La Serie A prosegue con il match in trasferta della Roma, si apre anche la B. In campo Liga, Bundesliga e altri campionati europei

Venerdì 8 febbraio si è aperto con la Coppa in Brasile: pareggio 2-2 tra Ferroviario – Corinthias. Si è giocato anche in Bolivia con il successo casalingo del Nacional Potosi per 3-1 su Always Ready. Nella Copa Libertadores sconfitta casalinga da La Guaira contro l’Atletico Nacional mentre nella Copa Sudamericana pareggio per 1-1 tra Deportivo Santani e Once Caldas. Questa mattina nella I-League indiana Chennai City vince 2-0 in casa dell’Indian Arrows mentre in Indonesia Persipure batte 2-1 il Persigo Gorontalo. Sguardo ai match che si dovranno ancora disputare. In Italia si giocano gli anticipi in A e B. La Roma fa visita al ChievoVerona alla disperata ricerca di punti per rientrare nella corsa salvezza. Nella conferenza stampa della vigilia, Eusebio Di Francesco, sottolineando i problemi di Pastore e Olsen parla del ruolo cucito per Schick: “Credo che si fosse creata una situazione un po’ particolare, lui è cresciuto in questo senso. Anche in altre partite ha vinto duelli, è cresciuto anche in autostima. Non dipende solo da allenatore ma anche dai compagni, arriva un certo punto in cui bisogna crescere anche come cattiveria. Penso sia un messaggio che è passato, ma non ci accontentiamo”. In Serie B invece si apre la 23ma giornata con Salernitana – Benevento, un derby molto atteso che assieme alla sfida di A potremo seguire anche grazie al supporto della nostra webcronaca in diretta. Si giocano anticipi anche in Francia, Germania, Olanda, Spagna e Portogallo ma per i dettagli andiamo a vedere di seguito il prospetto completo con tutti i risultati aggionati come di consueto in tempo reale

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]