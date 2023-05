Sampdoria – Torino: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Torino di Mercoledì 3 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino del match valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 21

GENOVA – Mercoledì 3 maggio 2023, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Sampdoria – Torino, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, che si gioca in turno infrasettimanale. Calcio di inizio alle ore 18.

Di fronte due squadre che vengono da una sconfitta. Per i blucerchiati le speranze di non retrocedere sono ormai ridotte al lumicino anche se la matematica non ha ancora condannato la squadra di Stankovic. Dopo il pesante 5-0 rimediato a Firenze, sono ultimi con 17 punti, frutto di cinque vittorie, undici pareggi e sedici sconfitte, ventisette reti realizzate e cinquantacinque incassate. Le lunghezze da Verona e Spezia, quando mancano sei giornate alla fine del campionato, sono dieci. I granata, dopo aver perso in casa per 1-2 contro l’Atalanta, sono dodicesimi a quota 42, con un percorso di undici partite vinte, nove pareggiate e dodici perse, trentatré reti realizzate e trentotto incassate. Per gli uomini di Juric la parola d’obbligo é “vincere” nel tentativo di accorciare le tre lunghezze che li separano dalla zona Europa. All’andata la squadra di Juric, lo scorso 9 novembre, si impose per 2-0 grazie alle reti di Radonjic e Vlasic. Ospiti dati favoriti con segno “2” quotato mediamente 2.20.

SAMPDORIA:. A disposizione:



TORINO:. A disposizione:



Reti:



Convocati Sampdoria

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Gunter, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Ilkhan, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Baccini di Conegliano e Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale Miele di Nola. Al Var Mazzoleni di Bergamo, assistito da Rapuano di Rimini.

Presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Assenti per infortunio Audero, De Luca, Pussetto, Nuytink e Conti. Stankovic dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Ravaglia in porta e con una difesa a tre formata da Murillo, Gunter e Amione. In mezzo al campo Zanoli e Winks mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zanoli e Augello. Unica punta Gabbiadini, davanti a Sabiri e Leris.

QUI TORINO – Out Zima, Aina, Radonjic e Vieira. Juric dovrebbe confermare un modulo speculare con Milinkovic in porta e difesa a tre formata da Gravillon, Schuurs e Buongiorno. In mezzo al campo Ricci e Ilic con Singo e Rodriguez pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Sanabria, supportato dai trequartisti Vlasic e Karamoh.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Torino

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Murillo, Gunter, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Sabiri, Leris, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Juric

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: