Elenco delle partite previste per oggi venerdì 9 aprile 2021: in primo piano Reggiana-Empoli oltre agli anticipi di Premier League, Liga e Bundesliga

REGGIO EMILIA – Serie B in primo piano quest’oggi con l’anticipo della trentatreesima giornata che metterà di fronte Reggiana ed Empoli: da una parte c’è la squadra emiliana che viene dal pari casalingo contro il Brescia ed in classifica occupa la terzultima posizione, in coabitazione con l’Ascoli, a quota 31 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra toscana che deve recuperare ben due gare contro Cremonese e Chievo ma in classifica occupa sempre il primo posto con 59 punti, +1 sul Lecce e +4 sulla Salernitana. In Premier League andrà in scena Fulham-Wolverhampton con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna contro l’Aston Villa ed in classifica occupano la terzultima posizione con 26 punti mentre dall’altra troviamo la squadra ospite che viene dalla sconfitta casalinga contro il West Ham ed in classifica occupa il quattordicesimo posto con 35 punti. In Liga andrà in scena Huesca-Elche con i padroni di casa che vengono dall’ottimo successo esterno contro il Levante ed in classifica occupano il terzultimo posto con 24 punti mentre gli ospiti sono reduci dal pari casalingo contro il Betis ed in classifica occupano il quartultimo posto con 26 punti. In Bundesliga si giocherà Arminia Bielefeld-Friburgo con i padroni di casa che vengono dal pari esterno contro il Mainz ed in classifica occupano la sedicesima posizione, insieme al Colonia, con 23 punti mentre dall’altra troviamo la squadra ospite che viene dalla sconfitta esterna contro il Borussia M’Gladbach ed in classifica occupa il decimo posto con 37 punti. In Ligue 1 c’è Metz-Lille con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta contro il Monaco ed in classifica occupano il nono posto, insieme al Nizza, con 42 punti mentre dall’altra troviamo gli ospiti che vengono dalla grande vittoria esterna contro il PSG ed in classifica occupano la prima posizione con 66 punti. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

LIGUE 1

21.00

BUNDESLIGA

20.30

PREMIER LEAGUE

21.00

LIGA

21.00

SERIE B

21.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > Femminile Amichevoli 2021 > Aprile



16:00



Bosnia-Herzegovina - Albania

Slovenia - Serbia



19:00



Galles - Canada

Spagna - Olanda

20:00 Ungheria - Polonia

21:10 Francia - Inghilterra



UEFA > Femminile EURO Qualificazioni 2019-2021 > Play-Off

16:00 Repubblica Ceca - Svizzera

18:00 Ucraina - Irlanda del Nord

19:30 Portogallo - Russia



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 8







Svizzera - Turchia

Irlanda del Nord - Armenia



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 9







Danimarca - Albania

Russia - Moldavia



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 12







Inghilterra - Grecia

Irlanda - Kosovo



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > 3. Giornata

02:30 Bolívar - Atlético Junior



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Preliminari



00:15



Guayaquil City - Aucas

River Plate - Guaireña FC

Academia Puerto Cabello - Metropolitanos FC



02:30



Deportivo Pasto - La Equidad

FBC Melgar - Mannucci

Palestino - Cobresal



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Gruppo A



21:00



Al-Ahly - Simba SC

AS Vita Club - Al-Merrikh SC



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Gruppo B



18:00



TP Mazembe - Al Hilal Omdurman

Mamelodi Sundowns - CR Bélouizdad



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2021 > Ottavi di finale

02:00 Real Estelí - Columbus Crew

04:00 CD Pantoja - CF Monterrey



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021

18:00 Al Taawoun - Al Ain

18:05 Damac FC - Al Nassr

19:50 Al Ittihad - Al Hilal



Armenia > Premier League 2020/2021

12:00 FC Noah - Pyunik FC

13:00 Shirak FC - FC Alashkert



Australia > A-League 2020/2021

11:05 Macarthur FC - Brisbane Roar



Australia > NPL New South Wales 2021

11:00 Manly United - Sydney Olympic



Australia > NPL Victoria 2021

12:00 Green Gully SC - South Melbourne FC

12:30 Oakleigh Cannons - Melbourne Knights



Australia > NPL Queensland 2021



11:30



Lions FC - Redlands United

Eastern Suburbs - Olympic FC



Australia > NPL South Australia 2021

12:45 Campbelltown City SC - Adelaide City FC



Austria > 2. Liga 2020/2021



18:30



FC Juniors OÖ - SKU Amstetten

Vorwärts Steyr - SV Horn

Austria Wien (A) - Floridsdorfer AC

SK Austria Klagenfurt - Kapfenberger SV 1919

20:25 FC Wacker Innsbruck - FC Dornbirn



Bahrain > Campionato 2020/2021

16:10 Malkiya Club - Budaiya

18:45 Al Najma - Riffa SC



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

20:45 AS Eupen - Standard Liège



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

20:00 KVC Westerlo - RWDM Brussels FC



Bielorussia > Cempionat 2021

16:30 Energetik-BGU Minsk - Sputnik Rechytsa



Bolivia > Liga Profesional 2021

21:00 Royal Pari - Real Santa Cruz



Brasile > Copa do Brasil 2021 > 2. Giornata

00:00 Criciúma - SC - Ponte Preta

02:30 Vila Nova - GO - Juventude - RS



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

18:30 Slavia Sofia - FC CSKA 1948 Sofia



Cipro > First Division 2020/2021 Abstieg

16:00 Doxa Katokopias - Nea Salamina



Croazia > 2. HNL 2020/2021

NK Opatija - Hrvatski Dragovoljac



16:30



NK Sesvete - NK Rudeš

NK Inter Zaprešić - NK Junak Sinj



Danimarca > Superliga 2020/2021 Abstieg

18:30 Odense BK - Vejle BK



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg

18:30 Hobro IK - Kolding IF



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Aufstieg

19:00 FC Helsingør - HB Køge



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021

19:00 FC Roskilde - Nykøbing FC



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa

00:00 Deportivo Cuenca - Barcelona



Francia > Ligue 1 2020/2021

21:00 FC Metz - Lille OSC



Francia > National 2020/2021

US Orléans - Le Mans FC

18:00 FC Bastia-Borgo - FC Annecy



20:00



SO Cholet - US Quevilly-Rouen

US Concarneau - FC Sète



Galles > Premier League 2021 Relegation

20:45 Aberystwyth Town - Newtown AFC



Germania > Bundesliga 2020/2021

20:30 Arminia Bielefeld - Friburgo



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021

SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen

18:30 Amburgo - SV Darmstadt 98



Germania > 3. Liga 2020/2021

19:00 Hallescher FC - KFC Uerdingen 05



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Relegation

20:30 College 1975 FC - FCB Magpies



Inghilterra > Premier League 2020/2021

21:00 Fulham FC - Wolverhampton Wanderers



Inghilterra > Championship 2020/2021

20:45 Watford FC - Reading FC



Inghilterra > League Two 2020/2021

19:00 Mansfield Town - Newport County

20:00 Oldham Athletic - Colchester United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021

15:00 Brighton & Hove Albion U23 - Southampton FC U23



20:00



Manchester City U23 - Liverpool FC U23

Manchester United U23 - West Ham United U23

Everton FC U23 - Blackburn Rovers U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2020/2021



14:00



Reading FC U23 - Middlesbrough FC U23

Fulham FC U23 - Aston Villa U23



Irlanda > Premier Division 2021

18:45 St Patrick's Athletic - Derry City

20:45 Dundalk FC - Bohemian FC



Irlanda > First Division 2021



20:45



Cabinteely FC - Galway United

Cork City - Athlone Town

Shelbourne FC - Wexford FC

UC Dublin - Bray Wanderers

Treaty United - Cobh Ramblers



Islanda > Bikar 2021 > 1. Giornata







KV Vesturbæjar - Þróttur Vogar

KB Breiðholt - Þróttur Reykjavík

UMF Selfoss - Kórdrengir

UMF Njarðvík - KH Hlídarendi

UMF Tindastóll - ÍF Völsungur

Léttir - Víðir Garður

Kári - Vængir Júpiters

Björninn - KÁ Ásvellir



Italia > Serie B 2020/2021

21:00 Reggiana - Empoli



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

15:00 Bologna - Lazio



Kazakhstan > Premier Liga 2021

10:00 FK Taraz - Shakter Karaganda

12:00 FK Akzhayik - FK Kyzylzhar

14:00 Kaysar Kyzylorda - Kaspiy Aktau

15:00 FK Aktobe - FK Ordabasy



Kosovo > Superliga 2020/2021

15:00 KF Arbëria - KF Trepça



Lituania > A Lyga 2021

17:00 DFK Dainava - FK Panevėžys



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021

20:30 FAR de Rabat - Difaâ d'el Jadida



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Clausura

02:00 Tapatío - Venados FC



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B

18:00 Zitácuaro - Deportivo Dongu



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

16:00 Club Necaxa - Pumas UNAM

17:00 FC Juárez - Atlético San Luis



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

18:15 Club Necaxa - Pumas UNAM

19:30 FC Juárez - Atlético San Luis



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021

17:00 Roda JC Kerkrade - Almere City FC

18:00 NAC Breda - FC Utrecht (J)



20:00



FC Den Bosch - SC Cambuur

FC Eindhoven - Jong PSV

SBV Excelsior - NEC Nijmegen

FC Volendam - Helmond Sport

Jong Ajax - TOP Oss



Polonia > I Liga 2020/2021

17:40 Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice



Qatar > Qatar Stars League 2020/2021



17:15



Al Duhail SC - Al Ahli Doha

Al Sadd - Qatar SC

19:30 Al Rayyan - Al Khor SC



Romania > Liga 1 2020/2021

16:30 Astra Giurgiu - UTA Arad



19:30



Dinamo Bucureşti - Academica Clinceni

Argeș Pitești - Chindia Târgoviște

FC Voluntari - FC Botoşani



Scozia > Championship 2020/2021

20:45 Heart of Midlothian - Alloa Athletic



Spagna > Primera División 2020/2021

21:00 SD Huesca - Elche CF



Spagna > Segunda División 2020/2021

21:00 CD Tenerife - Sporting Gijón



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021

17:00 Stellenbosch FC - AmaZulu FC



Turchia > 1. Lig 2020/2021



15:00



Eskişehirspor - Giresunspor

Keçiörengücü - Altınordu FSG

18:00 İstanbulspor AŞ - Tuzlaspor



Uzbekistan > Super League 2021

13:15 Surkhon Termez FK - Lokomotiv Tashkent

14:00 FK Mash'al Mubarek - FK Qo’qon 1912