Anticipi di campionato in Europa il 20 dicembre 2019 con Fiorentina e Roma in serata mentre per maltempo rinviata Spezia – Cremonese

Venerdì 20 dicembre con gli anticipi in Europa in primo piano. In Italia seguiremo Fiorentina – Roma per la Serie A mentre in B registriamo il rinvio di Spezia – Cremonese per maltempo mentre per il campionato Privamera 1 si gioca Sassuolo – ChievoVerona. Diversi i match che si disputeranno in Europa dai campionati minori in Francia alla Bundesliga passandro per Championship in Inghilterra ed Eerste Divisie in Olanda. Prima di vedere nel dettaglio il programma dei risultati in tempo reale di questa giornata, sguardo agli incontri già disputati.

Partiamo dalla Bolivia con il successo esterno per 2-1 dell’Oriente Petrolero sullo Sport Boys e quello casalingo dei The Strongest sul Bolivar. Dopo 23 giornate resta molto accesa la competizione in vetta alla classifica con Wilstermann a condurre con 51 punti quindi Bolivar 49 e The Strongest 48. In Guatemala 1-0 del Municipal in casa del Comunicaciones mentre in Nuova Zelanda 2-0 del Canterbury sul Tasman United. Chiudiamo con la W-League australiana dove i WS Wanderers si sono imposte per 5-0 sul Sydney.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo C



20:00 Newcastle United U23 - Blackburn Rovers U23



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo D



20:00 Everton FC U23 - FC Porto B



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo E



14:00 Liverpool FC U23 - Paris Saint-Germain (CFA)



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



15:35 Al Fateh - Al Hazem



Australia > A-League 2019/2020



09:30 Western Sydney Wanderers - Western United FC 0-0 *



Azerbaijan > Kubok 2019/2020 > Quarti di finale



14:00 Sumgayit FK - Neftçi PFK



17:00 Keşlə FK - Qarabağ FK



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



01:00 Sport Boys Warnes - Oriente Petrolero 1-2



01:30 The Strongest - Bolívar 3-2



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Anorthosis Famagusta FC - Enosis Neon Paralimni



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



15:00



Ittihad Kalba SCC - Al Wahda

Al Khaleej - Shabab Al Ahli Club



17:30 Al Wasl - Al Jazira Club



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30



Aswan - El-Entag El-Harby

Haras El Hodood - Al-Mokawloon



16:00



Ittihad El-Iskandary - FC Masr

Misr lel-Maqasah SC - Tanta



18:30 Zamalek - Smouha Sporting Club



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:00



Le Havre AC - FC Chambly

AJ Auxerre - AS Nancy

Valenciennes FC - FC Lorient

Grenoble Foot 38 - Rodez AF

LB Châteauroux - EA Guingamp

SM Caen - Clermont Foot

US Orléans - FC Sochaux



Francia > National 2019/2020



18:00 US Boulogne - Pau FC



20:00



AS Béziers - Red Star FC

FC Bastia-Borgo - Stade Laval

GFC Ajaccio - US Concarneau

Le Puy Foot 43 - FC Villefranche Beaujolais

AS Lyon-Duchère - FC Bourg-Péronnas

US Quevilly-Rouen - SC Toulon

SO Cholet - USL Dunkerque

US Avranches - US Créteil-Lusitanos



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



18:00 SC Schiltigheim - SAS Épinal



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



19:00



FC Sète - St-Pryvé St-Hilaire

Trélissac FC - Bergerac Foot



20:00



Angoulême CFC - Blois Foot 41

Vendée Les Herbiers - FC Nantes (CFA)



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



20:00 Marignane Gignac - Monts d'Or Azergues Foot



Galles > Premier League 2019/2020



20:45



Aberystwyth Town - Barry Town United

Connah's Quay Nomads - Bala Town



21:00 The New Saints - Cardiff Metropolitan



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30



1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden

Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 Viktoria Köln - Hansa Rostock



Grecia > Super League 2 2019/2020



18:30 Panachaiki GE - Apollon Smyrnis



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Middlesbrough FC - Stoke City



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:30 Nassaji Mazandaran - Gol Gohar FC



12:45 Saipa FC - FC Zob Ahan



13:15 Shahr-e Khodro FC - Paykan FC



14:10 Sanat Naft FC - Foolad FC



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



20:45 Ballymena United - Glenavon FC



Israele > State Cup 2019/2020 > 8. Giornata



12:00



Hapoel Nof HaGalil F.C - Hapoel Marmorek

Maccabi Ironi Kiryat Malakhi - Hapoel Ra'anana

FC Tira - Maccabi Netanya



13:00



Hapoel Bnei Lod - Hapoel Haifa

Maccabi Petach-Tikva - Hapoel Kirjat Schmona



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Fiorentina - Roma



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Spezia - Cremonese rinv.



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



16:00 Sassuolo - Chievo Verona



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



FC Volendam - De Graafschap

MVV - Helmond Sport

FC Eindhoven - NEC Nijmegen

FC Den Bosch - Jong PSV

Jong Ajax - TOP Oss

Almere City FC - Roda JC Kerkrade

FC Utrecht (J) - Go Ahead Eagles



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



16:00



FC Famalicão - CS Marítimo

Portimonense SC - Sporting CP



Romania > Liga 1 2019/2020



16:30 Astra Giurgiu - Academica Clinceni



19:30 Gaz Metan Mediaş - FC Viitorul Constanța



Spagna > Primera División 2019/2020



21:00 SD Eibar - Granada CF



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 Deportivo La Coruña - CD Tenerife



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



19:00 BidVest Wits - Cape Town City FC



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü