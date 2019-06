Gli azzurri questa sera se la vedranno contro la Grecia nel match valido per le qualificazione a Euro 2020. Nazionali in primo piano con tante sfide in programma

Sabato 8 giugno ampio spazio alle Nazionali con gare di qualificazione a Euro 2020. In primo piano la sfida Grecia – Italia che seguiremo in tempo reale anche con il supporto della webcronaca. Giornata di Mondiali per gli Under 20 così come per le donne. Si giocano anche play off e playoff in C mentre in Spagna c’è la Liga2. Prima di vedere tutti i risultati aggiornati della giornata andiamo a vedere i match che si sono già disputati.

Nella Serie A brasiliana 2-1 del Vasco contro l’Internacionale mentre per le qualificazioni agli Europei Under21 Biellorussia a valanga, 10 a 0 sul Gibilterra. Amichevoli tra nazionali con il successo dell’Urugay, 3-0 sul Panama e dell’Argentina, 5-1 sul Nicaragua. In Perù 1-0 del Cesar Vallejo sull’Alianza Huanuco mentre nella MLS in USA finisce 2-2 tra Toronto e Sporting Kansas City.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

