Dalla Ligue 1 alla Bundesliga si torna a giocare con un nuovo turno, in Italia si apre la 33ma di Serie B. Successo del Bolivar in Copa Libertadores e del River Plate nella Copa Sudamericana

Venerdì 9 aprile in primo piano tornano i principali campionati in Europa. Un incontro per ogni competizione dalla Ligue 1 con Mez – Lilla alla Bundesliga passando per Premier Legue e Liga. In Italia il weekend si infiamma con la Serie B e l’anticipo tra Reggiana ed Empoli. Prima di entrare nel dettaglio con tutti i risultati in tempo reale del giorno, spazio a chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Copa Libertadores dove il Bolivar ha superato in casa 2-1 Junior: dopo appena 4 minuti Ramos sblocca il punteggio quindi al 10′ immediato pari di Mera ma a inizio ripresa ci pensa Bejarano a fissare il punteggio. In Australia per la A-League 2-1 esterno del Brisbane Roar sul Macarthur mentre si decidono dopo i calci di rigore Criciuma – Ponte Preta e Vila Nova – Juventude entrambi a favore della squadra di casa per la Coppa del Brasile. Passiamo alla Liga Pro in Ecuador dove il Deportivo Cuenca si è imposto per 1-0 sul Barcellona mentre nella Liga de Expansion MX pareggio per 1-1 tra Tapatio e Venados. Nella Copa Sudamericana successi esterni per Aucas, Metropolitanos e La Equidad.

DIRETTE CALCIO DEL 9 APRILE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Femminile Amichevoli 2021 > Aprile



16:00



Bosnia-Herzegovina - Albania 0-0 *

Slovenia - Serbia



19:00



Galles - Canada

Spagna - Olanda



20:00 Ungheria - Polonia



21:10 Francia - Inghilterra



UEFA > Femminile EURO Qualificazioni 2019-2021 > Play-Off



16:00 Repubblica Ceca - Svizzera



18:00 Ucraina - Irlanda del Nord



19:30 Portogallo - Russia



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 8







Svizzera - Turchia non disputa

Irlanda del Nord - Armenia non disputa



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 9







Danimarca - Albania non disputa

Russia - Moldavia non disputa



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 12







Inghilterra - Grecia non disputa

Irlanda - Kosovo non disputa



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > 3. Giornata



02:30 Bolívar - Atlético Junior 2-1



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Preliminari



00:15



Guayaquil City - Aucas 0-3

River Plate - Guaireña FC 4-2

Academia Puerto Cabello - Metropolitanos FC 0-1



02:30



Deportivo Pasto - La Equidad 0-2

FBC Melgar - Mannucci 3-2

Palestino - Cobresal 2-1



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Gruppo A



21:00



Al-Ahly - Simba SC

AS Vita Club - Al-Merrikh SC



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Gruppo B



18:00



TP Mazembe - Al Hilal Omdurman

Mamelodi Sundowns - CR Bélouizdad



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2021 > Ottavi di finale



02:00 Real Estelí - Columbus Crew 0-4



04:00 CD Pantoja - CF Monterrey 0-3



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



18:00 Al Taawoun - Al Ain



18:05 Damac FC - Al Nassr



19:50 Al Ittihad - Al Hilal



Armenia > Premier League 2020/2021



12:00 FC Noah - Pyunik FC 1-0



13:00 Shirak FC - FC Alashkert rinv.



Australia > A-League 2020/2021



11:05 Macarthur FC - Brisbane Roar 1-2



Australia > NPL New South Wales 2021



11:00 Manly United - Sydney Olympic 0-2



Australia > NPL Victoria 2021



12:00 Green Gully SC - South Melbourne FC 0-1



12:30 Oakleigh Cannons - Melbourne Knights 2-2



Australia > NPL Queensland 2021



11:30



Lions FC - Redlands United 5-1

Eastern Suburbs - Olympic FC 3-2



Australia > NPL South Australia 2021



12:45 Campbelltown City SC - Adelaide City FC 1-2



Austria > 2. Liga 2020/2021



18:30



FC Juniors OÖ - SKU Amstetten

Vorwärts Steyr - SV Horn

Austria Wien (A) - Floridsdorfer AC

SK Austria Klagenfurt - Kapfenberger SV 1919



20:25 FC Wacker Innsbruck - FC Dornbirn



Bahrain > Campionato 2020/2021



16:10 Malkiya Club - Budaiya 0-0 *



18:45 Al Najma - Riffa SC



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



20:45 AS Eupen - Standard Liège



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021



20:00 KVC Westerlo - RWDM Brussels FC



Bielorussia > Cempionat 2021



16:30 Energetik-BGU Minsk - Sputnik Rechytsa 0-0 *



Bolivia > Liga Profesional 2021



21:00 Royal Pari - Real Santa Cruz



Brasile > Copa do Brasil 2021 > 2. Giornata



00:00 Criciúma - SC - Ponte Preta 5-4



02:30 Vila Nova - GO - Juventude - RS 4-3



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



18:30 Slavia Sofia - FC CSKA 1948 Sofia



Cipro > First Division 2020/2021 Abstieg



16:00 Doxa Katokopias - Nea Salamina 0-0 *



Croazia > 2. HNL 2020/2021



NK Opatija - Hrvatski Dragovoljac rinv.



16:30



NK Sesvete - NK Rudeš

NK Inter Zaprešić - NK Junak Sinj



Danimarca > Superliga 2020/2021 Abstieg



18:30 Odense BK - Vejle BK



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg



18:30 Hobro IK - Kolding IF



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Aufstieg



19:00 FC Helsingør - HB Køge



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



19:00 FC Roskilde - Nykøbing FC



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa



00:00 Deportivo Cuenca - Barcelona 1-0



Francia > Ligue 1 2020/2021



21:00 FC Metz - Lille OSC



Francia > National 2020/2021



US Orléans - Le Mans FC rinv.



18:00 FC Bastia-Borgo - FC Annecy



20:00



SO Cholet - US Quevilly-Rouen

US Concarneau - FC Sète



Galles > Premier League 2021 Relegation



20:45 Aberystwyth Town - Newtown AFC



Germania > Bundesliga 2020/2021



20:30 Arminia Bielefeld - Friburgo



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen rinv.



18:30 Amburgo - SV Darmstadt 98



Germania > 3. Liga 2020/2021



19:00 Hallescher FC - KFC Uerdingen 05



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Relegation



20:30 College 1975 FC - FCB Magpies



Inghilterra > Premier League 2020/2021



21:00 Fulham FC - Wolverhampton Wanderers



Inghilterra > Championship 2020/2021



20:45 Watford FC - Reading FC



Inghilterra > League Two 2020/2021



19:00 Mansfield Town - Newport County



20:00 Oldham Athletic - Colchester United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021



15:00 Brighton & Hove Albion U23 - Southampton FC U23 3-0



20:00



Manchester City U23 - Liverpool FC U23

Manchester United U23 - West Ham United U23

Everton FC U23 - Blackburn Rovers U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2020/2021



14:00



Reading FC U23 - Middlesbrough FC U23 2-4

Fulham FC U23 - Aston Villa U23 4-1



Irlanda > Premier Division 2021



18:45 St Patrick's Athletic - Derry City



20:45 Dundalk FC - Bohemian FC



Irlanda > First Division 2021



20:45



Cabinteely FC - Galway United

Cork City - Athlone Town

Shelbourne FC - Wexford FC

UC Dublin - Bray Wanderers

Treaty United - Cobh Ramblers



Islanda > Bikar 2021 > 1. Giornata







KV Vesturbæjar - Þróttur Vogar rinv.

KB Breiðholt - Þróttur Reykjavík rinv.

UMF Selfoss - Kórdrengir rinv.

UMF Njarðvík - KH Hlídarendi rinv.

UMF Tindastóll - ÍF Völsungur rinv.

Léttir - Víðir Garður rinv.

Kári - Vængir Júpiters rinv.

Björninn - KÁ Ásvellir rinv.



Italia > Serie B 2020/2021



21:00 Reggiana - Empoli



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021



Bologna - Lazio rinv.



Kazakhstan > Premier Liga 2021



10:00 FK Taraz - Shakter Karaganda 4-0



12:00 FK Akzhayik - FK Kyzylzhar 0-1



14:00 Kaysar Kyzylorda - Kaspiy Aktau 2-1



15:00 FK Aktobe - FK Ordabasy 4-4



Kosovo > Superliga 2020/2021



15:00 KF Arbëria - KF Trepça



Lituania > A Lyga 2021



17:00 DFK Dainava - FK Panevėžys 0-0 *



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



20:30 FAR de Rabat - Difaâ d'el Jadida



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Clausura



02:00 Tapatío - Venados FC 1-1



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B



18:00 Zitácuaro - Deportivo Dongu



22:00 Club Irapuato - Cañoneros Marina



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



16:00 Club Necaxa - Pumas UNAM



17:00 FC Juárez - Atlético San Luis



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



18:15 Club Necaxa - Pumas UNAM



19:30 FC Juárez - Atlético San Luis



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



17:00 Roda JC Kerkrade - Almere City FC 0-0 *



18:00 NAC Breda - FC Utrecht (J)



20:00



FC Den Bosch - SC Cambuur

FC Eindhoven - Jong PSV

SBV Excelsior - NEC Nijmegen

FC Volendam - Helmond Sport

Jong Ajax - TOP Oss



Polonia > I Liga 2020/2021



17:40 Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice



Qatar > Qatar Stars League 2020/2021



17:15



Al Duhail SC - Al Ahli Doha

Al Sadd - Qatar SC



19:30 Al Rayyan - Al Khor SC



Romania > Liga 1 2020/2021



16:30 Astra Giurgiu - UTA Arad 0-0 *



19:30



Dinamo Bucureşti - Academica Clinceni

Argeș Pitești - Chindia Târgoviște

FC Voluntari - FC Botoşani



Scozia > Championship 2020/2021



20:45 Heart of Midlothian - Alloa Athletic



Spagna > Primera División 2020/2021



21:00 SD Huesca - Elche CF



Spagna > Segunda División 2020/2021



21:00 CD Tenerife - Sporting Gijón



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



17:00 Stellenbosch FC - AmaZulu FC 0-0 *



Turchia > 1. Lig 2020/2021



15:00



Eskişehirspor - Giresunspor 0-5

Keçiörengücü - Altınordu FSG 5-3 *



18:00 İstanbulspor AŞ - Tuzlaspor



Uzbekistan > Super League 2021



13:15 Surkhon Termez FK - Lokomotiv Tashkent 0-1



14:00 FK Mash'al Mubarek - FK Qo’qon 1912 0-2