 del Comunicaciones sul Saprissa: nel primo tempo Waston risponde alla rete iniziale di Lezcano quindi nella ripresa arriva la marcatura decisiva di Anangono. Nella Copa Paraguay successo dell’Atletico Tembetary sul Tacuary dopo i calci di rigore mentre in Uruguay 2-0 tra le mura amiche del Nacional sul Montevideo City. Nella MLS in USA colpo esterno del Portland Timbers in casa del Real Salt Lake, vittorie in casa per Club de Foot Montreal e Austin rispettivamente contro Houston Dynamo e Sporting Kansas City mentre senza reti la sfida New York Red Bulss – Atlanta United. Chiudiamo con la Primera Division in Venezuela dove il Monagas ha sconfitto 1-0 in casa Lara grazie alla rete di Ortiz al 4′ della ripresa.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 NOVEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > U16 Amichevoli 2021 > Novembre



14:00 Inghilterra - Belgio



16:00 Francia - Italia



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo A



18:45



Brøndby IF - Rangers FC

Olympique Lyon - Sparta Praga



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo B



18:45



AS Monaco - PSV Eindhoven

Real Sociedad - Sturm Graz



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo C



18:45 Legia Warszawa - Napoli



21:00 Leicester City - Spartak Moskva



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo D



18:45 Olympiakos Piräus - Eintracht Francoforte



21:00 Royal Antwerp FC - Fenerbahçe



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo E



18:45 Galatasaray - Lokomotiv Moskva



21:00 Olympique Marseille - Lazio



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo F



21:00



Crvena Zvezda - FC Midtjylland

Sporting Braga - PFC Ludogorets Razgrad



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo G



21:00



Bayer Leverkusen - Real Betis

Ferencvárosi TC - Celtic FC



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo H



18:45 KRC Genk - West Ham United



21:00 Dinamo Zagabria - Rapid Wien



CONCACAF > CONCACAF League 2021 > Quarti di finale



02:00 Comunicaciones - Deportivo Saprissa 2-1



Arabia Saudita > Premier League 2021/2022



15:50 Al Hilal - Damac FC



15:55 Al Faisaly - Abha Club



17:00 Al Ettifaq - Al Taawoun



17:45 Al Ittihad - Al Fateh



Argentina > Copa Argentina 2020 > Semifinali



01:10 Boca Juniors - Argentinos Juniors 1-0



Argentina > Torneo Federal A 2021 Etapa Final > 1. Aufstieg



21:00 Deportivo Madryn - Racing de Córdoba



Armenia > Premier League 2021/2022



13:00 BKMA Yerevan - FK Van



Brasile > Série A 2021



01:00 Atlético Mineiro - Grêmio Porto Alegre 2-1



Cile > Primera División 2021



01:00 Curicó Unido - O'Higgins 0-2



19:30 Palestino - Unión La Calera



22:00 Universidad Católica - Antofagasta



Egitto > Premiership 2021/2022



14:00



National Bank SC - Ismaily

Misr lel-Maqasah SC - Ceramica Cleopatra



16:30



El Gouna - Pharco FC

Al Mokawloon - Tala'ea El Gaish SC



19:00 Pyramids FC - Ittihad El Iskandary



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022



13:00 FC Augsburg - SSV Ulm 1846



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022



18:00 VfL Wolfsburg - Hannover 96



Indonesia > Liga 1 2021/2022



14:30 Persela Lamongan - Persib Bandung



Irlanda > Premier Division 2021



20:45 Drogheda United - Dundalk FC



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021



19:00 B36 Tórshavn - Víkingur



Marocco > Botola Pro 1 2021/2022



15:30 FAR de Rabat - Youssoufia Berrechid



16:00 Ittihad Tanger - Difaâ d'el Jadida



20:30 RS Berkane - Mouloudia Oujda



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura



02:00 CF Pachuca - Atlético San Luis 0-0



04:00 Cruz Azul - Club León 0-1



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura



00:00 Alebrijes de Oaxaca - Correcaminos UAT 2-1



02:05 Venados FC - Leones Negros 0-1



04:05 TM Fútbol Club - Atlético Morelia 1-1



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura



16:00



Pumas UNAM - Santos Laguna

Atlas Guadalajara - Gallos Blancos



Nicaragua > Liga Primera 2021/2022 Apertura



00:00 Juventus Managua - Walter Ferretti 2-2



02:00 Diriangén - Real Madriz 4-0



03:00 UNAN Managua - Real Estelí 3-3



22:00 H&H Export Sébaco - ART Municipal



Qatar > Qatar Stars League 2021/2022



15:15



Qatar SC - Al Sailiya

Al Khor SC - Al Arabi



17:30 Al Wakrah - Umm-Salal



Romania > Liga 1 2021/2022



19:30 Farul Constanta - FCSB



Spagna > Segunda División 2021/2022



19:00



Burgos CF - Real Zaragoza

Girona FC - AD Alcorcón



21:15



Málaga CF - Real Sociedad B

UD Ibiza - CD Tenerife



Tunisia > Ligue 1 2021/2022



14:30



Étoile du Sahel - Espérance Zarzis

AS Rejiche - CS Chebba

AS Slimane - US Monastir



16:30 Club Africain - Olympique Béja



Uruguay > Primera División 2021 Clausura



01:00 Nacional - Montevideo City Torque 2-0



13:45 Progreso - Fénix



20:30 Cerro Largo - Boston River



USA > Major League Soccer 2021



00:30



New York RB - Atlanta United FC 0-0

CF Montréal - Houston Dynamo 2-0



02:00 Austin FC - Sporting Kansas City 3-1



03:30 Real Salt Lake - Portland Timbers 1-3



Uzbekistan > Super League 2021



12:00 FC AGMK - Andijon PFK



14:15 Bunyodkor PFK - Qizilqum Zarafshon



Venezuela > Primera División 2021 Copa Lib



00:30 Monagas - Deportivo Lara 1-0