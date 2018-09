Serie B, sentenza definitiva: si resta a 19 squadre

Nel tardo pomeriggio la sentenza definitiva del Collegio di Garanzia del CONI: niente ripescaggi, la Serie B resta a 19 squadre

Il Collegio di Garanzia del CONI ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle squadre che chiedevano il ripescaggio e confermato la decisione della Lega B che aveva portato il campionato cadetto a 19 squadre. Avellino, Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena, Ternana e Virtus Entella non potranno essere riammesse al campionato di serie B; sarà soltanto loro facoltà rivolgersi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o al Consiglio di Stato per chiedere eventuali risarcimenti. La decisione è stata assunta a maggioranza con il dissenso del Presidente del Collegio di Garanzia e di un componente. Le motivazioni alla base della sentenza, sottoriportata, saranno note soltanto nei prossimi giorni.

La sentenza definitiva

Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, “ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 73-2018) e Pro Vercelli (R.G. 74-2018) contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. per l’annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018, con il quale la predetta LNPB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l’organico a 19 squadre, resa nota dalla predetta Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni”;

“nonché i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 75-2018) e Pro Vercelli (R.G. 76-2018) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49 e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti decisioni”.