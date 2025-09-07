Si giocano le partite di qualificazione ai Mondiali, turno casalingo per Belgio e Germania, in campo la Lega Pro. Successo per l’U. Magdalena in Colombia
Il programma di questa domenica 7 settembre si è aperto all’insegna del calcio colombiano. Nella Primera A Clausura successo per 3-1 dell’U. Magdalena su Junior mentre Millonarios e Santa Fé hanno chiuso sullo 0-0 di partenza. In Costa Rica vittoria casalinga dello Zeledon sull’Alajuelense per 2-1 mentre nella Canadian Premier League 2-0 interno dell’Atletico Ottawa sul Pacific.
Passiamo al Messsico dove nella Liga de Expansion MX da un lato l’Atlante ha superato 5-1 il Correcaminos e dell’altra 2-1 del Tampico Madero su Tapatio. In Uruguay 2-0 casalingo del Boston River sul River Plate e nella MLS in USA troviamo due pareggi per 1-1 tra Houston Dynam e Los Angeles Galaxy e tra St. Louis City e Dallas mentre il Chicago Fire ha piegato 3-2 il New England Revolultion.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. Proseguono le gare di qualificazione ai Mondiali con Georgia-Bulgaria che aprono alle ore 15 quindi alle 18 Lituania-Olanda e Macedonia del Nord-Liechtenstein. Tra quelle delle 20:45 troviamo Turchia-Spagna mentre turno casalingo per Belgio e Germania rispettivamente contro Kazakistan e Irlanda del Nord.
In Italia spazio alla Lega Pro con gli incontri dai tre gironi, si apre il campionato di Serie D nei vari gironi mentre per il calcio femminile troviamo la Coppa Italia con quattro sfide valide per la fase a gironi.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7 SETTEMBRE 2025
AFRICA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE
Central African Rep. - Comoros 18:00
BIELORUSSIA: PERSHAYA LIGA
Uni X Labs - Osipovichi 16:00
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Atl. Ottawa - Pacific FC 2-0 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
Cobresal - Palestino 20:00
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
U. Magdalena - Junior 3-1 (Finale)
Millonarios - Santa Fe 0-0 (Finale)
Envigado - Aguilas 21:00
America De Cali - Dep. Cali 23:10
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Zeledon - Alajuelense 2-1 (Finale)
EUROPA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE
Georgia - Bulgaria 15:00
Lituania - Olanda 18:00
Macedonia del Nord - Liechtenstein 18:00
Belgio - Kazakistan 20:45
Germania - Irlanda del Nord 20:45
Lussemburgo - Slovacchia 20:45
Polonia - Finlandia 20:45
Turchia - Spagna 20:45
GALLES: CYMRU PREMIER
Caernarfon - Barry 0-1 (*)
GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE
Brema D - Freiburg D 14:00
Hamburger SV D - Wolfsburg D 16:00
Union Berlino D - 1.FC Nurnberg D 18:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Chapelton - Portmore 22:00
Dunbeholden - Montego Bay 22:00
Harbour View - Arnett Gardens 22:00
Treasure Beach - Molynes 22:00
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - APERTURA
Marquense - Mictlan 1-0 (Finale)
Antigua - Guastatoya 3-1 (Finale)
Aurora F.C. - Malacateco 19:00
Deportivo Achuapa - Xelaju 23:00
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Shelbourne - Galway 18:00
ITALIA: SERIE A CUP WOMEN
Juventus D - Lazio D 15:00
Napoli D - Parma D 15:00
Sassuolo D - Ternana D 17:30
Como D - Genoa D 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Lecco - Dolomiti Bellunesi 15:00
Novara - Trento 15:00
Triestina - Ospitaletto 15:00
Giana Erminio - Pro Patria 17:30
L.R. Vicenza - Arzignano 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Pineto - Pontedera 17:30
Ravenna - Bra 17:30
Livorno - Guidonia 20:30
Rimini - Ternana 20:30
Sambenedettese - Forlì 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Crotone - Cosenza 17:30
Altamura - Cavese 20:30
Audace Cerignola - Siracusa 20:30
Latina - Picerno 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Chisola - Cairese 15:00
Club Milano - Derthona FbC 15:00
Gozzano - Asti 15:00
Lavagnese - AS Biellese 15:00
Ligorna - Celle Varazze 15:00
Sestri Levante - Saluzzo 15:00
Vado - Sanremese 15:00
Valenzana - NovaRomentin 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Breno - Castellanzese 15:00
Caldiero Terme - Pavia 15:00
Ciserano-Bergamo - USD Casatese 15:00
Folgore Caratese - Varesina 15:00
Oltrepo - Vogherese 15:00
Real Calepina - Villa Valle 15:00
Sondrio - Brusaporto 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Adriese - Luparense 15:00
Bassano - Legnago Salus 15:00
Calvi Noale - Brian Lignano 15:00
Campodarsego - Union Clodiense 15:00
Conegliano - Cjarlins Muzane 15:00
Este - FC Obermais 15:00
Mestre - San Luigi 15:00
Portogruaro - Treviso 15:00
Vigasio - Altavilla 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Correggese - Cittadella Vis Modena 15:00
Lentigione - Crema 15:00
Piacenza - Desenzano 15:00
Pistoiese - Imolese 15:00
Pro Palazzolo - Rovato Vertovese 15:00
Sangiuliano City - Sasso Marconi 15:00
Sant'Angelo - Trevigliese 15:00
SCD Progresso - Pro Sesto 15:00
Tuttocuoio - Tropical Coriano 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Foligno - Montevarchi 15:00
Follonica Gavorrano - Cannara 15:00
Ghiviborgo - Camaiore 15:00
Prato - Orvietana 15:00
San Donato - Trestina 15:00
Seravezza Pozzi - Grosseto 15:00
Siena - Tau 15:00
Terranuova Traiana - Poggibonsi 15:00
Vivi Altotevere - Scandicci 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Ancona - Ostiamare 15:00
Atletico Ascoli - L'Aquila 15:00
Castelfidardo - Sammaurese 15:00
Chieti - Fossombrone 15:00
Giulianova - Sora 15:00
Maceratese - Vigor Senigallia 15:00
Recanatese - S. N. Notaresco 15:00
Unipomezia - Teramo 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Albalonga - Olbia 15:00
Budoni - Monastir 15:00
Cassino - Ischia 15:00
Montespaccato - Scafatese 15:00
Real Monterotondo - Flaminia 15:00
US Palmese - Anzio Calcio 1924 15:00
Valmontone - Atl. Lodigiani 15:00
Nocerina - Trastevere Calcio 15:30
Sarrabus Ogliastra - Latte Dolce 16:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Francavilla - Manfredonia 15:00
Sarnese - Pompei 15:00
SS Nola 1925 - Gravina 15:00
A.C Nardò - Paganese 15:30
Acerrana - Martina Calcio 15:30
Heraclea - Real Normanna 16:00
Citta di Fasano - Afragolese 16:30
Fidelis Andria - Ferrandina 17:00
Virtus Francavilla - Barletta 17:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
ACR Messina - Athletic Palermo 15:00
Gelbison - Sambiase 15:00
Savoia - Gela 15:00
USD Ragusa - Enna 15:00
Vibonese - Paternò 15:00
Castrumfavara - Reggina 16:00
Igea Virtus - Sancataldese 16:00
Nissa - Milazzo 16:00
Vigor Lamezia - AS Acireale 16:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Atlante - Correcaminos 5-1 (Finale)
Tampico Madero - Tapatio 2-1 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Messico - Giappone 0-0 (Finale)
Qatar - Russia 17:15
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
2 de Mayo - Olimpia Asuncion 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Ceuta - Huesca 14:00
Burgos CF - Las Palmas 16:15
Real Sociedad B - Cadice 16:15
Almeria - Racing Santander 18:30
Cultural Leonesa - Leganes 18:30
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Boston River - River Plate 2-0 (Finale)
Cerro CA - Cerro Largo 16:00
Progreso - Miramar 20:30
Nacional - Racing Montevideo 23:00
USA: MLS
Chicago Fire - New England Revolution 3-2 (Finale)
Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy 1-1 (Finale)
St. Louis City - FC Dallas 1-1 (Finale)
USA: USL CHAMPIONSHIP
Detroit - Orange County SC 4-1 (Finale)
Rhode Island - Louisville City 0-1 (Finale)
Charleston - Indy Eleven 2-1 (Finale)
Miami FC - Hartford Athletic 0-1 (Finale)
Tampa Bay - Sacramento Republic 0-2 (Finale)
FC Tulsa - Birmingham 1-1 (Finale)
San Antonio - New Mexico 0-1 (Finale)
Colorado Springs - Monterey Bay 2-1 (Finale)
El Paso - Loudoun 1-2 (Finale)
Oakland Roots - Pittsburgh 22:00