Inghilterra – Svezia è la finale 3° e 4° posto mentre nell’African Nations Cup sono di scena gli ottavi di finale. In Copa America Argentina – Cile per il 3° posto

Sabato 6 luglio con le nazionali che restano in primo piano. Partiamo dal Mondiale Femminile giunto in dirittura d’arrivo. In attesa della finale di domani pomeriggio si gioca un interessante Inghilterra – Svezia per il 3° e 4° posto. Stesso discorso per la Copa America con Argentina e Cile che giocheranno la loro “finalina”. In Coppa d’Africa è tempo di ottavi di finale invece con due match in programma. Chiude il quadro l’Universiade femminile con 4 incontri nel pomeriggio. Prima di vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale vediamo alcuni match che si sono già disputati. In Ecuador successo nella Liga Pro per 6-2 del Catolica sul Tecnico U. mentre in Giappone J-League lo Yokohama vincendo 1-0 con l’Oita si avvicina al Tokyo capolista che però ha un match da giocare e 3 punti di vantaggio.

