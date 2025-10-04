Si parte con Lazio-Torino e Parma-Lecce, nel pomeriggio anche Inter-Cremonese e Atalanta-Como in serata. Successo dell’Aldosivi in Argentina
Il programma di sabato 4 ottobre si è aperto con il calcio argentino. Nel Torneo Betano finisce senza reti tra Argentinos Juniors e Central Cordoba mentre pareggiano 1-1 Tigre e Defensa y Justicia: succede tutto nel primo tempo con il vantaggio dei locali con Lopez al 26′ e pareggio di Gonzalez prima dell’intervallo. Al 32′ della ripresa espulso Laso per doppia ammonizione. Successo esterno per l’Aldosivi in casa dell’Union Santa Fe: reti degli ospiti nella ripresa con Giani al 18′ e Cerato nel recupero.
In Colombia vittoria a domicilio per il Deportivo Cali, 1-0 al Pereira mentre in Paraguay 2-0 interno del Cerro Porteno sul Recoleta. In Uruguay tris casalingo del Montevideo City sul Miramar mentre in Liga MX colpo esterno del Pachuca sul Necaxa 1-0 mentre fattore interno per Mazatlan, 2-1 all’Atletico San Luis e Atlata, 3-1 allo Juarez. Per i Mondiali U20 successo per 2-1 dell’Egitto sul Cile e 3-0 del Giappone sulla Nuova Zelanda. Per le qualificazioni agli Europei U17 sconfitta per 2-1 dell’Italia con il Montenegro e in Primavera 1 di misura la Lazio supera l’Inter grazie a una rete di Galli al 16′ della ripresa.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere i principali appuntamenti. Quattro anticipi in Serie A con Lazio-Torino e Parma-Lecce alle 15 quindi Inter-Cremonese alle 18 e Atalanta-Come alle 20:45. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e Serie D mentre in Europa spicca alle 15:30 Dortmund-Lipsia e in Premier League, Chelsea-Liverpool alle 18:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 OTTOBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE
Al-Merreikh (Sud) - St Eloi Lupopo (Drc) 18:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Din. Tirana - Flamurtari 0-0 (*)
Vllaznia - AF Elbasani 19:00
ALGERIA: LIGUE 1
El Bayadh - Ben Aknoun 16:00
Khenchela - Oran 16:00
Setif - Chlef 17:00
Saoura - Olympique Akbou 18:00
Constantine - USM Alger 18:45
MC Alger - Mostaganem 19:00
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Tigre - Defensa y Justicia 1-1 (Finale)
Argentinos Jrs - Central Cordoba 0-0 (Finale)
Union Santa Fe - Aldosivi 0-2 (Finale)
Sarmiento Junin - Gimnasia L.P. 19:30
San Martin S.J. - Instituto 21:45
ARMENIA: PREMIER LEAGUE
Pyunik - Van 3-0 (Intervallo)
Ararat - BKMA 17:00
AUSTRALIA: AUSTRALIA CUP
Heidelberg - Newcastle JetsVincitore 1-3 (Dopo Suppl.)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Austria Vienna - BW Linz 17:00
Grazer - Wolfsberger 17:00
Ried - Tirol 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
KV Mechelen - St. Truiden 16:00
RAAL La Louviere - Waregem 18:15
Anversa - Cercle Brugge 20:45
BRASILE: SERIE A BETANO
Bragantino - Gremio 23:30
Fluminense - Atletico-MG 23:30
Internacional - Botafogo RJ 23:30
BULGARIA: PARVA LIGA
CSKA 1948 Sofia - Spartak Varna 1-1 (*)
Montana - Cherno More 16:45
Levski - Beroe 19:15
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
HFX Wanderers - York Utd 20:00
Forge - Vancouver FC 22:30
CINA: SUPER LEAGUE
Meizhou Hakka - Qingdao Hainiu 1-0 (Finale)
Dalian Yingbo - Qingdao West Coast 0-2 (Finale)
Shandong Taishan - Yunnan Yukun 1-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Dep. Cali - Pereira 1-0 (Finale)
Envigado - Bucaramanga 21:00
U. Magdalena - Aguilas 23:10
CROAZIA: HNL
Vukovar 1991 - Hajduk Split 0-0 (*)
Slaven Belupo - Osijek 18:00
ECUADOR: LIGA PRO - POSTI
Delfin - El Nacional 21:00
Emelec - Dep. Cuenca 23:30
EGITTO: PREMIER LEAGUE
El Gaish - El Gounah 16:00
Zamalek - Ghazl El Mahallah 16:00
Haras El Hodood - Ceramica Cleopatra 19:00
Kahrabaa Ismailia - Al Ahly 19:00
EUROPA: EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE
Italia U17 - Montenegro U17 1-2 (Finale)
Ucraina U17 - Estonia U17 1-0 (*)
FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Oulu - VPS 2-0 (90 3 )
KTP - Mariehamn 16:00
FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
SJK - Ilves 16:00
FRANCIA: LIGUE 1
Metz - Marsiglia 17:00
Brest - Nantes 19:00
Auxerre - Lens 21:05
GALLES: CYMRU PREMIER
Connah's Q. - Llanelli 1-0 (Intervallo)
Cardiff Metropolitan - Bala Town 1-0 (*)
Haverfordwest - Flint 0-0 (*)
TNS - Barry 1-0 (*)
Colwyn Bay - Caernarfon 18:15
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Hertha - Munster 2-1 (Finale)
Kaiserslautern - Bochum 3-2 (Finale)
Kiel - Darmstadt 1-1 (Finale)
Dresda - Karlsruher 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Augusta - Wolfsburg 1-0 (*)
Brema - St. Pauli 1-0 (*)
Dortmund - RB Lipsia 0-1 (*)
Leverkusen - Union Berlino 0-0 (*)
Francoforte - Bayern 18:30
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Shimizu - Tokyo 1-1 (Finale)
Nagoya - C-Osaka 2-1 (Finale)
Albirex Niigata - Okayama 1-1 (Finale)
Avispa Fukuoka - Yokohama FC 1-0 (Finale)
Hiroshima - Machida 2-1 (Finale)
Urawa - Kobe 1-0 (Finale)
Kashiwa - Yokohama M. 1-0 (Finale)
Kyoto - Kawasaki 1-1 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
OFI Crete - Aris 17:00
Panserraikos - Asteras T. 17:00
AEL Larissa - Volos 19:30
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - APERTURA
Coban Imperial - Guastatoya 23:00
HONDURAS: LIGA NACIONAL - APERTURA
Juticalpa - Marathon 1-3 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Blackburn - Stoke 1-1 (Finale)
Hull - Sheffield Utd 1-0 (Finale)
Sheffield Wed - Coventry 0-5 (Finale)
Bristol City - QPR 16:00
Derby - Southampton 16:00
Millwall - West Brom 16:00
Portsmouth - Middlesbrough 16:00
Preston - Charlton 16:00
Swansea - Leicester 16:00
Watford - Oxford Utd 16:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Leeds - Tottenham 1-2 (Finale)
Arsenal - West Ham 16:00
Manchester Utd - Sunderland 16:00
Chelsea - Liverpool 18:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL
H. Haifa - Kiryat Shmona 18:15
Ironi Tiberias - Hapoel Jerusalem 18:15
Ashdod - Maccabi Bnei Raina 18:30
B. Jerusalem - H. Petah Tikva 19:00
H. Beer Sheva - H. Tel Aviv 19:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Inter U20 1-0 (Finale)
Milan U20 - Monza U20 2-2 (Finale)
Fiorentina U20 - Verona U20 1-1 (45 6 )
Parma U20 - Atalanta U20 0-1 (45 4 )
ITALIA: PRIMAVERA 2
Como U19 - AlbinoLeffe U19 4-3 (Finale)
Pescara U19 - Palermo U19 2-0 (Finale)
Spezia U19 - Bari U19 0-2 (Finale)
Ternana U19 - Avellino U19 4-4 (Finale)
Benevento U19 - Empoli U19 1-3 (Finale)
Catanzaro U19 - Perugia U19 0-0 (Intervallo)
Cosenza U19 - Salernitana U19 15:00SRF
Entella U19 - Modena U19 1-0 (Intervallo)
Lecco U19 - Pro Vercelli U19 3-0 (Intervallo)
Monopoli U19 - Ascoli U19 0-0 (Intervallo)
Udinese U19 - Padova U19 1-0 (Intervallo)
Venezia U19 - Südtirol U19 15:00SRF
Vicenza U19 - Brescia U19 0-0 (Intervallo)
Cittadella U19 - Sampdoria U19 17:00
ITALIA: SERIE A
Lazio - Torino 2-1 (Intervallo)
Parma - Lecce 0-1 (Intervallo)
Inter - Cremonese 18:00
Atalanta - Como 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Inter D - Ternana D 5-0 (Finale)
Roma D - Parma D 4-0 (Finale)
Napoli D - Fiorentina D 0-0 (Intervallo)
Sassuolo D - Juventus D 18:30
ITALIA: SERIE B
Avellino - Mantova 0-0 (Intervallo)
Bari - Padova 0-0 (Intervallo)
Monza - Catanzaro 1-1 (Intervallo)
Venezia - Frosinone 2-0 (Intervallo)
Spezia - Palermo 17:15
Cesena - Reggiana 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Brescia - Pergolettese 0-0 (*)
Giana Erminio - Lumezzane 0-1 (*)
Renate - Cittadella 17:30
Virtus Verona - Lecco 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Ascoli - Bra 4-0 (*)
Ternana - Pineto 1-1 (*)
Torres - Sambenedettese 0-2 (*)
Campobasso - Vis Pesaro 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Atalanta U23 - Foggia 1-1 (*)
Crotone - Picerno 17:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Sestri Levante - Club Milano 0-0 (Intervallo)
Celle Varazze - Valenzana 17:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Chievo - Caldiero Terme 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Luparense - Union Clodiense 2-0 (Intervallo)
Treviso - Brian Lignano 0-0 (Intervallo)
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Orvietana - Foligno 1-0 (45 )
Trestina - Grosseto 0-0 (Intervallo)
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Barletta - Pompei 20:30
LETTONIA: VIRSLIGA
Grobina - Tukums 2000 1-0 (90 6 )
Super Nova - Jelgava 0-0 (Intervallo)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Renaissance Zemamra - Marrakech 17:00
Tanger - FUS Rabat 19:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Tapatio - Alebrijes Oaxaca 0-1 (Finale)
Irapuato - Correcaminos 4-1 (Finale)
Tepatitlan de Morelos - Atl. Morelia 3-2 (Finale)
Atletico La Paz - Cancun 2-4 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Necaxa - Pachuca 0-1 (Finale)
Mazatlan FC - Atl. San Luis 2-1 (Finale)
Atlas - Juarez 3-1 (Finale)
MONDO: MONDIALI U20
Egitto U20 - Cile U20 2-1 (Finale)
Nuova Zelanda U20 - Giappone U20 0-3 (Finale)
Messico U20 - Marocco U20 22:00
Spagna U20 - Brasile U20 22:00
NIGERIA: NPFL
Bendel - Nasarawa 17:00
El Kanemi - Kano 17:00
NORVEGIA: ELITESERIEN
Vålerenga - Tromsø 1-0 (90 4 )
Sandefjord - Bryne 16:00
Kristiansund - Molde 18:00
OLANDA: EREDIVISIE
Sparta Rotterdam - Ajax 16:30
Sittard - FC Volendam 18:45
Zwolle - PSV 20:00
Heerenveen - Excelsior 21:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Cerro Porteno - Recoleta 2-0 (Finale)
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Los Chankas - Cusco 20:00
AD Tarma - Sporting Cristal 22:15
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Gil Vicente - Estrela 16:30
Nacional - Moreirense 16:30
AFS - Alverca 19:00
Guimaraes - Santa Clara 21:30
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Dukla Praga - Teplice 1-1 (Intervallo)
Mlada Boleslav - Slovacko 0-0 (Intervallo)
Pardubice - Karvina 0-1 (Intervallo)
Liberec - Bohemians 18:00
ROMANIA: SUPERLIGA
Csikszereda M. Ciuc - U. Cluj 2-0 (90 4 )
FC Arges - Petrolul 16:30
Rapid Bucarest - Farul Constanta 19:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Akron Togliatti - Zenit 1-1 (Finale)
Kazan - Samara 2-0 (*)
Krasnodar - Akhmat Grozny 16:30
Din. Mosca - Lok. Mosca 18:45
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Juvenes/Dogana - La Fiorita 0-0 (Intervallo)
San Marino Academy U22 - Virtus 0-1 (Intervallo)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Dundee Utd - Livingston 16:00
Kilmarnock - St. Mirren 16:00
Hearts - Hibernian 18:45
SPAGNA: COPA DEL REY
CCD Alberite - Puerto de Vega 16:45
Betis Valladolid - Deportivo Getxo 17:00
Atletico Calatayud - Sant Just 17:30
Lourdes - CD Sant Jordi 17:30
SD Negreira - Textil Escudo 17:30
CD Yuncos - Campanario 18:00
Palma del Rio - Atletico Melilla 18:00
UD Los Garres - Manises 18:00
Maracena - Sporting Ceuta 18:30
Univ. Julio Suarez - Inter de Valdemoro 20:00
SPAGNA: LALIGA
R. Oviedo - Levante 0-2 (90 3 )
Girona - Valencia 16:15
Ath. Bilbao - Maiorca 18:30
Real Madrid - Villarreal 21:00
SPAGNA: LALIGA2
La Coruna - Almeria 16:15
Andorra - Leganes 18:30
Huesca - Burgos CF 18:30
Granada - Real Sociedad B 21:00
SUD COREA: K LEAGUE 1
Gwangju - Daegu 2-3 (Finale)
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Degerfors - Djurgarden 0-0 (Intervallo)
Mjallby - Elfsborg 1-0 (Intervallo)
Öster - Halmstad 2-0 (Intervallo)
GAIS - Norrkoping 17:30
SVEZIA: SUPERETTAN
Landskrona - Varberg Posticipata
Östersund - Västerås SK 1-6 (Finale)
Brage - Kalmar 1-1 (Intervallo)
Umeå - Helsingborg 1-0 (Intervallo)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Luzern - Sion 18:00
St. Gallen - Thun 18:00
Grasshoppers - Zurigo 20:30
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Olympique Beja - Marsa 16:00
Soliman - CA Bizertin 16:00
Stade Tunisien - Zarzis 16:00
TURCHIA: SUPER LIG
Genclerbirligi - Alanyaspor 2-2 (Finale)
Kocaelispor - Eyupspor 16:00
Galatasaray - Besiktas 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Oleksandriya - Karpaty Lviv 0-2 (Finale)
Obolon - Veres-Rivne 1-1 (*)
Polissya Zhytomyr - SC Poltava 17:00
UNGHERIA: NB I.
Nyiregyhaza - Zalaegerszeg 1-1 (*)
Puskas Academy - Ujpest 17:00
Debrecen - Győr 19:30
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Montevideo City - Miramar 3-0 (Finale)
Boston River - Juventud 20:30
Nacional - Cerro Largo 23:00
USA: MLS
CF Montreal - Nashville SC 20:30
DC United - Charlotte 20:30
FC Dallas - Los Angeles Galaxy 22:30
USA: USL CHAMPIONSHIP
Detroit - North Carolina 22:00
Loudoun - Birmingham 23:00