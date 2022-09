Le reti di Ruben Dias, Foden e una doppietta di Haaland regalano ai citizens la prima vittoria stagionale in Champions League, male il Siviglia che non si è mai realmente reso pericoloso dalle parti di Ederson

SIVIGLIA – Buona la prima per la squadra di Pep Guardiola che apre le danze al ventesimo minuto del primo tempo con il solito Haaland che in scivolata sfrutta al meglio il perfetto cross di De Bruyne. Nella ripresa il City dilaga: il gol del raddoppio lo sigla Foden che con un sinistro chirurgico manda la palla all’angolo basso dove Bonou non può arrivare. Passano cinque minuti e gli ospiti vanno avanti di tre sempre con Haaland che con il più classico dei tap-in chiude la gara. Nel recupero c’è gloria anche per Ruben Dias che cala il poker.

RISULTATO IN DIRETTA: SIVIGLIA - MANCHESTER CITY 0-4 (2°T) 92' CALA IL POKER IL CITY! RUBEN DIAS DEVE SOLO APPOGGIARE IN PORTA IL CROSS DI CANCELO! 90' 3 minuti di recupero 85' Cinque minuti al termine della gara tra Siviglia e Manchester City. 83' Tiro debole di Suso che termina la corse debole tra le braccia di Ederson che si deve solo accovacciare. 78' Dentro Januzaj fuori Isco 78' Dentro Mahrez e Phillips, fuori KDB e Rodri 73' Fuori Papu dentro Suso 70' Dentro Palmer e Alvarez fuori Haaland e Foden 67' HAAAAAALAND! RIBATTUTA SEMPLICE SULLA PARATA DI BOUNOU SUL TIRO DI FODEN! 0-3 65' Prova la conclusione Gudelj con il destro da fuori. Palla larghissima, 61' Dentro Gundogan fuori Grealish 58' FOOOOOOOOOODEN! SINISTRO PRECISO ALL'ANGOLINO!!! 2-0 52' Ha iniziato di nuovo forte il City dopo aver chiuso un po' in calo la prima frazione. Ci prova Rodri da fuori con un destro a giro, palla larga. 49' Bounou miracoloso in uno contro uno con De Bruyne!! Siviglia ancora in vita 45' Doppio cambio per il Siviglia dnetro Rafa Mir e Jordan, fuori Rakitic e Delaney INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 45' Finisce il primo tempo- 40' Pericoloso il Papu che da ottima posizione non impatta bene il pallone cestinando un'ottima chance per il pareggio andaluso. 37' Haaland chiama alla parata Bounou con un tiro da posizione defilatissima in equilibrio precario. 33' Si vede il Siviglia dalle parti di Ederson, ci prova acuna con un sinistro da lontanissimo, palla che termina la sua corsa sui cartelloni pubblicitari lontana dalla porta del portiere del City 30' Punizione insidiosissima di De Bruyne che dal vertice destro dell'area di rigore non trova la rete per questione di centimetri. 26' Ci prova Haaland con il destro dal limite, palla che impatta un difensore in maglia bianca. Si resta sull'1-0 per gli ospiti 23' Dominio Citizens in questa prima metà del primo tempo. Decide al momento la rete di Haaland. 20' HAAAAAAAAALAND!!!!! SCIVOLATA RAVVICINATA SU CROSS RASOTERRA DI DE BRUYNE!! CITY UN VANTAGGIO! 19' Pericoloso di nuovo Kevin De Bruyne che questa volta ci prova con il destro da posizione più centrale. La conclusione è potente ma imprecisa. Palla alta. 15' Conclusione di De Bruyne che impatta male il pallone con il mancino dai 25 metri e spedisce la palla in curva. 14' Ancora spinge il City, questa volta è Grealish a cercare la porta con il dstro dopo una percussione, solo esterno della rete per il numero 10 ospite. 12' Cancelo conclude dal limite dell'area, ma impatta un difensore del Siviglia 8' Stacca altissimo Haaland che prova a cercare la porta in torsione su cross di De Bruyne, palla larga di poco. 7' Buon inizio del Manchester City che sta iniziando ad occupare con stabilità la metà campo dei padroni di casa. 4' Ritmi altissimi in questi primi minuti di gara, partita bellissima! 0' Si parte! INIZIO PRIMO TEMPO Ore 20 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Siviglia - Manchester City. A breve le formazioni ufficiali TABELLINO Siviglia (4-4-1-1): Bounou; Carmona, Gudelj, Nianzou, Acuna; Navas, Rakitic (1'st Rafa Mir), Delaney (1'st Jordan), Telles (12'st Dolberg); Isco(32'st Januzaj); Gomez (28'st Suso). A disposizione: Dmitrovic, Montiel, Rekik, En-Nesyri, Fernando Reges, Valiente, Lòpez. Allenatore: Lopetegui Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Akanji, Gomez; Bernardo Silva, Rodri(32'st Phillips), de Bruyne (32'st Mahrez); Foden (25'st Palmer), Haaland (25'st Alvarez), Grealish (16'st Gundogan). A disposizione: Akè, Ortega, , Mahrez, Carson, Lewis, Wilson-Esbrand. Allenatore: Guardiola Reti: 20'pt, 22'st Haaland, 12'st Foden, 45' 2'st Ruben Dias Ammoniti: Mir (S) Espulsi: Recupero: 0' pt, 3'st

SIVIGLIA – Martedì 6 settembre, allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, il Siviglia affronterà il Manchester City nella gara valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21. Le due squadre sono state inserite nel Gruppo G, del quale fanno parte anche Dortmund e Copenaghen. I padroni di casa vengono dalla batosta casalinga per 0.3 contro il Barcellona e in Liga hanno soltanto un punto dopo quattro giornate. Gli ospiti sono reduci dal pareggio esterno per 1.1 contro l’Aston Villa e in Premier League sono secondi con 14 punti dopo sei turni, a -1 dalla capolista Arsenal. L’ultimo confronto tra le due compagini riale al 3 novembre 2015 quando nella fase a gironi della Champions League gli inglesi si imposero per 1-3. A dirigere il match sarà l’italiano Davide Massa.

QUI SIVIGLIA- Lopetegui dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Bono in porta e con Navas, Rekik, Nianzou e Alex Telles pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Jordan, Fernando e Rakitic. Nel tridente offensivo Lamela, En Nesyri e Isco.

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe rispondere con un modulo 4-2.3.1 e schierare Ederson in porta e Dias e Aké al centro della difesa, con Akanij e Cancelo sulle fasce. In mediana Rodri e Gundogan. Unica punta Haaland supportata dai trequartisti Bernardo Silva, De Bruyne e Foden.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Rekik, Nianzou, Alex Telles; Jordan, Fernando, Rakitic; Lamela, En Nesyri, Isco. Allenatore: Lopetegui.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké, Cancelo; Gündogan, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola.

