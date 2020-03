Sampdoria – Hellas Verona 0-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Hellas Verona dell’8 marzo 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Oggi pomeriggio, domenica 8 marzo, alle ore 15 andrà in scena Sampdoria – Hellas Verona, incontro valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

Da una parte ci sono i padroni di casa che, nell’ultima sfida giocata, hanno perso in casa contro la Fiorentina ed in classifica occupano la diciassettesima posizione con un match da recuperare. Dall’altra parte ci sono gli Scaligeri che, nell’ultimo turno disputato, hanno pareggiato in casa dell’Udinese ed in classifica occupano l’ottavo posto, in coabitazione col Parma, con 35 punti e una partita da recuperare contro il Cagliari.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SAMPDORIA-HELLAS VERONA IN DIRETTA 0-1 9' intervento falloso su Zaccagni da parte di Bereszynski 7' intervento falloso di Di Carmine su Yoshida 6' cross di Augello ma Quagliarella non riesce a intervenire sulla palla e la difesa del Verona la allontana 5' il pallone colpisce l'arbitro il quale interrompe il gioco e lo restituisce al Verona 4' intervento falloso di Yoshida su Di Carmine 3' lancio lungo per Di Carmine che non riesce ad arrivar in tempo sulla palla. Interviene Audero 2' batte la punizione Jankto, sporca il tiro Gunter e Silvestri fa sua la palla 2' ammonito D Carmine per intervento falloso su Ekdal. Punizione per la Samp sulla trequarti 1' si inizia senza Var 1'Si riparte PRIMO TEMPO 45' si va negli spogliatoi col verona in vantaggio grazie al gol di Zaccagni 44' niente recupero 43' la Sampdoria chiude in avanti questa prima frazione di gioco 43' Amrabat chiude su Augello in fallo laterale 41' chiusura all'ultimo momento di Dawidowicz su Vieira, che avrebbe anche potuto calciare direttamente in porta 39' fallo di Dawidowicz a centrocampo 38' ammonito Vieira per un fallo su Zaccagno 38' cross di Gabbiadini ma é troppo alto per Quagliarella. Il Verona può ripartire 37' gioco ripreso 36' Bereszynski mette fuori la palla perche Lazovic ha preso un colpo al volto 35' fallo di Amrabat a centrocampo, punizione in favore della Sampdoria 31' VANTAGGIO VERONA! gol di Zaccagni che sfrutta un cross sul secondo palo di Verre. Audero prova a metterci una pezza ma non arriva sul pallone e il Verona passa avanti 30' tiro smorzato di Jankto, tutto facile per Silvestri 29' conclusione di Amrabat e grandissimo intervento di Audero che neutralizza il pericolo! 29' lancio lungo di Ekdal, che viene respinto; poi Jankto si scontra al limite dell'area con Adjapong ma per l'arbitro é tutto regolare 27' sugli sviluppi del corner Gunter si porta da solo la palla sul fondo 26' cross di De Paoli deviato in corner, il secondo della gara 25' intervento falloso a centrocampo su Zaccagni 25' punizione a centrocampo per la Samp per un fallo su Ekdal 23' ripartenza del Verona che si chiude di un passaggio di Verre su Zaccagni; il tiro al volo di quest'ultimo viene neutralizzato in fallo laterale da Tonelli 22' sugli sviluppi del corner fallo di braccio di Gunter 21' primo calcio d'angolo della partita per una deviazione di Bereszynski 20' prova a ripartire il Verona ma viene in più occasioni fermato dai difensori della Samp 17' batte la punizione Jankto ma la palla viene allontanata da Amrabat 17' intervento falloso su Quagliarella; punizione per la Samp al limite dell'area 16' a terra Gabbiadini ma non c'è nemmeno in questo caso alcun contrasto 15' Il Verona arriva nella trequarti ma non riesce a far filtrare la palla in area 13' avanza la Samp ma Pessina recupera il pallone e lo tocca al'indietro per Silvestri 12' girata di Gabbiadini e parata a terra di Silvestri! Subito una occasione anche per la Sampdoria 11' cross di Lazovic e grande ribattuta di Audero su tiro di Di Carmine 10' pallone lungo per Jankto che finisce a terra ma per l'arbitro non c'è nessun contrasto con l'avversario e si può proseguire 8' lancio lungo per Eysseric che però viene anticipato da Augello 6' avanza Pessina ma si allunga troppo il pallone, che finisce sul fondo 4' buona partenza del Verona, che gioca come sempre con autorevolezza,con l'idea di aggredire la partita e non di subirla 3' cross di Laziovic ma il pallone si spegne oltre la linea di fondo 2' lancio lungo di Ekdal per Gabbiadini ma il pallone é ingiocabile 2' intervento falloso di Augello su Adjapong ma si continua a giocare per la regola del vantaggio 2' tentativo di cross di Adjapong che viene deviato in fallo laterale 1' subito un lancio in profondità di Tonelli, che si spegne sul fondo 1' si parte C'é un problema alla rete del Verona che si deve essere sistemata Primo pallone del match giocato della Sampdoria Squadre in campo Si gioca rigorosamente a porte chiue in oservanza delle diposizioni impartite dal Governo per contenere l'epidemia di Coronavirus Un cordiale buona domenica a tutti lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Sampdoria-Verona SAMPDORIA (4-4-2): Audero: Bereszynski, Yoshida, Toneli, Augello, Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto, Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Seculin, Falcone, Chabot, Linetty, Barreto, Bonazzoli, Colley, La Gumina, Thorsby, Maroni, LerisAllenatore: Ranieri HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter, Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic, Zaccagni, Eysseric, Di Carmine. A disposizione: Berardi, Radunovic, Badu, Stepinski, Pazzini, Verre, Bocchetti, Lucas, Dimarco, Kumbulla, Salcedo, EmpereurAllenatore: Juric Reti: al 31' Zaccagni Ammonizioni: Vieira Recupero

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Yoshida e Colley. A centrocampo Ekdal e Ronaldo Vieira in cabina di regia con Depaoli e Jankto sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Quagliarella e Gabbiadini.

QUI HELLAS VERONA – Idee piuttosto chiare per Juric che dovrebbe schierare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, reparto difensivo formato da Gunter, Rrahmani e Kumbulla. A centrocampo Amrabat e Pessina in cabina di regia con Adjapong e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Zaccagni e Verre agiranno alle spalle di Di Carmine.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Hellas Verona, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Hellas Verona

SAMPDORIA (4-4-2): Audero: Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto, Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla, Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic, Zaccagni, Verre, Di Carmine. Allenatore: Juric

STADIO: Luigi Ferraris