Risultati calcio live 8 dicembre 2018

In primo piano la sfida tra Chelsea e Manchester City e il derby Schalke – Dortmund. Nella Serie A italiana impegni per Napoli e le romane

Si è aperto con il successo esterno per 3-0 del Newells Old Boys in casa del San Martin Tucuman il programma dei risultati di questo sabato 8 dicembre. Succede tutto nella ripresa con Fydriszewski che apre le marcature quindi nel finale arriva il raddoppio dello stesso giocatore e la rete di Rodriguez. In mattinata successo dell’Iwata contro Verdy nella J-League giapponese. A-League invece in Australia con Wellington Phoenix che batte in trasfera Sydney.

Piuttosto intensa la giornata con diverse partite in programma nei vari campionati europei. Come detto in vetrina spicca la sfida tra Chelsea e Manchester City con Sarri che sfiderà Guardiola che non ha mai battuto. Così l’ex tecnico del Napoli: “Sarà una partita molto importante e molto difficile, contro forse la miglior squadra in Europa. Non li battiamo da tempo ma tutto puo’ succedere in una partita secca”. Non meno importante il derby tedesco tra Schalke 04 e Dortmund con i fari puntati sulla squadra di casa per tentare di frenare la corsa della capolista che ha 7 lunghezze dalla prima inseguitrice, il Borussia Moenchengladbach. Ma passiamo al campionato italiano che per la Serie A vedrà impegnato il Napoli nella cara casalinga da non sottovalutare con un Frosinone in buona condizione. Sarà importante far tesoro della sfida precendente al San Paolo quando il ChievoVerona riuscì a strappare un punto. Le romane invece saranno impegnate a Cagliari i giallorossi e in casa nel serale contro la Samp. Tre sfide che si potranno seguire con noi live grazie al prezioso supporto della webcronaca in tempo reale. In B in evidenza la sfida del Palermo che alle 12:30 affronterà in trasferta il Padova in un insolito orario per il sabato. I rosanero devono far punti per tenersi a distanza il Pescara che nell’anticipo di ieri ha superato il Carpi in casa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutto il quadro dei risultati previsti per questa giornata.

