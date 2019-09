Le due nazionali impegnate nelle sfide di qualificazione ai prossimi campionati europei 2020. CONCACAF Nations League e Serie B a completare il quadro

Sabato 7 settembre in primo piano le gare di qualificazione ai prossimi campionati Europei 2020. In campo Francia e Inghilterra e ben sette incontri in programma. Dal pomeriggio anche la Serie A brasiliana mentre in serata spazio anche agli anticipi di Serie C con Avellino – Teramo che potrà essere seguita in cronaca diretta. Cinque anche le partite in Spagna per il LaLiga2. Prima di vedere i risultati del giorno in tempo reale andiamo a vedere chi ha già giocato. Partiamo dalla CONCACAF Nations League con i gironi A e B. Da segnalare il pareggio per 1-1 tra Martinica e Trinidad e Tobago mentre la Guyana passa 1-0 contro Aruba in trasferta. A suon di gol il successo casalingo della Giamaica contro Antigua & Barbuda. In Perù, Liga 1, 1-0 del Carlos Mannucci sul San Martin.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]