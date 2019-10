Ricco quadro con 8 incontri di Coppa Serie C mentre Teramo – Sicula Leonzio è il recupero di campionato. Tra le partite del 9 ottobre 2019 anche amichevoli tra nazionali, under 21 e 19

Mercoledì 9 ottobre 2019 si è aperto con il successo per 2-0 dell’Envigado sui Jaguares de Cordoba per il campionato colombiano. Un gol per tempo con Palomino a sbloccarti nei minuti di recupero del primo quindi Bruno mette il risultato in cantiere al 16′ della ripresa. Nelle Filippine 5-1 del Kaya sul Mendiola FC e 1-0 esterno del Green Archers in acsa del Stallion. La giornata prosegue tra gare delle nazionali a partire delle qualificazioni under 21 e 19 ai prossimi campionati europei passando per quelle sulla Serie C. In questo si parte all 14.30 con Teramo – Sicula Leonzio, recupero della 2° giornata di campionato, quindi a seguire ben 8 sfide dalla Coppa Italia con Monza – Renate che assieme al match del Biondi si potranno seguire in tempo reale anche con la nostra webcronaca. In serata si chiude nel migliore dei modi con l’amichevole di lusso tra Germania e Argentina, anch’esso inserito nel programma delle nostre webcronache. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale della giornata odierna.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

