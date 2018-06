Risultati calcio del 25 giugno 2018

Poche le sfide in questo lunedì 25 giugno. In evidenza il campionato del Mondo con ben 4 sfide. Siamo entrati nel clou della fase a gironi. Primi nomi per gli ottavi di finale. Due le gare giocate nel pomeriggio Arabia e Uruguay hanno la meglio su Egitto e Russia. Giornata speciale per la nazionale uruguaiana che conquista uno storico primato cioè di approdare agli ottavi a punteggio pieno. In gol dopo appena dieci minuti con Sanchez, mette al sicuro il match dopo appena 23 minuti. Nella ripresa spazio anche alla rete di Cavani. Grandi emozioni in serata con il Portogallo che nel finale rischia una clamorosa eliminazione dall’Iran che raggiunto il pari nei minuti di recupero ha avuto la chance per vincerla. Dall’altra parte la Spagna si deve accontenare di una pari con il Marocco ma conquista l’ottavo dove incrocerà la Russia. Tra gli altri campionati oggi si è giocato in Brasile, Cile, Ecuador, Islanda e Malesia. Appena due le amichevoli per club disputate.

I risultati del 25 giugno 2018

MONDO: Mondiali

16:00 Arabia Saudita – Egitto 2-1

16:00 Uruguay – Russia 3-0

20:00 Iran – Portogallo 1-1

20:00 Spagna – Marocco 2-2

BRASILE: Serie C

01:00 Acreano – Santa Cruz 2-1

CILE: Coppa del Cile

01:00 U. De Chile – Colchagua 2-1

ECUADOR: Serie A – Prima fase

00:30 Barcellona SC – Delfin 5-1

ISLANDA: Coppa di Islanda

20:00 Akranes – Hafnarfjordur 0-1

22:00 Thor Akureyri – Stjarnan 1-2 dopo supplementari

22:00 Valur – Breidablik 1-2

MALAYSIA – LEGA MALAISA: Premier League

15:00 Penang – PDRM FA 3-1

MONDO: Amichevoli per Club

16:30 Hobro (Den) – Aalborg (Den) 1-1

18:00 Ried (Aut) – Stella Rossa (Srb) 0-2