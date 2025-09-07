Si giocano le partite di qualificazione ai Mondiali, turno casalingo per Belgio e Germania, in campo la Lega Pro. Successo per l’U. Magdalena in Colombia

Il programma di questa domenica 7 settembre si è aperto all’insegna del calcio colombiano. Nella Primera A Clausura successo per 3-1 dell’U. Magdalena su Junior mentre Millonarios e Santa Fé hanno chiuso sullo 0-0 di partenza. In Costa Rica vittoria casalinga dello Zeledon sull’Alajuelense per 2-1 mentre nella Canadian Premier League 2-0 interno dell’Atletico Ottawa sul Pacific.

Passiamo al Messsico dove nella Liga de Expansion MX da un lato l’Atlante ha superato 5-1 il Correcaminos e dell’altra 2-1 del Tampico Madero su Tapatio. In Uruguay 2-0 casalingo del Boston River sul River Plate e nella MLS in USA troviamo due pareggi per 1-1 tra Houston Dynam e Los Angeles Galaxy e tra St. Louis City e Dallas mentre il Chicago Fire ha piegato 3-2 il New England Revolultion.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. Proseguono le gare di qualificazione ai Mondiali con Georgia-Bulgaria che aprono alle ore 15 quindi alle 18 Lituania-Olanda e Macedonia del Nord-Liechtenstein. Tra quelle delle 20:45 troviamo Turchia-Spagna mentre turno casalingo per Belgio e Germania rispettivamente contro Kazakistan e Irlanda del Nord.

In Italia spazio alla Lega Pro con gli incontri dai tre gironi, si apre il campionato di Serie D nei vari gironi mentre per il calcio femminile troviamo la Coppa Italia con quattro sfide valide per la fase a gironi.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7 SETTEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE

Central African Rep. - Comoros 18:00



BIELORUSSIA: PERSHAYA LIGA

Uni X Labs - Osipovichi 16:00



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa - Pacific FC 2-0 (Finale)



CILE: LIGA DE PRIMERA

Cobresal - Palestino 20:00



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

U. Magdalena - Junior 3-1 (Finale)

Millonarios - Santa Fe 0-0 (Finale)

Envigado - Aguilas 21:00

America De Cali - Dep. Cali 23:10



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Zeledon - Alajuelense 2-1 (Finale)



EUROPA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE

Georgia - Bulgaria 15:00

Lituania - Olanda 18:00

Macedonia del Nord - Liechtenstein 18:00

Belgio - Kazakistan 20:45

Germania - Irlanda del Nord 20:45

Lussemburgo - Slovacchia 20:45

Polonia - Finlandia 20:45

Turchia - Spagna 20:45



GALLES: CYMRU PREMIER

Caernarfon - Barry 0-1 (*)



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

Brema D - Freiburg D 14:00

Hamburger SV D - Wolfsburg D 16:00

Union Berlino D - 1.FC Nurnberg D 18:30



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Chapelton - Portmore 22:00

Dunbeholden - Montego Bay 22:00

Harbour View - Arnett Gardens 22:00

Treasure Beach - Molynes 22:00



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - APERTURA

Marquense - Mictlan 1-0 (Finale)

Antigua - Guastatoya 3-1 (Finale)

Aurora F.C. - Malacateco 19:00

Deportivo Achuapa - Xelaju 23:00



IRLANDA: PREMIER DIVISION

Shelbourne - Galway 18:00



ITALIA: SERIE A CUP WOMEN

Juventus D - Lazio D 15:00

Napoli D - Parma D 15:00

Sassuolo D - Ternana D 17:30

Como D - Genoa D 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Lecco - Dolomiti Bellunesi 15:00

Novara - Trento 15:00

Triestina - Ospitaletto 15:00

Giana Erminio - Pro Patria 17:30

L.R. Vicenza - Arzignano 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Pineto - Pontedera 17:30

Ravenna - Bra 17:30

Livorno - Guidonia 20:30

Rimini - Ternana 20:30

Sambenedettese - Forlì 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Crotone - Cosenza 17:30

Altamura - Cavese 20:30

Audace Cerignola - Siracusa 20:30

Latina - Picerno 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Chisola - Cairese 15:00

Club Milano - Derthona FbC 15:00

Gozzano - Asti 15:00

Lavagnese - AS Biellese 15:00

Ligorna - Celle Varazze 15:00

Sestri Levante - Saluzzo 15:00

Vado - Sanremese 15:00

Valenzana - NovaRomentin 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Breno - Castellanzese 15:00

Caldiero Terme - Pavia 15:00

Ciserano-Bergamo - USD Casatese 15:00

Folgore Caratese - Varesina 15:00

Oltrepo - Vogherese 15:00

Real Calepina - Villa Valle 15:00

Sondrio - Brusaporto 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Adriese - Luparense 15:00

Bassano - Legnago Salus 15:00

Calvi Noale - Brian Lignano 15:00

Campodarsego - Union Clodiense 15:00

Conegliano - Cjarlins Muzane 15:00

Este - FC Obermais 15:00

Mestre - San Luigi 15:00

Portogruaro - Treviso 15:00

Vigasio - Altavilla 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Correggese - Cittadella Vis Modena 15:00

Lentigione - Crema 15:00

Piacenza - Desenzano 15:00

Pistoiese - Imolese 15:00

Pro Palazzolo - Rovato Vertovese 15:00

Sangiuliano City - Sasso Marconi 15:00

Sant'Angelo - Trevigliese 15:00

SCD Progresso - Pro Sesto 15:00

Tuttocuoio - Tropical Coriano 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Foligno - Montevarchi 15:00

Follonica Gavorrano - Cannara 15:00

Ghiviborgo - Camaiore 15:00

Prato - Orvietana 15:00

San Donato - Trestina 15:00

Seravezza Pozzi - Grosseto 15:00

Siena - Tau 15:00

Terranuova Traiana - Poggibonsi 15:00

Vivi Altotevere - Scandicci 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Ancona - Ostiamare 15:00

Atletico Ascoli - L'Aquila 15:00

Castelfidardo - Sammaurese 15:00

Chieti - Fossombrone 15:00

Giulianova - Sora 15:00

Maceratese - Vigor Senigallia 15:00

Recanatese - S. N. Notaresco 15:00

Unipomezia - Teramo 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Albalonga - Olbia 15:00

Budoni - Monastir 15:00

Cassino - Ischia 15:00

Montespaccato - Scafatese 15:00

Real Monterotondo - Flaminia 15:00

US Palmese - Anzio Calcio 1924 15:00

Valmontone - Atl. Lodigiani 15:00

Nocerina - Trastevere Calcio 15:30

Sarrabus Ogliastra - Latte Dolce 16:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Francavilla - Manfredonia 15:00

Sarnese - Pompei 15:00

SS Nola 1925 - Gravina 15:00

A.C Nardò - Paganese 15:30

Acerrana - Martina Calcio 15:30

Heraclea - Real Normanna 16:00

Citta di Fasano - Afragolese 16:30

Fidelis Andria - Ferrandina 17:00

Virtus Francavilla - Barletta 17:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

ACR Messina - Athletic Palermo 15:00

Gelbison - Sambiase 15:00

Savoia - Gela 15:00

USD Ragusa - Enna 15:00

Vibonese - Paternò 15:00

Castrumfavara - Reggina 16:00

Igea Virtus - Sancataldese 16:00

Nissa - Milazzo 16:00

Vigor Lamezia - AS Acireale 16:00



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Atlante - Correcaminos 5-1 (Finale)

Tampico Madero - Tapatio 2-1 (Finale)



MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Messico - Giappone 0-0 (Finale)

Qatar - Russia 17:15



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

2 de Mayo - Olimpia Asuncion 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Ceuta - Huesca 14:00

Burgos CF - Las Palmas 16:15

Real Sociedad B - Cadice 16:15

Almeria - Racing Santander 18:30

Cultural Leonesa - Leganes 18:30



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA

Boston River - River Plate 2-0 (Finale)

Cerro CA - Cerro Largo 16:00

Progreso - Miramar 20:30

Nacional - Racing Montevideo 23:00



USA: MLS

Chicago Fire - New England Revolution 3-2 (Finale)

Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy 1-1 (Finale)

St. Louis City - FC Dallas 1-1 (Finale)



USA: USL CHAMPIONSHIP

Detroit - Orange County SC 4-1 (Finale)

Rhode Island - Louisville City 0-1 (Finale)

Charleston - Indy Eleven 2-1 (Finale)

Miami FC - Hartford Athletic 0-1 (Finale)

Tampa Bay - Sacramento Republic 0-2 (Finale)

FC Tulsa - Birmingham 1-1 (Finale)

San Antonio - New Mexico 0-1 (Finale)

Colorado Springs - Monterey Bay 2-1 (Finale)

El Paso - Loudoun 1-2 (Finale)

Oakland Roots - Pittsburgh 22:00

