Roma – Feyenoord: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Feyenoord di Giovedì 20 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la gara valida per il ritorno dei quarti di finale della Europa League 2022-2023

ROMA – Giovedì 20 aprile, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Feyenoord, gara di ritorno dei quarti di finale dell’ Europa League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Si riparte dall’1-0 in favore degli olandesi. Per passare il turno i giallorossi devono vincere con almeno due gol di scarto, mentre agli avversari potrebbe bastare un pareggio. Un caso di parità di reti totali al 90’, non valendo più la regola del doppio valore dei gol siglati in trasferta, si procederebbe con i tempi supplementari ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, con i calci di rigore. Sono quattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di due successi della Roma, un pareggio e una affermazione del Feyenoord. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.70.

Cronaca della partita con tabellino

Il percorso di Roma e Feyenoord in Europa League

Per arrivare a questo punto della competizione il Feyenoord aveva vinto il Girone F davanti a Midtyjlland e Lazio. La squadra di Mourinho, invece, aveva dovuto affrontare gli spareggi, visto che si era classificata al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle del Betis: ha eliminato il Salisburgo rimontando nella gara di ritorno (2-0) l’1-0 dell’andata in terra austriaca. Agli ottavi di finale gli olandesi hanno avuto la meglio sugli ucraini dello Shakhtar (1-1 all’andata e un sonoro 7-1 al ritorno), i giallorossi sugli spagnoli della Real Sociedad (2-0 all’andata e 0-0 al ritorno).

Roma e Feyenoord nei rispettivi campionati

In campionato la Roma, dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro l’Udinese, é terza con 56 punti, con un percorso di diciassette partite vinte, cinque pareggiate e otto perse, quarantadue reti realizzate e ventisei incassate. Il Feyenoord, nell’Eredivisie, dopo il successo esterno per 0-3 contro il Cambuur, é primo, a +8 dall’Ajax, con 70 punti, frutto di ventuno vittorie, sette pareggi e una sconfitta, settanta gol fatti e ventisette subiti.

La lista UEFA della Roma

Lista A

1 Rui Patricio 2 Rick Karsdorp 3 Roger Ibanez 4 Bryan Cristante 6 Chris Smalling 7 Lorenzo Pellegrini 8 Nemanja Matic 9 Tammy Abraham 11 Andrea Belotti 14 Diego Llorente 19 Zeki Celik 20 Mady Camara 21 Paulo Dybala 22 Nicolò Zaniolo 23 Gianluca Mancini 24 Marash Kumbulla 25 Georginio Wijnaldum 37 Leonardo Spinazzola 92 Stephan El Shaarawy 99 Mile Svilar

Lista B

52 Edoardo Bove 55 Ebrima Darboe 58 Filippo Missori 59 Nicola Zalewski 62 Cristian Volpato 63 Pietro Boer 70 Claudio Cassano 72 Luigi Cherubiniì 73 Giacomo Faticanti 78 Gabriele Baldi 79 Cristian Padula

Presentazione del matchà

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo Matic e Wijnaldum mentre Zalewski e Spinazzola dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Abraham, supportata da Pellegrini e Dybala.

QUI FEYENOORD – Silot dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Bijlow e con la difesa a quattro formata al centro da Trauner e Hancko e sulle fasce da Geertruida e Hartman. A centrocampo Kocku, Szymanski e Wieffer. Tridente offensivo composto da Idrissi, Gimenez e Aliraza.

Le probabili formazioni di Roma – Feyenoord

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Idrissi, Gimenez, Aliraza. Allenatore: Slot

Dove vedere la partita in tv e streaming

