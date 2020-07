Roma – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Roma – Parma dell’8 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A

ROMA – Mercoledì 8 luglio alle ore 21.45 andrà in scena Roma – Parma, sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra capitolina che sta vivendo un momento complicatissimo come dimostrato dalle tre sconfitte di fila, di cui l’ultima contro il Napoli. La squadra di Fonseca occupa la quinta posizione, insieme ai partenopei, con 48 punti. Dall’altra parte ci sono i Ducali che vengono dal k.o. interno contro la Fiorentina ed in classifica occupano l’undicesimo posto, insieme al Cagliari, con 39 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI ROMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Santon e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mancini e Ibanez. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Carles Perez, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

QUI PARMA – D’Aversa dovrebbe confermare il 4-3-3 con Sepe in porta, reparto arretrato formato da Darmian e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo Hernani in cabina di regia con Kurtic e Kucka mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Parma, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, Roma-Parma sarà visibile anche su DAZN1, canale 209 del satellite Sky.

Le probabili formazioni di Roma – Parma

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Ibanez, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lor.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Olimpico di Roma